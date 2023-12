Лучший билет в дрифт – сериал о российской серии. Уровень – голливудский, есть даже номинация на авто-«Оскар»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Для настоящего спортивного болельщика нет ничего скучнее, чем межсезонье, когда один турнир уже закончился, а новый еще не начался. Лучшим способом скоротать это томительное ожидание станет просмотр сериалов, но не всех подряд. «RDS GP: Шинная борьба» – вот что стоит посмотреть этой зимой, особенно если вы ничего не знали о российском дрифте.

Последние три сезона заезды RDS GP снимают не только для телетрансляции, но и для сериала

Документальные фильмы снимают давным-давно, но до славы документальных сериалов им далеко. Особенно посвященных спорту. Создателем жанра можно с полным правом считать стриминговый сервис Netflix, который в 2019 году проектом о «Формуле-1» Drive to Survive открыл новую нишу – снимать сериалы об автогонках ринулись все уважающие себя турниры. Получилось хорошо не у всех, и даже Netflix удостоился порции критики от своих героев и зрителей. Одним из лучших проектов на мировом уровне стал российский сериал «RDS GP: Шинная борьба», раскрывший всю подноготную Гран-при Российской Дрифт Серии.

Проект с первого же сезона – а сейчас вовсю кипит работа над третьим! – завоевал сердца зрителей. Причем он пришелся по душе не только поклонникам дрифта со стажем, но и тем, кто об искусстве управляемого заноса узнал впервые. Многие после просмотра сериала вступили в ряды фанатов RDS GP и на протяжении сезона болели за пилотов с трибун автодромов. Не верите, что все обстоит действительно так?

Номинация на автомобильный «Оскар»

Начнем с козырей. Как в мире большого кино самой престижной наградой считается премия Американской академии кинематографических искусств и наук, так в индустрии автомобильного видео существует The International Motor Film Awards. Фактически «Оскар», но для роликов на темы, связанные с автомобилями. Единственным номинантом на эту премию от России в 2023 году стала «RDS GP: Шинная борьба». Второй сезон сериала эксперты поставили в один ряд с эпизодами всемирно известных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour – это лучший знак качества.

Борьба в сезоне 2021 года стала лучшим сценарием для дебютного сезона сериала

Над проектом работает российская продакшн-компания 29 Production & Agency, которая в 2020 году уже становилась лауреатом премии в номинации «Лучший звук» за работу Flankers: Drift In The City. Естественно, когда появилась идея создать российский аналог Drive to Survive, брошенный вызов команда 29 приняла и не просто справилась со своей задачей, а превзошла Netflix!

Понятно для новичков, интересно для фанатов со стажем

Смелое утверждение, которое мы легко аргументируем. Проект от Netflix хоть и рассчитан на широкого зрителя, но разобраться в происходящем на экране сходу может быть трудно. Это хардкорного болельщика разбуди ночью, и он назовет тебе время лучшего круга какого-нибудь стародавнего этапа с точностью до тысячной доли секунды. А те, кто с «Формулой-1» знаком очень поверхностно, могут потонуть в перипетиях событий. Кроме шуток, проект Netflix критиковали даже сами его герои, которым не понравилось слишком уж вольное обращение авторов с реальными фактами ради остроты сюжета.

В «Шинной борьбе» и в помине нет такого неуважения к действующим лицам и тем более к зрителям. Авторам на протяжении двух сезонов удается филигранно балансировать на грани зрелищности (которую требуют фанаты RDS GP со стажем) и доступности, без которой новообращенные в дрифт-веру зрители быстро запутаются и бросят смотреть. Абсолютно всем, независимо от уровня знаний о российском дрифте, будет интересно и понятно происходящее на экране.

Автоспорта без аварий не бывает, но это лишь добавляет драматизма борьбе

В первом сезоне авторы буквально за руку ведут зрителя, от эпизода к эпизоду погружая его в нюансы правил дрифта, особенности автодромов и детали судейских заданий. Если вы вообще ничего не знаете о Гран-при Российской Дрифт Серии, после просмотра вы станете разбираться в турнире на продвинутом уровне. Если же вы не первый год следите за российским дрифтом, знакомство с сериалом углубит ваши знания – нового вы узнаете очень много.

«Шинная борьба» позволяет заглянуть за кулисы жизни команд и пилотов

Реальное закулисье большого автоспорта

Поблагодарить за это стоит идеолога проекта Сергея Кабаргина, который для российского дрифта сделал невероятно много. Загибайте пальцы: в дрифте как пилот участвует, уникальный дрифт-кар Flanker F построил, успешный видеоблог создал, жизнь RDS GP изнутри знает и обладает неиссякаемой энергией, чтобы заразить своими идеями всех вокруг.

