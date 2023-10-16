Махачев превзойдет Хабиба в UFC?

Победа над Волкановски станет исторической.

21 октября в Абу-Даби чемпион легкого веса Ислам Махачев проведет бой против Алекса Волкановски (который заменил травмированного Чарльза Оливейру) – это его третий титульник в UFC.

Если Махачев победит в реванше на UFC 294, то приблизится к достижениям Хабиба Нурмагомедова и обойдет его по количеству побед в промоушене. Их рекорды будут почти идентичными, хотя Хабиб уже завершил карьеру: 14-1 и 13-0.

Еще в 2019 году Абдулманап Нурмагомедов сказал важное: «Я уже готов поменять Хабиба на Ислама. Чемпион в этом весе должен быть из России. Пояс должен остаться в моем зале». Уже через два года после ухода Хабиба Махачев стал чемпионом.

Исламу Махачеву почти 32 года, но он провел больше боев и, очевидно, как минимум еще несколько раз выйдет в октагон – Хабиб в таком возрасте уже ушел из MMA (пусть и на фоне смерти отца и желания матери, чтобы сын закончил с боями).

Цифры с учетом возможной победы над Волкановски:

Фото: eastnews.ru/Giuseppe CACACE / AFP