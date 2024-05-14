❤️🫠 Милитао поменялся женами со звездой «Фламенго» Перейрой. Нет, вам не показалось 🫣

Эдер Милитао и защитник «Фламенго» Леонардо Перейра, похоже, решили поменяться девушками...

В прошлом году Милитао расстался с Каролиной Лимой, родившей ему дочь Сесилию.

Теперь Лима нашла свое счастье с вышеупомянутой звездой «Фламенго». Пара не стесняется выставлять свои чувства напоказ.

Лима с Перейрой

Лима с Милитао

Лима с дочерью Милитао болеет за «Фламенго» Перейры

Лима и Перейра

Лима

Тем временем Милитао не унывает. Центральный защитник «Реала» развлекается с бывшей женой Перейры - Таиной Кастро.

«Моя идеальная пара», - написал в соцсетях футболист «королевского клуба».

Милитао и Кастро

Милитао и Кастро

Кастро

Кастро

Кастро с детьми Перейры

Таина и Перейра, как сообщается, развелись примерно в июле прошлого года, но игрок объявил об этом только в октябре. У бывших супругов осталось двое детей.