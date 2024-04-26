А за что Винисиуса взяли в «Реал»? В Бразилии он чем-то выделялся или это скаутская удача?
Взгляд в прошлое.
Накануне вингер «Реала» забил 7-й гол в класико и вышел на первое место в истории среди бразильцев, обогнав Роналдо и Эваристо де Маседо, на счету которых по 6 мячей.
По 5 голов в противостоянии «Мадрида» и «блауграны» на счету Джованни, Ривалдо и Роналдиньо. По 3 мяча забили Неймар и Ромарио.
«Реал» официально объявил о достижении соглашения с «Фламенго» о будущем трансфере футболиста 23 мая 2017 года, там была история, похожая на трансфер Эндрика. По условиям 45-миллионной сделки, права на атакующего хавбека полностью переходили «Реалу» лишь летом 2018 года, когда игроку исполнилось 18 лет.
Изначально в «Реале» Винисиус выглядел очень сыро, зато на родине бразилец сильно выделялся - намного больше, чем Эндрик сейчас. Сами взгляните.
Вспомните первые его сезоны в Реале , сколько он моментов порол и тот случай с Бензема.
Когда он не занимается около футбольными вещами , не провоцирует , а просто играет один из лучших в мире !