Вау, Зидан назвал Бензема лучшим французским форвардом в истории! И разозлил этим фанатов «Арсенала»

Зинедин Зидан рассказал, что Карим Бензема стал его любимым французским нападающим всех времен после того, как Карим получил «Золотой мяч».

В интервью L'Equipe Зидан сказал: «Лучший нападающий в истории французского футбола? Я не люблю говорить «он лучший», у каждого есть свой любимый игрок. Одни скажут, что это Жан-Пьер Папен с его исключительными голами, другие – Мишель Платини.

Для меня это Карим, да, потому что я был близок с ним и знаю, чего он стоит. В любом случае, он заслуживает того, чтобы быть на вершине».

Многие фанаты «Арсенала » выражали свой гнев после того, как Зидан сделал эти комментарии. Для них Тьерри Анри был лучшим нападающим, чем Бензема.

Вот некоторые отзывы на Reddit:

💭 YoungFlexibleShawty: «Если Бензема играл на этом уровне с самого начала карьеры, то да, но это не так. Бенц значительно улучшил свою игру за последние несколько лет, но Анри всегда был на высоте».

💭 Mikey_Hashtags: «Никто, кто на самом деле наблюдал за игрой Анри, не верит, что Бензема даже близок к тому игроку, которым был Тьерри. Пусть поколение тик-тока верит во что хочет, мне наплевать».

💭 wengerboys: «Думаю, Зидан может быть здесь немного предвзятым».