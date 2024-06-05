В финале Лиги чемпионов Винисиус сделал, возможно, лучший финт сезона - теперь «Золотой мяч» точно дадут ему?
Вини исполнил.
Через два дня после финала Лиги чемпионов портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сохраняет первую строчку.
Топ-3 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Тони Кроос («Реал»).
Впереди еще Кубок Америки и Евро, расклад сил вполне может поменяться, но после этого финта в финале «Золотой мяч» точно нужно отдавать бразильцу.
Крупный план.