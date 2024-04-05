Победителя Гран-при «Ф-1» закинули в дрифт – показали это мастерам из России! Они раскрыли главный шок от эксперимента для пилота

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

«Формула-1» считается королевой автоспорта, но дрифт – всему голова. Что подтверждают очередные попытки пилотов «Ф-1» попробовать себя в мастерстве управления машиной в заносе.

На сей раз необычный челлендж устроила швейцарская команда «Кик-Заубер», которая накануне Гран-при Австралии провела заезды на гоночной трассе Calder Park Raceway близ Мельбурна. Для финна Валттери Боттаса и его китайского напарника Чжоу Гуаньюя сначала провели мастер-класс по езде в управляемом заносе, а потом велели самостоятельно выполнить ряд заданий.

Не все прошло гладко, но точно весело:

Гонщиков усадили за руль «Ниссан» Skyline и традиционного австралийского «юта» (так называют легковые пикапы, очень популярные на Зеленом континенте) и отправили на трек. Ну а мы попросили опытных пилотов Российской Дрифт Серии оценить попытки гонщиков «Заубера» ехать в управляемом заносе.

Спойлер: эксперты остались довольны тем, что показали Боттас и Чжоу!

«Пилотов из всех дисциплин нужно приглашать в дрифт»

Руководитель Российской Дрифт Серии, вице-чемпион России по кольцевым гонкам и действующий пилот RDS Europe Дмитрий Добровольский считает, что получилось у звездных новичков неплохо.

Дмитрий Добровольский рад видеть пилотов из других дисциплин в дрифте

«Судя по видео, у Боттаса быстрее получилось освоиться. У финнов изначально есть навыки скольжения – они же все раллисты, с пеленок боком ездят по заснеженным дорогам, да и сам Боттас участвовал в Ралли Лапландия. Сам по себе челлендж – крутейшая штука! Я всегда выступаю за то, чтобы пилоты классических дисциплин пробовали себя в дрифте, потому что, как известно, лучшее, что можно делать с гоночным автомобилем, – это ехать боком в управляемом заносе на большой скорости. Большего кайфа нет!

В России мы тоже устраивали челлендж пилотов RDS против пилотов «Формулы-1» – участвовали Сергей Сироткин, Виталий Петров и другие опытные гонщики, призеры европейских и мировых серий. Единственное, что для упрощения мы использовали не полноценные машины, а дрифт-карты. Там нет педали сцепления, о которой кольцевые пилоты забывают, потому что ей не пользуются, кроме старта. И ручник для них достаточно непривычная вещь – это все-таки больше раллийная тема. Идея провести подобное состязание на автомобилях у нас тоже есть, хотя организационно это непросто.

Чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев и первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров уже встречались на одной трассе — было интересно!

Команды «Формулы-1» пробуют своих пилотов в дрифте не в первый раз – боком уже ездил Макс Ферстаппен с австралийцем Мэд Майком. Вообще австралийский дрифт известен во всем мире, там очень высокий уровень. Я считаю, что пилотов из всех дисциплин нужно приглашать в дрифт – если не перейдут в дрифт насовсем, то хотя бы будут отрабатывать полезные дрифтерские приемы управления автомобилем. Это будет полезно», – считает Дмитрий Добровольский .

«Меняться дисциплинами – круто!»

Для постоянного пилота RDS GP Никиты Шикова пилоты «Формулы-1» в дрифт-каре уже не в новинку. У спортсмена был личный опыт подобных проектов, так что судить о таких упражнениях гонщик может с высоты собственных знаний.

Никита Шиков не понаслышке знает, как впечатлить пилота «Формулы-1» ездой в заносе

«В очередной раз с улыбкой посмотрел, как пилоты «Формулы-1» пробуют себя в дрифте. Это не первое подобное видео, но оно получилось особенно веселым, потому что австралийцы в своем стиле устроили ребятам фановый дрифт-челлендж.

