«Реал» запланировал топ-трансфер на 2025 год. Это звезда Бундеслиги, но не Дэвис

По словам Relevo, главным приоритетом мадридского «Реала» в летнее трансферное окно 2025 года является подписание Флориана Виртца.

Немецкий полузащитник рассматривается в качестве долгосрочной замены Тони Кроосу, который недавно объявил, что летом уйдет из футбола.

Игрок не покинет «Леверкузен» в этом году – по слухам, это было одним из условий для Хаби Алонсо, чтобы он остался в клубе еще как минимум на год.

Подписание Виртца на «Бернабеу» обойдется недешево, ведь рыночная стоимость игрока в районе 100 миллионов евро.