После новости о завершении карьеры у Крооса появились шансы на «Золотой мяч» - есть 2 условия

Приз точно получит один из игроков «Реала».

После объявления о завершении карьеры в конце сезона Кроос ворвался в тройку претендентов на «Золотой мяч».

Карло Анчелотти также высоко оценивает шансы Тони на получение главной индивидуальной награды мира. Тренер даже назвал 2 условия, при которых немец получит приз.

«Я бы хотел, чтобы он выиграл [»Золотой мяч»]. Он не выиграет… Или выиграет.

Если он выиграет Евро-2024, а Германия с Кроосом способна на это, то вкупе с победами в Ла Лиге и Лиге чемпионов он способен побороться [за приз]», – сказал главный тренер «Реала» о хавбеке мадридского клуба.

«Реал» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Боруссией» Дортмунд.