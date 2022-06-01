Стало известно, когда «Реал Мадрид» вернется к работе

«Реал Мадрид» вернется к работе 8 июля. Футболисты соберутся в Вальдебебас, чтобы начать предсезонку. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на некоторых своих игроков, которые будут находиться в расположении сборных и присоединятся к клубу позже.

У «Мадрида» запланирован тур по США, где команда сыграет несколько товарищеских матчей. В том числе Класико в Вегасе 23-24 июля.

Наилучшую форму команда должна набрать к 10 августа, когда состоится мат за Суперкубок Европы против «Айнтрахта» в Финляндии.