Анчелотти: «После «Реала» уйду на пенсию»

На пресс-конференции перед воскресной игрой «Реала» с «Альмерией» Карло Анчелотти внезапно заявил о своем желании закончить тренерскую карьеру после того, как его контракт с мадридским «Реалом» закончится:

«После «Реала» я уйду на пенсию. Нет более подходящего места, чем лучший клуб в мире, чтобы закончить свое путешествие. «Реал» — вершина футбола».

Контракт итальянца со «сливочными» истекает в 2024 году.

63-летний футболист руководил несколькими командами, включая «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Баварию». Он выиграл четыре титула Лиги чемпионов в качестве тренера, дважды с «Миланом» и дважды с «Реалом», а также завоевал два Кубка европейских чемпионов с «Миланом» в качестве игрока.