Махачев превзойдет Хабиба в UFC?
Победа над Волкановски станет исторической.
21 октября в Абу-Даби чемпион легкого веса Ислам Махачев проведет бой против Алекса Волкановски (который заменил травмированного Чарльза Оливейру) – это его третий титульник в UFC.
Если Махачев победит в реванше на UFC 294, то приблизится к достижениям Хабиба Нурмагомедова и обойдет его по количеству побед в промоушене. Их рекорды будут почти идентичными, хотя Хабиб уже завершил карьеру: 14-1 и 13-0.
Еще в 2019 году Абдулманап Нурмагомедов сказал важное: «Я уже готов поменять Хабиба на Ислама. Чемпион в этом весе должен быть из России. Пояс должен остаться в моем зале». Уже через два года после ухода Хабиба Махачев стал чемпионом.
Исламу Махачеву почти 32 года, но он провел больше боев и, очевидно, как минимум еще несколько раз выйдет в октагон – Хабиб в таком возрасте уже ушел из MMA (пусть и на фоне смерти отца и желания матери, чтобы сын закончил с боями).
Цифры с учетом возможной победы над Волкановски:
Кем был Хабиб до UFC? Бой в украинском ресторане, драка с другом и победный турнир после того, как его побил отец
Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции
Фото: eastnews.ru/Giuseppe CACACE / AFP
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