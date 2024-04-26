Карлос Сайнс о своем будущем: «Мое дело – хорошо выступать на трассе, с остальным разберутся мои менеджеры»

Сайнс не беспокоится о своем будущем в «Формуле-1».

Пилот « » считает, что если он будет достаточно хорошо выступать на трассе, то в любом случае получит приглашение от другой команды.

Сайнс, который в следующем году уступит свое место в «Феррари» Льюису Хэмилтону, как сообщается, ведет переговоры с « » и « ». Но в обоих случаях достичь соглашения пока не удалось.

«Мне кажется, будь мое будущее хорошим или плохим, оно в любом случае всегда будет зависеть от того, как я выступаю на трассе. И мне кажется, что хорошая особенность «Формулы-1» именно в том, что если ты будешь хорошо выступать, то и дела зачастую у тебя будут идти хорошо.

Не буду врать, иногда приходится переживать и разочаровывающие периоды. И порой, оправляя спать и не зная, что ждет тебя в будущем, ты можешь чувствовать дискомфорт.

С другой стороны, бывают и хорошие времена, ведь новости появляются каждый день. И тут, как мне кажется, самое главное – отделять одни вещи от других. Мое дело – хорошо выступать на трассе, а с остальным разберутся мои менеджеры», – рассказал .

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