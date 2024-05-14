❤️🫠 Милитао поменялся женами со звездой «Фламенго» Перейрой. Нет, вам не показалось 🫣
Эдер Милитао и защитник «Фламенго» Леонардо Перейра, похоже, решили поменяться девушками...
В прошлом году Милитао расстался с Каролиной Лимой, родившей ему дочь Сесилию.
Теперь Лима нашла свое счастье с вышеупомянутой звездой «Фламенго». Пара не стесняется выставлять свои чувства напоказ.
Тем временем Милитао не унывает. Центральный защитник «Реала» развлекается с бывшей женой Перейры - Таиной Кастро.
«Моя идеальная пара», - написал в соцсетях футболист «королевского клуба».
Таина и Перейра, как сообщается, развелись примерно в июле прошлого года, но игрок объявил об этом только в октябре. У бывших супругов осталось двое детей.
Совсем обленились