Приглашенная им команда 29 Production & Agency получила беспрецедентный уровень доступа в Гран-при Российской Дрифт Серии – съемочная бригада работала от башни управления гонкой и зоны «хот-пит» до боксов команд. Все это превратилось в огромное количество инсайдов, которые позволяют оценить происходящее на трассе с новой стороны. Продвинутые фанаты говорят, что смотреть «Шинную борьбу» хорошо в связке с архивными трансляциями RDS GP – сел, включил запись квалификации и парных заездов конкретного этапа, а затем оценил эти же события, но уже из-за кулис.

Сериал доказал, что и хорошо знакомых пилотов можно открыть с новой стороны

Какими бы ни были открытыми команды и пилоты в эпоху видеоблогов и социальных сетей, эмоции в моменте они передать не могут, да и не пытаются, ведь их цель – максимально комплиментарно преподнести себя публике. Но за закрытыми дверями командных боксов или в зоне ожидания старта события разворачиваются совсем иначе. Летают стулья, в воздухе висят крепкие слова, а накалу несрежиссированных страстей позавидовала бы любая кинодрама – большой дрифт как он есть!

Высочайший уровень съемок и постпродакшена

Добиться этого было бы нереально без качественных съемок. Российская Дрифт Серия и 29 Production & Agency без всякого преувеличения вывели российскую спортивную документалистику на новый, высочайший уровень съемок и итогового продукта. В работе над первым сезоном команда из 25 человек при помощи десятка камер и коптера отсняла почти 60 терабайт материала, который превратился в семь эпизодов общим хронометражем 5,5 часа. Весь полученный опыт конвертировали в новые решения для второго сезона – проапгрейдили технику, нашли необычные художественные ходы и использовали каждую возможность сделать сериал еще интереснее.

Съемочная бригада следит за каждым шагом пилотов на протяжении всего этапа RDS GP

«Ко второму сезону мы научились сильнее концентрироваться на самом важном и с легким сердцем выбрасывать слабые истории, научились еще сильнее держать зрителя в напряжении. В каждой серии у нас появились уникальные музыкальные композиции, тизеры к новым эпизодам, а между сериями мы проложили мостики-связки в формате нарезки-трейлера. Для нас основным вызовом было успеть вовремя сдать сериал, так как был большой соблазн подольше поработать над эпизодами. Мы разработали серьезный пайплайн с контрольными точками для всех департаментов, которого придерживались на протяжении 3,5 месяцев», – рассказывает основатель и руководитель 29 Production & Agency Александр Кузьмичев.

Если первый сезон «Шинной борьбы» радовал необычными ракурсами и возможностью посмотреть на события под новым углом, то второй сезон в этом отношении оказался еще привлекательнее. Никуда не делась графика, поясняющая события на экране, статистика по итогам этапов и возможность смотреть хоть весь сезон целиком, хоть его отдельные серии. Спасибо за концепцию, в которой каждая серия описывает события одного гоночного уик-энда RDS GP. Запутаться в этом просто невозможно, а благодаря креативному подходу к съемке и необычному взгляду на происходящее на трассе, сериал быстро затягивает.

Драма в каждом кадре

То, ради чего вообще стоит включать «Шинную борьбу» и проводить часы за просмотром сериала, поедая попкорн, – это драматизм происходящего на экране. Да, такое возможно и в документальном сериале! Потому что реальный спорт дарит максимальный накал страстей, который в умелых руках съемочной команды превращается в остросюжетное повествование на зависть голливудским блокбастерам.

Джеймс Дин — звезда мирового дрифта и звезда первого сезона «Шинной борьбы»

В первом сезоне сериала, который рассказывает о событиях RDS GP 2021 года, две основные сюжетные линии. Во-первых, противостояние звезд российского дрифта и титулованных иностранных легионеров (да-да, в нашем чемпионате участвовали сильнейшие спортсмены мира!) Во-вторых, сражение всех участников Гран-при Российской Дрифт Серии с… шинами! Именно эта битва и подарила название всему проекту. Оказалось, что есть огромная разница, какие именно покрышки превращать в дым на трассе, – от этого во многом зависела победа.

Второй сезон «Шинной борьбы» наглядно иллюстрирует, что даже отсутствие многих зарубежных пилотов и введение обязательной для всех «моношины» (с 2022 года в RDS GP пилоты обязаны ставить на заднюю ось автомобиля шины одного производителя, купленные у организатора) не снижает накала страстей на трассе. Завсегдатаи Гран-при Российской Дрифт Серии способны сами себе создавать проблемы, чтобы потом с ними героически сражаться на протяжении всего сезона. Но обойдемся без спойлеров, чтобы не портить впечатление от просмотра раскрытием сюжетных ходов.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит или нет смотреть «Шинную борьбу», просто запустите в плеере первую серию… и не заметите, как проглотите оба сезона в один присест. Дрифт – это интересно и зрелищно, а уж если наблюдать за событиями с трибун на трассе, шансов не впечатлиться мастерством пилотов Гран-при Российской Дрифт Серии просто нет. Впрочем, погружаться в мир большого дрифта лучше постепенно: «RDS GP: Шинная борьба» в межсезонье – билет на трассу на старте сезона.

Приятного просмотра! Всем дрифт!

Фото: RDS GP