Тибо Куртуа о противостоянии с «Сити»: «Я рад, что ответный матч пройдет на «Бернабеу»

Тибо Куртуа в своем подкасте на Youtube 'Thibaut Talks' говорил о предстоящей дуэли с «МанСити» в полуфинале Лиги Чемпионов.

«Сити» Гвардиолы – очень сложный соперник, очень подвижный, любящий владеть мячом, много играющий между линиями, но я верю, что мы сможем пройти дальше. Два года назад мы проиграли им дважды, но я чувствовал, что мы могли сделать больше, тогда не получилось. Я знаю, что значить побеждать «Сити» на их стадионе, этого мы и ждем. Противостояние будет очень сложным, хорошо, что мы отдыхали в субботу и воскресенье в Ла Лиге, на этой неделе мы будем играть в субботу, а потом нужно сосредоточиться на ответной встрече. «Сити» также будет играть в АПЛ, они на одно очко опережают «Ливерпуль», им нужно быть очень осторожными. Я рад, что ответный матч пройдет на «Бернабеу», благодаря поддержке стадиона ремонтады в матчах с «ПСЖ» и «Челси» стали возможны».