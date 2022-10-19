Говорит Мадрид
Блог

Вау, Зидан назвал Бензема лучшим французским форвардом в истории! И разозлил этим фанатов «Арсенала»

Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Зинедин Зидан рассказал, что Карим Бензема стал его любимым французским нападающим всех времен после того, как Карим получил «Золотой мяч».

В интервью L'Equipe Зидан сказал: «Лучший нападающий в истории французского футбола? Я не люблю говорить «он лучший», у каждого есть свой любимый игрок. Одни скажут, что это Жан-Пьер Папен с его исключительными голами, другие – Мишель Платини.

Для меня это Карим, да, потому что я был близок с ним и знаю, чего он стоит. В любом случае, он заслуживает того, чтобы быть на вершине».

Многие фанаты «Арсенала » выражали свой гнев после того, как Зидан сделал эти комментарии. Для них Тьерри Анри был лучшим нападающим, чем Бензема.

Вот некоторые отзывы на Reddit:

💭 YoungFlexibleShawty: «Если Бензема играл на этом уровне с самого начала карьеры, то да, но это не так. Бенц значительно улучшил свою игру за последние несколько лет, но Анри всегда был на высоте».

💭 Mikey_Hashtags: «Никто, кто на самом деле наблюдал за игрой Анри, не верит, что Бензема даже близок к тому игроку, которым был Тьерри. Пусть поколение тик-тока верит во что хочет, мне наплевать».

💭 wengerboys: «Думаю, Зидан может быть здесь немного предвзятым».

💭 Swiss-ArmySpork: «Анри никогда не шантажировал своего товарища по команде».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные