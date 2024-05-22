Конор готовится к возвращению в UFC: обнимает деревья, ждет Хабиба и хочет провести три боя за год

По контракту подерется еще дважды.

Конор Макгрегор возвращается. В ночь на 30 июня на UFC 303 он проведет бой против Майкла Чендлера. Поединок состоится в полусреднем весе – ранее Конор дрался в этой весовой против Нейта Диаза и Дональда Серроне (две победы в трех боях).

35-летний Конор не выступал с июля-2021, но за это время снялся в фильме «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом – простой составил три года. Сейчас он готовится к возвращению в клетку: выкладывает фото из зала и удивляет фанатов подходом – например, обнимается с деревьями: «В последнее время я обнимаю деревья, это приятное чувство. Земля, деревья, природа – все это очень здорово».

Что Конор думает о возвращении?

• О планах на год: «29 июня, 5 сентября – День независимости Мексики, затем декабрь. Три поединка в этом году. Жизнь мне показала, что иногда все бывает по-другому – с травмами и безумием. Пожалуйста, Боже, три поединка. У меня осталось два боя по контракту с UFC. Сейчас мы ведем переговоры. Посмотрим, что произойдет».

• О бое с Чендлером: «У него есть движения, схемы, по которым он двигается, удары. Я знаю об этом и готовлюсь к множеству вариантов развития событий. Я готов настолько, насколько это возможно, и уверен, что все мои удары попадут в цель».

• О перспективах в UFC: «Я уже завоевывал титул чемпиона в легком весе – последний объединенный чемпион среди легковесов. У меня был такой большой успех в полусреднем весе, что я не знаю, почему сказал, что после этого вернусь в легкий вес.

Это нелегко – спуститься в легковесы, но я бы, наверное, все равно это сделал. Но BMF и полусредний вес кажутся мне хорошими вариантами. Как и полулегкий вес. Все эти три титула мне нравятся».

• О следующем бое после Чендлера: «Я счастлив получить один бой в этом календарном году, бой до моего следующего дня рождения. Очень счастлив. Потом я сразу же вернусь в сентябре. Сейчас планируется «Сфера» в День независимости Мексики, мы ищем под это соперников.

Я спокоен. В душе я холоден к этому человеку [Чендлер] и ко всей этой истории. Вернусь мстить, вернусь как мастер. Мне не терпится себя показать. Я нахожусь в отличном состоянии ментально, физически и духовно. Через пять недель и пять дней мы снова будем на коне.

Не думаю, что снова выйду на этот уровень [когда дрался с гневом]. Это не служит цели. Знаете, это не идет мне на пользу. Как я уже сказал, важно быть холодным к ситуации. Нужно оставаться бесстрастным».

• О трилогии с Нейтом Диазом: «Я бы хотел провести трилогию с Диазом и говорил об этом публично. На это почти сразу же была пущена вода, но кто знает. Диаз и Хорхе Масвидаль подерутся в боксерском поединке. Я ищу соперников».

• О Хабибе: «Все будут рады его возвращению в клетку, из которой он сбежал. Это ловушка для крысы, крысоловка установлена. Я рад этому и хочу посмотреть, что из этого выйдет. Мы все видим, как маленький крысеныш крадется обратно. Толстую крысу, как мы его зовем».

UFC ждет возвращения Конора: уже выпустили промо под песню Шинейд О’Коннор и говорят о рекордных продажах билетов на UFC 303 (уже больше $20 млн). Каким получится камбэк Макгрегора?

Три главных вопроса вокруг возвращения Конора

Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма

Фото: Instagram/thenotoriousmma