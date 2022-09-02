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«Устал от этого тверка для Переса»: Анчелотти уверяет, что его команда укомплектована, а фанаты смеются над словами тренера

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На пресс-конференции перед игрой «Реала» с «Бетисом» Карло Анчелотти заявил, что его команда не нуждается в усилении:

«После трансфера Тчуамени мы даже не думали о том, чтобы подписать кого-то еще. Команда была укомплектована. У нас есть отличные футболисты на каждой позиции»

А вот некоторые фанаты «Реала» не согласны с тренером. Болельщиков раздражает, что клуб никак не отреагировал на уход Каземиро. Делимся фанатскими комментариями:

«Разве это была не шутка…» 

«Может, он и хороший тренер, но как же я устал от этого тверка для Переса». 

«Нереальная глубина состава на позиции центрфорварда». 

«Хорошо, но теперь ты будешь ответственен за любую неудачу в этом сезоне». 

На чью сторону встанете вы: на сторону болельщиков или Анчелотти? Нуждаются ли «сливочные» в усилении?

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