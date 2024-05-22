В этом весь Кроос - после матчей Тони сам моет свои легендарные бутсы в обыкновенной раковине

Простой парень и один из лучших полузащитников в истории.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что закончит профессиональную карьеру после чемпионата Европы этим летом.

«День моей презентации в качестве игрока мадридского «Реала», день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира.

Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду этот невероятно успешный период! Я особенно хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридиста, за вашу привязанность и любовь с первого до последнего дня.

Моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал Мадрид» был и останется моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, я выбрал правильное время для своего решения и что я мог принять его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей.

Отныне у меня есть только одна главная мысль: вперед за 15-й кубком Лиги чемпионов! Ала Мадрид!» – написал Кроос.

Вскоре после этой новости в сети завирусилось видео, как Тони моет свои легендарные бутсы Adidas в обыкновенной раковине.