«Устал от этого тверка для Переса»: Анчелотти уверяет, что его команда укомплектована, а фанаты смеются над словами тренера

На пресс-конференции перед игрой «Реала» с «Бетисом» Карло Анчелотти заявил, что его команда не нуждается в усилении:

«После трансфера Тчуамени мы даже не думали о том, чтобы подписать кого-то еще. Команда была укомплектована. У нас есть отличные футболисты на каждой позиции»

А вот некоторые фанаты «Реала» не согласны с тренером. Болельщиков раздражает, что клуб никак не отреагировал на уход Каземиро. Делимся фанатскими комментариями:

«Разве это была не шутка…»

«Может, он и хороший тренер, но как же я устал от этого тверка для Переса».

«Нереальная глубина состава на позиции центрфорварда».

«Хорошо, но теперь ты будешь ответственен за любую неудачу в этом сезоне».

На чью сторону встанете вы: на сторону болельщиков или Анчелотти? Нуждаются ли «сливочные» в усилении?