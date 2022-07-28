Продать, отдать в аренду или сохранить: трансферный статус каждого игрока «Реала» прямо сейчас

Карло Анчелотти уже сказал, что болельщикам не следует ожидать новых контрактов этим летом. Однако это не означает, что состав стоит на месте — есть несколько игроков, которые могут уйти.
Вот трансферный статус каждого действующего игрока Мадрида.
Новые подписания
Антонио Рюдигер, Орельен Тчуамени.
Остаются
Андрей Лунин, Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Хесус Вальехо, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Каземиро, Тони Кроос, Феде Вальверде, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Эден Азар, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.
Уйдут в аренду
Рейньер, Мигель Гутьеррес.
На продажу
Дани Себальос, Марко Асенсио, Мариано, Альваро Одриосола, Борха Майораль.
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