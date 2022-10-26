Анчелотти не согласен с Куртуа по поводу причины поражения «Мадрида» в матче с «Лейпцигом»

Вчера вечером «Реал Мадрид» впервые с начала сезона потерял очки, проиграв «Лейпцигу» (3:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Статистика показывает, что хозяева поля пробежали больше «Мадрида» почти на 6 км, после матча Тибо Куртуа раскритиковал игру своей команды, отметив отсутствие интенсивности. Карло Анчелотти не согласился с бельгийцем.

«У каждого может быть свое мнение», - заявил тренер «Реала».

«Я не считаю, что игроки расслабились. Мы не были сконцентрированы во время стандартов, обычно мы действуем агрессивнее, но были близки к тому, чтобы завершить матч ничьей (2:2)».

«Мы сосредоточимся на наших ошибках – на стандартных положениях. Обычно мы лучше их используем, но неудачи случаются. Мы сыграли не так, как хотели. При счете 2-0 нужно было действовать иначе».

Возможно, причина, по которой «Мадрид» потерял концентрацию во время стандартных положений, заключалась в том, что трое защитников, которые вышли в основе, обычно являются запасными для Анчелотти, и им просто не хватило опыта.