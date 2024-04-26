Карло Анчелотти предложил вручить «Золотые мячи» и Беллингему, и Винисиусу: парни - настоящие дружбаны на поле и вне его
Официально фаворит - Беллингем.
Накануне портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк и Хулиан Альварес. В список были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих.
Топ-5 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Винисиус Жуниор («Реал»);
А вот Карло Анчелотти считает, что Винисиус и Джуд Беллингем достойны «Золотого мяча». Главный тренер «Реала» ответил на вопрос об игроках на пресс-конференции перед матчем с «Реал Сосьедад».
– «Золотой мяч» нужно дать Винисиусу или Беллингему?
– Обоим, – сказал Анчелотти.