Карло Анчелотти предложил вручить «Золотые мячи» и Беллингему, и Винисиусу: парни - настоящие дружбаны на поле и вне его

Официально фаворит - Беллингем.

Накануне портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк и Хулиан Альварес. В список были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих.

Топ-5 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Харри Кейн («Бавария»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Винисиус Жуниор («Реал»);

А вот Карло Анчелотти считает, что Винисиус и Джуд Беллингем достойны «Золотого мяча». Главный тренер «Реала» ответил на вопрос об игроках на пресс-конференции перед матчем с «Реал Сосьедад».

– «Золотой мяч» нужно дать Винисиусу или Беллингему?

– Обоим, – сказал Анчелотти.