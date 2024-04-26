А за что Винисиуса взяли в «Реал»? В Бразилии он чем-то выделялся или это скаутская удача?

Взгляд в прошлое.

Накануне вингер «Реала» забил 7-й гол в класико и вышел на первое место в истории среди бразильцев, обогнав Роналдо и Эваристо де Маседо, на счету которых по 6 мячей.

По 5 голов в противостоянии «Мадрида» и «блауграны» на счету Джованни, Ривалдо и Роналдиньо. По 3 мяча забили Неймар и Ромарио.

«Реал» официально объявил о достижении соглашения с «Фламенго» о будущем трансфере футболиста 23 мая 2017 года, там была история, похожая на трансфер Эндрика. По условиям 45-миллионной сделки, права на атакующего хавбека полностью переходили «Реалу» лишь летом 2018 года, когда игроку исполнилось 18 лет.

Изначально в «Реале» Винисиус выглядел очень сыро, зато на родине бразилец сильно выделялся - намного больше, чем Эндрик сейчас. Сами взгляните.