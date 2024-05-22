После ухода Крооса в «Реале» останется лишь 2 игрока от того самого непобедимого Мадрида

Уходит эпоха.

34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024.

Хавбек пять раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и четыре – с «Реалом»), столько же раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира.

1 июня хавбек может выиграть ЛЧ в шестой раз – его «Реал» в финале сыграет с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли». Помимо Крооса на поле в Лондоне могут выйти Лука Модрич и Дани Карвахаль - последние игроки, оставшиеся в клубе великого «Реала» эпохи Зидана.