Российский дрифт стал еще доступнее: стартует класс для новичков-любителей с вертикалью в топ! Полный гид по переменам

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Рост интереса к дрифту предсказуемо привел к росту числа участников межрегиональной серии RDS Europe. В сезоне-2023 в чемпионате приняли участие 81 пилот и 15 команд. И далеко не все спортсмены сразу готовы были включиться в борьбу на высоком уровне. В плотнейшем сражении с участниками, многие из которых не один сезон выступают в РДС, путь к вершине турнирной таблицы непростой. Но крайне необходимый с точки зрения прогресса и прокачки собственного гоночного мастерства.

В 2024 году принять участие в соревнованиях Российской Дрифт Серии и громко заявить о себе на всю страну новичкам станет гораздо проще. В RDS Europe введено новое деление по категориям – в серии будут два зачета: PRO («про») и NXT («нэкст»). Так что на каждом этапе станет вдвое больше победителей квалификации и парных заездов.

В новом сезоне новичков и профессионалов RDS Europe разведет по двум разным классам

Категория PRO подразумевает привычные по предыдущим сезонам серии технические требования за несколькими исключениями. Минимальный вес автомобиля, готового к старту вместе с пилотом в полной экипировке, увеличивается с 950 кг до 1250 кг, но и не более 1500 кг. Соответственно, для класса PRO устанавливается единая размерность шины 235/40-18. В остальном участники практически не ограничены в технической фантазии с точки зрения подготовки техники.

А вот участникам младшего зачета NXT нужно будет соблюдать ряд ограничений. В первую очередь, чтобы избежать гонки вооружений и чрезмерного роста расходов на участие. Первым из которых станет использование более узких покрышек – 225/45-17, а вес машины вместе со спортсменом в полной экипировке должен лежать в диапазоне 1050-1500 кг.

Поклонников дрифта ждет вдвое больше призеров и победителей в сезоне-2024

Второе важное ограничение – в классе NXT разрешены только механические КПП с поисковым механизмом переключения передач, а задние редукторы – только от серийно выпускающихся автомобилей. Популярные специальные редукторы с возможностью быстрой смены передаточного отношения (Winters и подобные) запрещены регламентом. Это специально делается для того, чтобы спортсмены на менее мощных автомобилях смогли продемонстрировать свои навыки и составить достойную конкуренцию более финансово обеспеченным участникам. Соответственно и входной порог для участия в классе NXT доступнее.

«Я думаю, что средняя цена постройки машины для участия в зачете NXT – это 2-2,5 миллиона рублей. Вилка большая: кто-то собирает «дорого-богато», кто-то попроще. Но нужна просто хорошо подготовленная по безопасности машина со стоковым мотором «Тойоты» JZ и на буст-апе. Простая МКПП от «БМВ», комплект амортизаторов, выворот попроще, чем у топовых машин, заварить редуктор. И вот уже готовый автомобиль, чтобы вращать 225-е гражданские шины. Конечно, нет предела совершенству, но узкая шина не требует большой мощности, да и гоночные редуктора с коробками в этом классе запрещены. Самые доступные платформы, подходящие для участия в зачете NXT, – «БМВ» Series 3 и «Тойота» Mark. Своими руками собрать можно», – объясняет судья RDS и пилот с многолетним опытом Антон Новиков .

Несмотря на разницу в размерности покрышек, с 2024 года и в PRO, и в NXT будет использоваться «моношина». В оцениваемых заездах пилоты обязаны использовать на задней оси приобретенные у организатора серии шины – все эти покрышки имеют специальное клеймо RDS, наличие которого контролируется в ходе соревнования. Главная идея – уравнять шансы спортивных автомобилей разной подготовки. Аналогичное решение уже не первый сезон используется в главном турнире RDS GP и отлично себя зарекомендовало.

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Технический регламент зачета NXT делает участие в RDS доступным новичкам

Ну а в том, что касается безопасности, – никаких компромиссов и послаблений. Требования к оборудованию безопасности и экипировке пилотов в обоих зачетах одинаковые и достаточно жесткие, поскольку жизнь и здоровье спортсменов должны быть надежно защищены: каркас безопасности, шлем с подшлемником, огнезащитный комбинезон и негорючее термозащитное белье, обувь, перчатки, устройство защиты головы и шеи HANS, Hybrid или аналогичные.

«В зачете PRO мы ограничиваем минимальный вес и переходим на «моношину», что призвано обеспечить более честную конкуренцию и близкие зрелищные заезды. Введение нового зачета с упрощенными техническими требованиями и более узким колесом откроет официальные дрифт-соревнования RDS Europe для новых участников на менее мощных автомобилях. Участие в зачете NXT будет более доступным, при этом уровень организации и судейства, определенные технические требования, «моношина» и сама атмосфера чемпионата обеспечат здоровую конкуренцию, эффективное развитие пилотов и их быструю ассимиляцию в мире профессионального автоспорта», – объясняет изменения в регламенте RDS Europe руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский .

В категориях NXT и PRO будут отдельно награждать призеров на каждом этапе

С учетом нововведений получается, что в 2024 году в рамках одного этапа RDS Europe будут проходить фактически два независимых соревнования. По общей схеме – по олимпийской системе, с собственной квалификацией, хитами сетки ТОП-16, подведением итогов и награждением победителей квалификации и парных заездов. Это будут отдельные полноценные турниры, в каждом из которых определятся победители в личном и командном зачетах. Естественно, чемпионов по итогам сезона также будет вдвое больше – победители PRO в личном и командном зачетах, обладатели кубков NXT среди пилотов и команд.

В каком классе бороться за победы и титул каждый пилот волен решать самостоятельно, но в рамках одного этапа принимать участие сразу в двух зачетах (PRO и NXT) нельзя. Прежде всего потому, что это дало бы пилоту преимущество: вдвое больше тренировок и «наката» парных заездов. Зато использовать один и тот же автомобиль в PRO и в NXT можно, если за рулем машины будут сидеть разные спортсмены.

То есть можно вдвоем подготовить один автомобиль, подходящий по техрегламенту под оба зачета, приобрести два комплекта шин, разделить расходы на двоих – и ворваться в новый сезон RDS Europe. Стоимость участия вполне доступная: базовый стартовый взнос в классе PRO – 50 тысяч рублей, в NXT – 30 тысяч рублей за этап.

Пилоты RDS Europe PRO смогут выступить на одном этапе RDS GP

Еще одно мотивирующее нововведение – это уникальное право пилотов RDS Europe PRO принять участие в одном из этапов RDS GP по своему выбору (при соблюдении ряда условий). Для разовых участий вход в «старшую» серию давно закрыт, но в 2024 году в регламенте появилось такое исключение. Таким образом, у амбициозных спортсменов появляется возможность заявить о себе в рамках уик-энда главного турнира России по дрифту, привлечь к себе внимание болельщиков и, конечно, спонсоров.

Лучшие моменты прошлого сезона RDS EUROPE в этом видео:

С командами в RDS Europe 2024 будет чуть сложнее. Во-первых, команда считается участником одного из зачетов (PRO или NXT) с момента ее первой заявки на участие в каком-либо этапе. Во-вторых, команды не могут играть на понижение – пилот, выступавший в составе одной команды в зачете NXT, может начать выступление в составе другой в зачете PRO. А вот пилот, заявленный в команду PRO, переходить в коллектив NXT права не имеет.

Независимо от зачета, любой спортсмен, заявленный за команду, обязан участвовать минимум в трех этапах в качестве пилота этой команды. Если правило будет нарушено, заработанные этим спортсменом очки не будут учитываться при подведении результатов командного зачета по итогам сезона. Все это сделает сражение команд максимально прозрачным и честным – никаких игр с тем, чтобы переманивать от этапа к этапу более сильных спортсменов, чтобы повысить шансы на победу.

Изменения в новом сезоне RDS Europe коснутся в том числе и командного зачета

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Из других важных изменений – перемены в географии турнира

В 2024 году RDS Europe проведет этапы на двух новых локациях. Сезон серии стартует 13–14 апреля на площадке «Ростов Арена» – в Ростов-на-Дону Российская Дрифт Серия возвращается впервые с 2019 года. «Очень хотелось подарить домашний этап и спортсменам, и болельщикам из Южного федерального округа. Уверен, что они, как и прежде, тепло нас встретят», — отметил руководитель РДС Дмитрий Добровольский.

Знакомые пилотам серии трассы в 2024 году разбавят две новые локации

А совершенно новой для РДС площадкой станет Челябинск. В столице Южного Урала запланирован шестой этап RDS Europe, который пройдет 24-25 августа на недавно обновленном и расширенном АСК «Трасса 74» в черте города. Спортсменов и поклонников управляемого заноса ждет большая асфальтовая площадка, построенная специально для соревнований по дрифту.

Остальные этапы состоятся на уже привычных и любимых участниками RDS Europe автодромах. Второй этап пройдет 18–19 мая на ATRON International Circuit в Рязани. По уже сложившейся традиции этот автодром примет сразу два этапа в сезоне – второй и финальный седьмой, который запланирован на 28–29 сентября. Третий, четвертый и пятый этапы состоятся в Казани на KazanRing Сanyon 8-9 июня, Нижнем Новгороде на NRing Circuit 6-7 июля и Санкт-Петербурге на «Игора Драйв» 27-28 июля в рамках фестиваля Garage Fest 2024.

С учетом всех изменений в техническом и спортивном регламентах, появлении новых трасс и участии новых пилотов и команд сезон-2024 RDS Europe обещает стать одним из самых интересных в истории турнира. Борьба в серии всегда была острой, а теперь она станет таковой вдвойне.

Билеты на этапы RDS Europe тут , а прямую трансляцию соревнований покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS Europe