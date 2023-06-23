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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Уже почти сто лет автоспорт не перестает быть кузницей кадров, новых разработок и технологий. Главная дрифт-серия нашей страны – RDS GP – не исключение. Талантливые инженеры придумывают новые детали для шасси, разрабатывают двигатели и топливные системы. Но некоторые идут дальше и строят… целиком новый автомобиль!

«Заходящий сбоку» или «заходящий с фланга» – так можно перевести с английского слово flanker. В кодификации альянса НАТО именем Flanker-F обозначен российский экспериментальный истребитель Су-37. Отличное имя для дрифтового суперкара! Так и подумал, Сергей Леонидович Кабаргин, известный в автомобильных кругах как ddKaba, когда провел опрос в соцсетях, выбирая название. А ведь поверни ход истории иначе, автомобиль мог бы сейчас носить другое имя.

Дрифт на Flanker F выглядит завораживающе

Проект российского переднемоторного суперкара изначально задумывался Сергеем Кабаргиным как дополнительная, более доступная версия баснословного по цене датского среднемоторного гиперкара Zenvo ST1. Отсюда и схожесть в дизайне. К слову, лицензированном дизайне. Но когда проект был почти готов, в Zenvo Automotive сменилась управляющая команда. Дороги у партнеров разошлись: датчане остались со своим среднемоторным ST1, а ddKaba самостоятельно продолжил развивать проект Flanker F. Для сравнения: на момент дебюта в 2008 году Zenvo ST1 оценивался почти в 3 млн долларов, а Flanker F с двигателем VR38 на 800 л.с. можно купить за 30 млн рублей (около 375 тысяч долларов).

Проектируя платформу для Flanker, команда инженеров Кабаргина разобрала и изучила несколько суперкаров: от «Ламборгини» Gallardo и «Додж» Viper до «Феррари». Самым подходящим и перспективным на тот момент оказался «Шевроле» Corvette Z06. Но по итогу от Corvette в российском суперкаре остались только точки крепления подвески и передний магниевый подрамник. Все остальное, включая карбоновый центральный монокок, свое!

Произведен Flanker F тоже преимущественно в России и соседних республиках. Расчет аэродинамики производился в МАИ, фрезеровкой панелей занимались в Нижнем Новгороде, а карбоновый монокок делал белорусский технический центр, который также работает с некоторыми ателье из Италии. Все остальное – собственными силами команды ddKaba! А сейчас Сергей Кабаргин совместно с НАМИ заканчивает разработку монокока второго поколения, который позволит строить передне-, задне- и среднемоторные Flanker F.

Изначально под длинным карбоновым капотом Flanker F размещалась атмосферная модернизированная «восьмерка» серии LS. Американский объемистый атмосферник вез автомобиль на низких оборотах лучше, чем турбомоторы. Но стоило стрелке тахометра перевалить за 6,5 тысяч оборотов, машину начинало распрямлять, что для дрифта, конечно же, недопустимо.

Лечить недуг пробовали разными методами, но получилось лишь радикальным – пересадкой «сердца». В чемпионате RDS GP 2021 дебютировал Flanker F с турбомотором VR38. Правда, из-за некоторых недоработок раскрыть потенциал обновленного Flanker в рамках того сезона не удалось. Но уже в 2022 году, после кропотливой работы над машиной, пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Чарльз НГ занял второе место на этапе RDS GP 2022 в Сочи. Это был первый подиум для российского суперкара в главном чемпионате страны по дрифту. И не последний!

Чарльз НГ на Flanker F уже дважды брал серебро на этапах RDS GP

Сегодня существует несколько готовых версий Flanker F. На одной в RDS GP выступает Чарльз НГ из команды STAR PЁR STARS AIMOL. На другой ­– сам Кабаргин. Третья – гражданская, с допуском на дороги общего пользования. На ней Сергей Леонидович ездит по Санкт-Петербургу.

Планируется, что в ближайшем будущем появится еще несколько опытных вариантов суперкара. Команда ddKaba готовит версию Flanker F, которая получит атмосферный 6,2-литровый V8 M159 от «Мерседеса» SLS AMG. Двигателю заменят впускную систему и форсируют до 800 сил. Также ожидается экспериментальная версия с четырехцилиндровой турбочетверкой от «Мицубиси» Lancer Evo.

А вот серийное производство не планируется. Сергея Кабаргина оно не интересует. Как автору ему хочется больше времени уделять проектированию и созданию новых моделей, а не погружаться с головой в сложный и муторный процесс организации производства и гарантийного обслуживания. Как бизнесмен он не видит в этом перспектив.

«У нас нет такой богатой автомобильной истории, как у «Феррари» или «Ламборгини». А без нее очень сложно продавить себя на западе. Конкуренты не пустят. Ограничиться российским рынком, чтобы бизнес оставался рентабельным тоже не получится. Путь автопроизводителей вроде «Пагани», продавать за миллион долларов один автомобиль, тоже не интересен», – говорит Кабаргин.

Создатель Flanker F Сергей Кабаргин готов к новым рекордам

Но в плане раскрытия потенциала своего гиперкара Сергей мыслит намного шире и амбициознее. Весной 2023 года за рулем Flanker F, оснащенного 650-сильным компрессорным 6,2-литровым V8, он установил первый рекорд России по скорости постановки в дрифт на льду озера Байкал – 262,7 км/ч зафиксировали специалисты Российской Автомобильной Федерации (РАФ).

А тремя годами ранее Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев там же на Байкале отправили два Flanker F боком на скорости 246 км/ч.

Первый рекорд России по скорости постановки в дрифт – в этом видео (а с отметки 16:45 кадры из истории создания гиперкара):

Цель создателя Flanker F – выйти за 300 км/ч. Но не только дрифт и скоростные пределы интересуют изобретателя. В планах у Сергея Кабаргина покорение кольцевых гонок на время и марафонов на выносливость. И что-то подсказывает, Flanker ждет интересное будущее.

Как покажет себя Flanker F на 3-м этапе RDS GP 2023 на скоростной трассе «Игора Драйв» под в Санкт-Петербургом – узнаем уже 1–2 июля! Билеты тут, а прямая трансляция на платформе RDS TV по подписке.

Всем дрифт!

Фото: Павел Ткачук, Станислав Тен, RDS GP