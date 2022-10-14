Эдер Милитао хочет через суд решить вопрос алиментов: бывшая девушка футболиста узнала об этом из прессы

Эдер Милитао начал судебный процесс против своей бывшей девушки Каролины Лимы, чтобы установить размер алиментов для содержания их общей дочери в размере 6.060 реалов в месяц, что соответствует пяти минимальным заработным платам в Бразилии, сообщает UOL Esporte.

По информации адвоката Эдера вышеупомянутому изданию, Милитао - прогрессирует, но профессия его нестабильна, поэтому у него нет возможности перечислять более существенную сумму. Кроме того, Эдер финансово поддерживает свою семью в Бразилии, а Каролина Лима, благодаря своей деятельности, может создать хорошие условия для содержания их общей дочери.

Адвокат модели Габриэла Гарсия была удивлена такой реакцией со стороны футболиста.

«Пара вела внесудебные переговоры об алиментах. Каролина не хотела выставлять это на публичное обозрение, а теперь придется разобраться в процессе и изучить дело», – заявила адвокат для UOL Esporte.

В своих социальных сетях Каролина призналась, что шокирована тем, что Эдер начал процесс, а она узнала об этом через прессу.

«Сейчас я без сил, мой адвокат будет говорить за меня и встанет на мою защиту»,- сообщила девушка.

Прокуратура Сан-Паулу рассмотрит дело, хотя дата слушания еще не назначена.

Это не первый иск, который Милитао подал против своей бывшей девушки. Эдер ранее обвинял Каролину в клевете и использовании своих социальных платформ, чтобы навредить имиджу футболиста. Напомним, что пара рассталась всего через пару дней после того, как стала родителями.