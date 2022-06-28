«Реал» уверен, что Винисиус получит «Золотой мяч». Даже включит это условие в новый контракт бразильца

Из весьма специфического бегунка клуб вырастил будущую главную звезду команды.

«Реал» намерен добавить в новый контракт Винисиуса Жуниора специальный пункт о «Золотом мяче».

У бразильского нападающего было сложное начало карьеры в Испании, когда он изо всех сил пытался произвести впечатление на «Сантьяго Бернабеу». Он приехал в Европу под шум фанфар, но сразу ожидания оправдать не удалось.

Молодой вингер быстро адаптировал свою игру, начав лучше использовать свой дриблинг. Это привело к тому, что бразилец провел феноменальный сезон 2021-22 под руководством Карло Анчелотти.

Испанское новостное агентство Cadena SER теперь сообщает, что Мадрид включит пункт о «Золотом мяче» в его новый контракт благодаря его блестящей игре в прошлом сезоне. Лос-Бланкос готовы заплатить Винисиусу дополнительный 1 миллион евро, если он выиграет «Золотой мяч» с Мадридом в ближайшем будущем.

Этот шаг по мнению руководства клуба также будет стимулировать игрока продолжать играть более стабильно в ближайшие сезоны.