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Техникой ребят из «Формулы-1» удивить невозможно, потому что их машины – это самая крутая техника на четырех колесах, которая существует в мире. Им дали классные веселые фановые тачки, не сильно мощные, с правым рулем на «механике» с поисковым механизмом – думаю, им было вдвойне весело совладать с такой машиной. И задания, которые надо было выполнить с минимальными тренировками, – это был вызов.

Чжоу Гуаньюй уже освоился в «Формуле-1», но в дрифте делает первые шаги

Боттас и Чжоу крутые пилоты, но специфика управления болидом и дрифт-машиной отличается. Заметил, что им тяжело было поверить, что у автомобилей есть такой выворот колес – что можно еще довернуть руль и не развернуться. Много разворотов было из-за того, что у них руль по привычке был вывернут на пол-оборота максимум. Хорошо помню, когда я впервые прокатил Даниила Квята в дрифте, я видел его удивление не от скорости, не от перегрузок, а от того, что машина может ехать в таком угле и не разворачиваться.

Валттери Боттас — один из самых многопрофильных пилотов «Формулы-1», который с удовольствием и не без результатов ездит в классическом ралли

Лично для меня австралийский, новозеландский дрифт всегда был одним из самых любимых направлений, одной из самых любимых школ, потому что ребята очень самобытные, у них есть чувство стиля. Диски для своей «Тойоты» GT86, которые я тщательно скрывал до презентации, я подсмотрел именно у них в чемпионате. Австралийцы и новозеландцы любят скоростной, очень агрессивный дрифт, и когда-нибудь, я надеюсь, или мы приедем к ним, или они к нам, – погоняемся и померяемся силами, отлично проведем время.

Я бы пилотам «Формулы-1» дополнительно устроил челлендж с закрытыми глазами, чтобы проверить их интуитивные способности, и, конечно, парный дрифт, что в принципе одно и то же – проехать близко в большом количестве дыма все равно, что ехать вслепую с закрытыми глазами. Интересно, как бы получилось. Вся профессиональная автоспортивная тусовка все больше и больше начинает любить и уважать дрифт: меняться дисциплинами – круто!», – уверен Никита Шиков, пилот команды Сarville Racing.

«Я бы позвал их покататься зимой по «Красному кольцу» на «Жигулях»

И нельзя было обойтись без мнения Евгения Лосева – одного из самых опытных дрифтеров России, имеющего, кроме этого, огромный стаж работы наставником у молодых пилотов. И сибиряк не был бы собой, если бы в итоге не пригласил гонщиков «Формулы-1» сесть за руль «Жигулей» на снежно-ледовой трассе в Красноярске.

Евгений Лосев готов удивить пилотов «Формулы-1» российскими автомобилями и сибирскими морозами

«На мой взгляд, Skyline в целом не очень подходит для дрифта. Платформа неплохая, но тяжелая. Однако, для подобного шоу пойдет! Челлендж забавный, есть в этом что-то необычное. Сам бы тоже, может быть, попробовал, но на своей «Супре».

Понятно, что с первого раза научиться дрифту невозможно. Но видно, что ребята из профессионального автоспорта. Короче, перспектива есть! Здорово, что в каждой стране дрифт развивается и растет. Важнее не уровень, а любовь к делу. Я бы просто позвал их покататься зимой по «Красному кольцу» на «Жигулях» – вот это был бы челлендж!» – заявил Евгений Лосев, пилот команды Fresh Racing.

А еще есть видео о том, как весело все это снимали – с объяснениями пилотам, что за машины, как они работают, и ответными шутками:

А увидеть зрелищный дрифт в исполнении самих пилотов Российской Дрифт Серии можно будет совсем скоро. 13-14 апреля в Ростове-на-Дону стартует новый сезон RDS Europe, а 28-29 апреля мастеров управляемого заноса встречает первый этап RDS GP на «Москоу Рейсвей».

Всем дрифт!

Фото: RDS GP