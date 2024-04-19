Гений-визионер русского дрифта zaRRubin: снимает так сочно, что втягивает на трассу. Как он дошел до миллионов на ютубе?

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Если спросить у пилотов или болельщиков Российской Дрифт Серии, как они узнали о дрифте, абсолютно большинство в ответ скажет «zaRRubin». Имя этого человека стало символом захватывающих и зрелищных видеороликов, которые позволяют оценить мир управляемого заноса с необычных ракурсов и погрузиться в гущу событий, побывав, в том числе, и за кулисами командной жизни.

Его фильмы про автоспорт влюбили в дрифт не одно поколение и продолжают вдохновлять армию фанатов управляемого заноса:

Сергей Кузнецов, пилот RDS: «Однажды я наткнулся на канал Зарубина в ютубе и узнал, что такое дрифт. Когда у нас в Поволжье начали проводить региональную серию по дрифту, я в субботу после школы бежал на автобус, чтобы посмотреть, как дрифтуют взрослые дядьки. Помню, как впервые прокатился за рулем «БМВ» E30 друга, которая когда-то ездила в РДС Запад, и тех пор мысль купить себе что-то подобное меня не покидала. Я вкусил запах жженой резины!»

Феодор Чевычелов, пилот RDS : «В 2016 году я посмотрел фильмы Зарубина и вдохновился дрифтом. Я понял, что дрифт существует не где-то в далекой Японии, но и здесь, в России. Я из простой семьи и на тот момент не имел финансов, чтобы заняться автоспортом. Поэтому следующие несколько лет активно работал, чтобы заработать денег на новое увлечение».

Анастасия Кравец, зритель RDS: «Весной 2021-го абсолютно случайно в рекомендациях ютуба появляется фильм «Гоча / Япония – 5 лет спустя», опубликованный на канале Анатолия Зарубина (zaRRubin). Я смотрела этот 42-минутный фильм, затаив дыхание и с восхищенными, широко открытыми глазами, как у ребенка, смотрящего на только что подаренную ему долгожданную игрушку. Фильм был захватывающий, вызывающий невероятные эмоции. Конечно, после этого я пересмотрела все фильмы и видео с Гочей (Георгий Чивчян) и не только. Я настолько погрузилась в атмосферу дрифта, что не могла оторваться от просмотра видеороликов и изучения истории возникновения дрифт-культуры в России».

Илья Жуковский, зритель RDS: «В какой-то момент я наткнулся на канал zaRRubin, на тот момент я еще не знал ни о «Гоче», ни о «Аркаше», и уж тем более я не знал, насколько сильно фильмы с этого канала изменят мою жизнь. Я стал проглатывать один фильм за другим, начал разбираться в критериях оценивания, марках авто и, конечно же, чем Гочина подвеска лучше WiseFab :) Фильмы Анатолия о поездках Гочи в Японию и не только очень сильно замотивировали меня. С каждым днем моя любовь к дрифту и в целом к автомобилям росла в геометрической прогрессии, я стал мечтать, как сам однажды стану пилотом».

Анатолий Зарубин превратил свое имя в бренд, но широкой публике незнаком – создателя этих сверхпопулярных роликов знают немногие. В эксклюзивном рассказе для официального блога Российской Дрифт Серии zaRRubin честно и откровенно поведал о творческом пути, съемках знаковых фильмов «Гоча / Япония» и о задумках на новый сезон RDS GP.

Анатолий Зарубин — человек, фильмы которого любят тысячи, но в лицо знают единицы

Я был среди тех, кто мало что понимал в дрифте. Считал, что в России его нет и никогда не будет

Изначально автоспортом я заинтересовался благодаря красноярскому журналисту Владимиру Перекотию. Он и его команда организовали в 2005 году в Красноярске «Абсолютную Дрэг-Битву». Тогда я впервые увидел автомобили с каркасом безопасности, услышал по-настоящему громкие моторы, почувствовал запах спортивного топлива, который на удивление был сладковатым, напоминающий какой-то парфюм. Это был совершенно другой мир автомобилей. Даже люди там были другие, настолько увлеченные и сосредоточенные. В их речи было много непонятных мне слов.

Тогда я еще учился в 10-м классе. О собственном автомобиле только мечтал.

В Красноярске Владимир Перекотий вел автомобильное шоу «Коробка передач», которое я смотрел с большим удовольствием. Мне настолько нравилось, что и как он делает, что я захотел стать и гонщиком, и классным автомобильным журналистом. На тот момент я уже увлекался видеосъемкой. Снимал все, что происходит в компании друзей и в классе, где учился. Делал короткие музыкальные ролики из небольших кусочков видео и множества фотографий. Сейчас это, конечно, бесценный материал для нас. Живой фотоальбом. 20 лет прошло.

Первой серьезной работой, вышедшей за пределы моего окружения, стал ролик про паркур. Что это такое, моему поколению известно, а вот для старшего можно коротко назвать акробатикой в городской среде. Один из друзей увлекался этим видом урбанистического спорта. Он, собственно, и предложил мне снять что-нибудь об этом.

Как все начиналось: бэкстейдж съемок первого ролика Зарубина про паркур

Открывающая сцена у нас была на крыше самого высокого, правда недостроенного здания в городе. Ночью мы тайком пробрались на закрытую территорию, обойдя спящих охранников, поднялись наверх, переодели главных героев в кимоно и заставили их целый час стоять спиной к камере в ожидании восхода солнца над городом. Далее по сюжету был бессмысленный бег с препятствиями, суть которого заключалась в том, чтобы показать навыки и мастерство наших героев. В целом-то ничего необычного, но почему-то у меня было стойкое ощущение, что этот ролик покажут по телевизору. И вот спустя год после того, как видео было опубликовано в интернете, мне позвонили и предложили показать ролик в эфире местного канала в передаче «Адреналин». Для меня на тот момент это был большой успех, который еще сильнее разжег интерес к творчеству.

Вскоре появилась первая машина, на которой я попал в достаточно серьезную аварию – на большой скорости, уходя от столкновения, потерял контроль над автомобилем, вылетел с трассы и совершил три кувырка в поле. Каким-то чудом без последствий для себя и пассажиров. После этого события я больше полугода боялся любого транспорта кроме велосипеда. Предпочитал ходить пешком.

Этот переворот хоть и обездвижил на долгий срок мою машину, но в то же время стал будущим катализатором деятельности в социальных сетях. Было принято решение не просто восстанавливать автомобиль, но и внести коррективы во внешний вид. И из зеленого «ВАЗ» 2112 появилась оранжевая «двенашка» со спортивными обвесами, «ангельскими глазками» и диодными китайскими фонарями. Конечно же, с тонировкой «в круг» и сабвуфером. Я был счастлив.

Вскоре я узнал о существовании автоклуба drive2 и начал посещать встречи в нашем городе. Это был 2009 год. Почти сразу стал принимать участие в их организации, снимать ролики и вести свой блог на одноименном сайте. Причем у меня это хорошо получалось. Появлялось все больше зрителей и читателей.

Ролики Зарубина цепляют необычными ракурсами и возможностью заглянуть за кулисы мира большого дрифта

Ну и как любой механизм постоянно стремится к усложнению, а публика требует зрелищ, у меня появилась цель начать снимать автомобильную передачу. Я поверил в себя. Вдохновленный творчеством Владимира Перекотия и небезызвестного Джереми Кларксона, я был юношески уверен, что смогу сделать лучше. Но кто станет ведущим? Я начал поиски. Имел даже наглость достучаться до Перекотия, что бы он взял меня к себе в коллектив. Но получил отказ. Кто я? Никто. Фантазер.

Но ведущий был нужен. Профессионал, увлекающий за собой речью, имеющий вкус и яркий характер, большой опыт и мастерство управления автомобилем. Я не знал, где его найду, но точно был уверен, что начинать нужно именно с этого. Пришлось много с кем обсуждать эти поиски, и часто в разговорах мне предлагали познакомиться с Аркадием Цареградцевым, чтобы предложить ему это дело. Но другие люди говорили, что он выскочка и большой эгоист, а я таких людей не люблю. Самое интересное, что и Аркадию в то время рассказывали обо мне, что я увлекаюсь съемкой автомобилей, и неплохо начать приглашать меня на гонки. Вдруг из этого что-то выйдет. Но и он не стремился к знакомству со мной – ему говорили, что я отвратительно и нагло гоняю по городу на своей оранжевой машине с ужасными бамперами в стиле «Лансер Эволюшен». Быдло-водитель. Какие с ним можно иметь дела?

Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян – соперники на трассе и друзья в жизни на протяжении долгих лет

Честно говоря, я уже не помню, как мы в итоге познакомились, но точно развеяли негативные образы друг о друге. Хотя Аркадию, наверное, до сих пор не нравится тот обвес на моей «двенашке».

Общение стало стремительно развиваться, но роль ведущего я ему еще не предлагал. Да и вообще пока отбросил в сторону планы об автопередаче, поскольку познакомился на форуме с ярким автомобильным деятелем из Москвы. Периодически начал летать в столицу и снимать совместные выпуски с ним. Надо признаться, что в то время я ощущал статус некоего успеха и, можно сказать, смотрел свысока на «гоночки» в Красноярске. Ведь я-то уже летаю из Сибири в Москву и гоняю на «Порше» да «Феррари». Как этим мог не гордиться студент-автолюбитель из провинции? К тому же я был среди тех, кто мало что понимал в дрифте, считал, что в России его нет и никогда не будет.

Но Аркадий – человек опытный и смышленый. Однажды он мне звонит и говорит: «Будет гонка, будет вертолет, приезжай». В то время он уже стал директором гоночной трассы «Красное Кольцо», которая, кстати, появилась благодаря успеху «Абсолютной Дрэг-Битвы».

Я не мог отказаться. Как это?! Вертолет! Новый опыт! В те времена еще не было коптеров, и наивысшим уровнем подобного продакшена считалась аэросъемка. Мероприятие знаковое – «Супер Дрифт Битва 2011». Приезжали дрифтеры из разных уголков России и выясняли, кто самый крутой.

Вот как это было:

Съемка с вертолета, как тогда показалось, была достаточно беспредельной: мы были в воздухе прямо во время «боевых» заездов. То есть идет соревнование, два гонщика на трассе, зрители, трибуна… и мы на вертолете прямо над ними! Близко к земле! Пилот вертолета был на каком-то особом энтузиазме, будто тоже хотел покрасоваться. Мне порой казалось, что мы пытаемся выполнить какую-то фигуру высшего пилотажа, а не плавный пролет, чтобы я смог все заснять. Даже помню, кто-то из гонщиков жаловался, что мы мешали им делать перекладки – вырывающийся из-под вертолета воздух немного приподнимал машины, и они шли по другой траектории. Да и рекламные баннеры разлетались от нас по трассе. Было весело. Я до сих пор помню, как свисал на автомобильных ремнях из вертолета. Смотришь в экран камеры – круто! Смотришь своими глазами – страшно! Но я был в восторге!

Аэросъемка соревнований на «Красном Кольце» во времена до коптеров

И с каждым посещением «Красного Кольца» восторга становилось все больше. Хоть я и не был официальным сотрудником гоночной трассы, но она предоставила для меня все условия для развития. Спустя некоторое время Аркадий выделил мне отдельный кабинет, куда я мог приезжать в любое время и свободно творить. Там я делал ролики для себя и для Кольца. Первый год я работал там практически каждый день, даже в выходной. Так мне нравилась эта обстановка! Ты сидишь, работаешь, слышишь гул моторов, вышел, посмотрел, кто там катается, захотел – тоже с ребятами прокатился пассажиром… Или когда трасса уже закрыта, проехался сам. То есть ты монтируешь гонки, и тут же вот они у тебя под окном.

Аркадий со временем переехал ко мне в кабинет, и вот там-то и начались рождаться наши идеи. Я наконец-то предложил ему снимать передачу, до этого втайне храня название. «ОДЕРЖИМЫЕ» – никак иначе нельзя было назвать людей, которые постоянно присутствовали на «Красном Кольце». Но первым нашим существенным вкладом в популяризацию дрифта в России стала другая история.

Анатолий Зарубин и Аркадий Цареградцев внесли большой вклад в популяризацию дрифта в России

Нам обязательно нужна ответка от Гочи

Помню, однажды Аркадий сказал мне: «Хочу попробовать дрифт», – имея в виду, что собирается начать участвовать в профессиональных соревнованиях. Для этого компания «Восточный терминал» начала строительство автомобиля под него. Аркадий предложил съездить посмотреть эту машину и записать короткое видео на одну-две минуты о том, какой проект намечается. Причем задача была простая, нехудожественная: один дубль с рассказом для того, чтобы потом опубликовать на форуме. Чуть ли не вертикальная съемка на телефон.

Тогда я впервые увидел будущий «Ниссан» Skyline BADASS GTR R32. Зачем такое длинное название, подумал я? Аркадий стал рассказывать, как и что он будет делать с машиной, а я в процессе так заслушался, что из-за камеры начал задавать интересующие меня вопросы. Ведь я в этом совершенно ничего не понимал, но безумно интересно.

Прославленный «Ниссан» Skyline BADASS GTR R32 Царя помнят многие фанаты дрифта

В какой-то момент я уже забываю, что мы приехали не ролик снимать. Начинаю какие-то подсъемки делать, углубляться, еще больше расспрашивать. И в конце интересуюсь: «А кто у вас самый сильный? Кого бы ты хотел победить?» Аркадий говорит: «Гоча самый сильный». А я вот совершенно не знаю, кто это, и говорю: «А можешь рукой по кулаку хлопнуть на видео и что-нибудь сказать в его адрес? Сделай некий агрессивный жест! Вызывающий!» Аркадий сначала отказывался, вдруг Гоча оскорбится или поймет не так. Да и победить Гочу нереально. Но все же мне удалось его уговорить – сказал, что удалю этот кадр, если ему не понравится. Хотя сам понимал, что точно не удалю.

И вот я еду домой, быстро монтирую ролик (мне очень нравится то, что намечается), скидываю Аркадию посмотреть результат и прошу его: «Ты должен познакомить меня с Гочей, нам нужна ответка на это видео. Это будет как рэп-баттл». Мне очень захотелось снимать эту историю для своего ютуб-канала. Аркадий дает номер Гочи. Я звоню, рассказываю о себе, об идее и быстро получаю отказ. Перезваниваю Аркадию, говорю, что нам абсолютно точно нужно заснять подобное видео с Гочей. Он убеждает его, что надо попробовать.

На следующее утро я приезжаю в тогда еще первый автосервис «Форвард Авто» на правом берегу Красноярска. Гоча меня встречает, и мы знакомимся лично. Он мне тогда почти сразу сказал, что ему эта затея не нравится, ему это неинтересно, что он гонщик, а не шоумен. Но в то же время с большим гостеприимством провел для меня экскурсию по магазину и автосервису. В тот день как-то удачно для меня там были только спортивные машины: Subaru и Silvia. Мне казалось, что я попал в одну из сцен фильма «Форсаж».

Настало время начать съемку. Мы расположились рядом с его желтой NGK Nissan Silvia S15. Гоча произнес фразу, что это легендарный автомобиль, затем посмотрел на меня и сказал, что больше не будет сниматься. Я растерялся. Не стал давить. Спросил разрешения остаться в сервисе, поразглядывать спортивные машины и яркие запчасти для тюнинга, и может что-то снять для себя. Гоча одобрил и ушел.

Я гуляю по сервису, разглядываю… Через некоторое время он возвращается и видит, что я еще тут. И вдруг говорит: «Давай попробуем снова?» В этот момент я понял, что мне нужно оставаться здесь, пока мы не снимем запланированное. Так с подобными перерывами часа за четыре мы сняли все! И даже ответный жест в адрес Аркадия мне удалось заполучить.

А вот и то самое видео:

С этих съемок началась медийная история противостояния двух дрифтеров, соперников на трассе и друзей в жизни. За этим было интересно наблюдать как на треке, так и в интернете: как неопытный амбициозный дрифтер пытается одолеть непобежденного чемпиона и в процессе погружает нас, зрителей, в этот интересный мир автоспорта. И с точки зрения сюжета все удачно складывалось. Аркадий быстро начал показывать отличные результаты в гонке, но каждый раз проигрывал именно Гоче. Так и появилось понятие классического сибирского финала в соревнованиях по дрифту. И эта история работала, интрига сохранялась. В 2013 году Аркадий все же смог победить Гочу и стал чемпионом Drift Battle, а в 2014 году – чемпионом RDS Сибирь.

Гоча, если ты решишься поехать в Японию, я сниму об этом фильм. Это будет отличная история

Гоча, по-моему, первый раз позвал меня на РДС Запад в Нижний Новгород в 2013 году. К тому времени он уже привык к моей камере и благодаря этому инструменту хотел показать сибирским гонщикам, что происходит в дрифте в европейской части страны. В этом плане он всегда был первопроходцем. Но суть этой истории не в самой гонке. Там состоялся важный разговор. Стоим мы с Гочей на территории автодрома рядом с кафе, что-то обсуждаем. Подходит к нам Тимофей Кошарный и в процессе беседы задает неожиданный для меня вопрос: «Гоча, а что ты в Японию не поедешь участвовать на своей машине? Ты же сможешь!»

Я подумал: «Правда, а что ты не поедешь?» Эта мысль поселилась у меня в голове, я начал ее раскручивать и вскоре заявил: «Если ты решишься поехать в Японию, я сниму об этом фильм. Это будет отличная история! С тебя билеты на самолет, еда и отель, а с меня фильм». Понятно, что не мое обещание побудило Гочу решиться на это. Идея уже была где-то рядом и, возможно, прорастала в его голове.

Если вы еще не видели этот фильм, советуем посмотреть:

С поездками в Японию связано, конечно же, очень много разных воспоминаний. Я и терялся там, и ночевал один на улице в Токио, когда опоздал на поезд и не было денег, и съемочное оборудование авиакомпания теряла, и гонку из-за меня притормаживали, когда неожиданно на машине Гочи заглючили все экшн-камеры, а я бегал, менял батарейки и не пускал машину на старт.

Если вспоминать, как проходили съемки первых поездок, то помню два сложных момента. Ты постоянно бегаешь с камерой и штативом, чтобы успеть снять все, потому что ты прилетел оператором один. Камера не отключается вообще! И ты спишь по 5-6 часов в лучшем случае, просыпаясь каждые два часа по будильнику, потому что у тебя всего лишь одна зарядка для камеры, а батарейки три. Это сейчас, конечно, проще – на RDS GP нас шестеро человек, и можно чуть расслабиться. А тогда каждый кадр был бесценный. И мурашки по всему телу, когда Гоча едет с каким-нибудь сильным японским соперником. Стоишь, дух захватывает от волнения. Ты переживаешь и за него, и за то, чтобы снять это нормально. Вдруг он сейчас победит японцев, а я в фокус не попал. Ручной, между прочим.

Весь плейлист фильмов zaRRubin о Гоче

Конечно, я пытался готовиться к этим съемкам, выдумывал некий сценарий. Особенно когда наш первый фильм был так тепло принят публикой, и мы поехали снимать второй. Ведь его нужно было сделать как минимум не хуже. Синдром второй книги, второго альбома. Да всего второго. Ожидание есть, а опыта нет. Позже я заметил, что все мои планы и заготовки никогда не срабатывали – гонка шла совершенно иначе. Приходилось быстро подстраиваться. Какое-то время мне казалось, что проблема в моей некомпетентности, но со временем я понял, что не нужно строить вообще никаких ожиданий и полностью довериться происходящим событиям. Просто фиксировать их. Все, что я теперь делаю заранее, это продумываю общую концепцию и ловушки для получения слов и картинки. А там уже, что поймается, то и сварим с любимыми специями.

Гоча и его легендарный «Ниссан» Silvia S15 на соревнованиях в Токио в 2016 году

Да и что тут придумывать? Это экшн-история. Есть гонщик, есть цель, есть препятствия. Особо не пофилософствуешь. Нет вопросов о жизни и смерти, любви и предательства тут тоже нет. Мы показываем мастерство пилотов, пытаемся передать их ощущения и эмоции. Звуки и атмосферу, которая их окружает. Я бы даже назвал это не автоспортивной докуметалистикой, а видеоаттракционом, в котором вы можете ощутить себя этим гонщиком. Чтобы вы захотели им стать. Более того, я сам во время работы так погружаюсь, что думаю, что это я еду боевой заезд за рулем Сильвии или Зетки.

Звезды российского дрифта на D1 PrimRing GP «Россия против Японии» (Владивосток, 2014 год)

Отсутствие сценария не означает, что у нас все случайно. Это конструктор наоборот. Инструкция пишется в процессе. Представьте, что перед вами множество деталей пазла или Lego, но нет картинки, во что это должно превратиться. Вы даже не знаете, все ли детали вам пригодятся. И вот вы начинаете изучать все, что у вас есть. Рассматривать каждую мелочь, каждую секунду видео. Постепенно у вас формируется понимание, приходят идеи, что-то складывается, что-то отсеивается. Но шаг за шагом, удар за ударом из неказистого булыжника получается скульптура.

Монтировать на самом деле очень легко. Технически все происходит быстро. Сложно придумывать. Сложно выбирать. Сложно отказываться от чего-то и удалять. Некоторые мыслительные процессы требуют полного погружения, так называемого состояния потока. Часто в бытовой жизни этого сложно достигнуть. Доходит до того, что тебе нужно заставить себя отдохнуть, чтобы отвлечься. Каким-то удивительным образом в эти моменты мозг раскладывает все по полочкам и неожиданно выдает результат. И ты уже бежишь скорее его воплощать.

Люди, которые внесли свой вклад в становление и развитие дрифта: пилот Аркадий Цареградцев, видеограф Анатолий Зарубин и менеджер Александр Смирнов

Если бы у меня была инструкция, я бы сделал фильм за неделю

Да, повторюсь, придумывать – самое сложное. Но не потому, что это какой-то изнуряющий тело труд, хотя некоторые люди и до такого состояния себя доводят. Для меня это сложно, потому что мне это неподвластно. За все годы я так и не придумал идеального, максимально эффективного подхода в своей работе. Я еще в поиске. Все, что у меня есть, это усидчивость и уверенность, что я точно найду удовлетворяющее меня решение. А дальше надо просто делать и не останавливаться.

Но этот момент, с другой стороны, самый яркий в работе. Когда тебя посещают новые идеи, и у тебя получается воплощать их в жизнь, – это очень бодрит. Когда рождается что-то интересное, хочется скорее этим поделиться другими. С большой надеждой, что им так же сильно понравится.

zaRRubin прошел путь от начинающего автора до признанного мэтра автомобильных видео

Тут, кстати, есть еще одно интересное наблюдение за собой. Довольно часто до публикации я очень доволен результатом. Думаю о том, что это моя лучшая работа, лучший выпуск. Но как только я жму кнопку «Опубликовать», мне резко становится стыдно. Я боюсь посмотреть вновь то, что получилось. Мне кажется, что это худшее из всего, что я делал. Со временем, конечно, это ощущение проходит, и некоторые ролики мне начинают нравиться так же, как и до того, как я их показал другим людям.

Чаще всего этого, конечно, фильмы из Японии, особенно первый. Ведь он хорош не столько съемкой, монтажом или подбором музыки. Сама история уникальна. Впервые наш пилот принимает участие на родине дрифта в соревнованиях такого уровня. Познает себя в сравнении с лучшими, со своими идеалами. Для нас успехи Гочи были большим праздником. Благодаря ему многие пилоты, которые катались с ним в России, смогли понять, что они что-то да умеют. И тоже могли бы побороться. Мне кажется, та поездка стала одним из самых успешных шагов, который впоследствии породил любовь у большого количества людей к нашему виду автомобильного спорта.

Сибирское дерби Гочи и Царя всегда собирает бурю эмоций на трибунах

Еще мне нравится фильм с гонки в Риге, когда Гоча участвовал в Drift Masters European Championship 2019. Очень динамичные крутые заезды и классная работа Алексея Миловидова, который переводит и озвучивает для нас иностранную речь к фильмам. Я помню, как он сам себе тогда поставил сложную задачу. В гонке было два комментатора, они очень быстро говорили. Благодаря этому динамика заезда усиливалась. Напряжение росло. Алексей решил, что нужно обязательно передать этот темп. Он объединил речь двух комментаторов в одну и, можно сказать, говорил за двоих. И говорил очень быстро, с такими же эмоциями и удивлением, будто это записано на реальной гонке!

Еще одной интересной работой для меня является крайняя поездка Гочи в Японию на чемпионат мира FIA IDC 2019. Обычно мы пишем интервью к фильму после съемок, когда весь материал отсмотрен, и можно придумать вопросы. Либо пишем комментарии в «блогерском» стиле прямо в момент событий. Но в тот раз мне захотелось снять так, чтобы происходящее было понятно само по себе. Чтобы в кадре сюжет происходил и особо никем не пояснялся. Чтобы никто не смотрел в камеру и не разрушал так называемую четвертую стену. И у нас это получилось. Но, к сожалению, никто из зрителей не обратил внимание на этот прием. Хотя для его воплощения нужна была определенная доля везения.

Даже если вы видели этот фильм, теперь точно стоит пересмотреть:

Но если посмотреть с другой стороны, возможно, все получилось настолько гармонично, будто так и должно было быть по умолчанию. Вообще, я думаю, что монтаж и съемка должны быть такими, чтобы внимание от главного героя не переходило к самой персоне монтажера и режиссера. Да, пусть он старается сделать круто и качественно, в фирменном стиле, но не переходя грань, когда что-то сделано просто потому, что он это умеет. Мы должны оставаться в тени, как ниндзя.

Мы не профессиональный и некоммерческий продакшн – мы любители от слова «люблю»

Я снимаю дрифт уже 12 лет. Долгое время делал все «от и до» самостоятельно. Но хорошую большую вещь сложно сделать без команды. Постепенно наш коллектив рос.

Сейчас на RDS GP мы прилетаем вшестером: Андрей Брюханов, Денис Мишин, Егор Ляубонас, Максим Скрыпник, Дмитрий Юршис и я. Это необходимо для того, чтобы снять две гоночных команды – Takayama Forward Auto и FailCrew. В 2023 году мы сняли 14 больших выпусков, по два с каждой гонки. Этого никто и никогда еще не делал в РДС. Более того, большая часть из них была опубликована между этапами и набрала приличное количество просмотров в интернете. Нам все еще удается удерживать лидерскую позицию в этом плане.

За каждым ярким видео стоит огромная подготовительная работа и труд целой команды

Сегодня в RDS GP очень большая конкуренция в нашей работе. Практически каждая гоночная команда имеет свое медийное подразделение, ведет соцсети и снимает видеоотчеты. Многие из них делают это очень качественно и быстро. А еще есть приличная трансляция с кучей ракурсов, повторов и рапидов. Медийка сегодня является одним из важных требований от партнеров, поддерживающих гоночную команду. А раньше на многих гонках я был совершенно один. Японцы так вообще ничего не снимали и удивлялись, что Гочина машина была похожа на ежика из-за обилия экшн-камер.

Пилоты устраивают зрелищный дрифт, а съемочная группа сохраняет эти проезды для истории

Я очень рад, что все мы пришли к этому, и с интересом фантазирую, что нас ждет дальше. Особенно радует, когда коллеги делают что-то уникальное, а ты можешь ненадолго отвлечься и стать зрителем.

P.S. 2023 год был для нашего творческого коллектива большой репетицией предстоящего сезона. Мы многое проверили и поняли. И нам уже не терпится приступить к новым съемкам. Ведь у нас есть классная идея. Приятного вам просмотра!

Фото: РДС, личный архив Анатолия Зарубина

Всем дрифт!