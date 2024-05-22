«Реал» запланировал топ-трансфер на 2025 год. Это звезда Бундеслиги, но не Дэвис
По словам Relevo, главным приоритетом мадридского «Реала» в летнее трансферное окно 2025 года является подписание Флориана Виртца.
Немецкий полузащитник рассматривается в качестве долгосрочной замены Тони Кроосу, который недавно объявил, что летом уйдет из футбола.
Игрок не покинет «Леверкузен» в этом году – по слухам, это было одним из условий для Хаби Алонсо, чтобы он остался в клубе еще как минимум на год.
Подписание Виртца на «Бернабеу» обойдется недешево, ведь рыночная стоимость игрока в районе 100 миллионов евро.