В России сняли свой Drive To Survive – каждый дрифтер его рекомендует. Там честно показали наш автоспорт и откуда берется успех на примере шин

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Давным-давно в далекой-далекой галактике развернулись шинные войны… Ладно, не так уж давно, а в 2021 году. И не в далекой галактике, а у нас дома, на семи автодромах России. Но накалу страстей и интриг, которые кипели во время 12-го сезона RDS GP, позавидовала бы даже самая известная космическая сага.

Спортивная сага – пожалуй, многосерийный фильм «RDS GP 21: Шинная борьба» соответствует такой характеристике по всем параметрам. Идея создания проекта пришла известному пилоту Сергею Кабаргину после выхода документалки «Formula 1: Drive to Survive». Сергей Леонидович отлично знает, что события в RDS GP развиваются не менее активно. Он привлек крутую команду креативного агентства и продакшн «29». И вместе мы приступили к созданию многосерийной картины, которую автоспортивное сообщество еще не видело.

Благодаря RDS GP звездный пилот Джеймс Дин стал еще и звездой телесериала

Над проектом трудилось в общей сложности 25 человек. На каждом этапе 12-го сезона RDS GP команда документировала историю: в съемках было задействовано 9 камер, 3 коптера и 15 микрофонов. Отснято в общей сложности почти 60 терабайт материала и записано больше 50 интервью (хотя случалось, конечно, что, находясь в пылу борьбы за титул, герои картины просили их не снимать). А потом почти девять месяцев специалисты «29» занимались пост-продакшеном сериала. Получилось семь серий. Причем у каждой было больше десяти версий: от черновика до готовой к просмотру картины.

Креативная команда «29» подошла к созданию сериала по-взрослому и собрала гигантский массив материала

Сама концепция «Шинная борьба» сформировалась уже после съемок. Оценивая 12-й сезон RDS GP, в котором принимали участие практически все звезды мирового дрифта, именно шины были главной темой и связующим звеном. Вокруг шин тогда развернулась настоящая борьба – в зависимости от модели шины, на одной и той же машине можно было оказаться первым или последним.

Сериал запущен в партнерстве с национальным видеохостингом RUTUBE. Спойлерить и пересказывать серии не будем, чтобы не лишать вас эмоций от просмотра. Рецензии – оставим кинокритикам и им подобным. Мы сделали круче – собрали несколько главных героев картины и задали им прямой вопрос: «Зачем надо смотреть этот сериал»?

«Шинная борьба» показала закулисье противостояния сибирских и ирландских пилотов

Дамир Идиятулин, пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT

– «Шинная борьба» – это сериал который показывает нашу автоспортивную жизнь, борьбу на гоночной трассе между пилотами и командами, наши успехи и поражения, которые складываются из множества факторов. Все это можно увидеть только здесь. В 12-м сезоне к нам приехали не просто гости из других стран для участия в соревнованиях, а пилоты, которые позиционируют себя лучшими в мире дрифта. Они не раз это доказывали. Они приехали в RDS GP это показать. Но они сразу же столкнулись с высокой конкуренцией! За таким развитием событий, несомненно, интересно наблюдать, приятного просмотра!

Разные автомобили, разные покрышки, разные пилоты – не у всех команд получилось собрать победную комбинацию

Аркадий Цареградцев, пилот FAILCREW ДАРКСАЙД

– «Шинная борьба» – это отличная возможность окунуться в сезон 2021 года и вспомнить, как все было. А это, между прочим, был один из мощнейших сезонов в истории RDS GP, как по сложности, так и по составу участников. Хочется вспомнить? Вэлком к просмотру! Кроме того, сериал сделан очень качественно: хороший монтаж, хорошее звуковое сопровождение, картинка красивая. Ради этого всего и стоит смотреть.

Аркадий Цареградцев несколько раз в прямом смысле горел на рабочем месте – в том числе из-за покрышек

Андрей Астапов, пилот LUKOIL Racing Drift Team

– Во-первых, это очень круто снято! Множество операторов, камер, крутой монтаж. Ты садишься, начинаешь смотреть первую минуту и просто прилипаешь к экрану до самого конца. Во-вторых, это рассказ о самом крупном автоспортивном мероприятии в России. В-третьих, в сериале наглядно показана вся кухня RDS GP изнутри. Каждый пилот, каждая команда пытается выжать из машины все, найти свои грани, навязать конкуренцию на высоком уровне. И, наконец, – круто пережить заново тот сезон. Это дорогого стоит!

На соревнованиях пилотов окружали не только механики, но и съемочная группа

Евгений Лосев, пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT

– Нужно смотреть этот сериал, потому что нужно разбираться в автоспорте. Не всегда победа дается просто. Масса нюансов, когда победа зависит не только от техники и от тебя, но еще есть такое значение, как шины. Это важный момент в гонках. Наверное, один из самых важных. Каким бы маэстро ты не был, если шина не едет, придется очень тяжело. Нужна шина, чтобы и держала, и толкала, и не прилипала… Там нюансов много. Кроме того, люди должны понимать, что такое автоспорт, что всякое может произойти. Сегодня ты чемпион, а завтра ты в топ-16 проиграл. Люди должны понимать, что автоспорт – это тоже работа, это большой труд для каждого члена команды.

Евгений Лосев сыграл важную роль в сражении своей команды за чемпионство

Сергей Кабаргин, пилот STAR PЁR STARS AIMOL

– Дрифт находится в топе автоспорта. Он прогрессирует, не стоит на месте, к нему растет интерес, и он огромный. Да, дрифт не такой распиаренный, как «Формула-1», но борьба внутри кипит точно такая же. Только в RDS GP борьба более актуальна для простого зрителя, у которого, в теории, больше возможностей построить конкурентоспособный автомобиль для RDS, чем для «Формулы-1» . Вот эта условная доступность сближает нас, дрифтеров, и зрителей. Дрифт – более народный. Посмотрев «Шинную борьбу», ты начнешь в полном объеме разбираться во всем, что происходит в дрифте: от технической части до организационной. Ты начнешь разбираться, как соревнования проходят, по каким критериям судят, какие требования выдвигают. Все эти нюансы четко в сериале описаны.

Сергей Кабаргин вошел в историю как создатель российского гиперкара Flanker F и вдохновитель первого сериала о дрифте

Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии

– Автоспорт и дрифт меньше знакомы широкой публике, чем, например, футбол, хоккей или биатлон. Поэтому выход этого фильма так важен для нас. Мы хотим, чтобы как можно больше людей увидели RDS изнутри, увидели, как мы живем и как организуем один из самых сильных и ярких чемпионатов по дрифту в мире. Сериал надо смотреть всем – он получился очень захватывающим, динамичным, ярким и честным!

«Шинная борьба» — уникальная возможность узнать о дрифте и RDS GP изнутри чемпионата

Да, именно честным! Здесь мы показываем неподдельные, живые эмоции, практически без цензуры (18+). Ведь в автоспорте и техника, и человек работают на пределе своих возможностей.

Запасайтесь попкорном – приятного просмотра!

Плейлист со всеми сериями здесь.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP