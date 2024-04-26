Дэймон Хилл о будущем Ньюи: «Мне любопытно, если бы Эдриан, оценивая выбор, подумал о «Макларене»

Хилл задался вопросом о возможности перехода Ньюи в «Макларен».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что в « », учитывая то, что команда находится на подъеме, мог бы найти интересный новый вызов.

В прошлом Ньюи уже работал в «Макларене» и стоял за созданием двух чемпионских болидов – за рулем которых Мика Хаккинен выигрывал титулы в 1998 и 1999 годах.

«Мне просто любопытно, что случилось бы, если бы Эдриан, оценивая выбор новой команды, подумал о «Макларене».

Ведь «Макларен» уже показал, что как команда они движутся в верном направлении. И эта команда определенно находится на подъеме», – рассказал .

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