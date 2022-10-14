Антонио Рюдигер тренируется с «Мадридом» и готовится к класико

Все указывает на то, что Антонио Рюдигер сможет сыграть в своем первом класико в это воскресенье.

Участие немецкого футболиста в матче «Мадрид»-«Барселона» было под вопросом после инцидента в Варшаве, в результате которого Рюдигеру наложили 20 швов на лицо.

На радость болельщиков, часть сегодняшней тренировки немец провел с командой и даже без защитной маски, хотя нельзя исключать, что он наденет ее во время предстоящего матча. Пока не известно, выпустит Карло Анчелотти Рюдигера в основе или оставит в запасе, но он точно сможет рассчитывать на него в воскресенье.