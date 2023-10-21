«Претендент на лучший нокаут года». Махачев вырубил Волкановски – мир MMA в восторге

Похоронный хай-кик.

В Абу-Даби завершился турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев защищал титул чемпиона в легком весе против Алекса Волкановски. Реванш оказался совсем не похожим на первый поединок – бой закончился нокаутом.

На третьей минуте первого раунда Махачев выбросил мощный хай-кик, отправив Волкановски в нокдаун – добивание разрешило противостояние между двумя чемпионами.

Как на победу Махачева отреагировал мир смешанных единоборств?

• Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор: «Волкановски всегда был уязвим к подобным ударам, когда дрался с левшами».

• Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: «Махачев – лучший боец в мире на данный момент».

• Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи: «Я следующий».

• Журналист Ариэль Хельвани: «Чистый удар, который потряс Волка. В этот раз никаких вопросов не останется. Очень впечатляюще».

• Блогер и боксер Джейк Пол: «Усман и Волк спасли турнир, но оба проиграли. Надеюсь, что UFC хорошо им за это заплатили».

• Боец полутяжелого веса UFC Александр Ракич: «Претендент на лучший нокаут года. Махачев – лучший боец мира вне зависимости от весовой категории».

• Бывший боец UFC Дерек Брансон: «Эта победа может полностью изменить карьеру Махачева».

• Экс-претендент на чемпионский пояс UFC Чейл Соннен: «Как думаете, Волкановски должен взять паузу или ему стоит продолжать быть активным?»

• Боец ММА Максим Дивнич: «Махачев сказал, что не празднует победу. Сказал про Палестину и попросил остановить это. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее России».

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; UFC