Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?

«Моя дочь будет в первом ряду. Впервые в жизни. Хочу показать ей, что мечты сбываются. Для меня это очень важно. Это больше, чем моя спортивная карьера. Как я уже говорил, меня не волнует серебро и золото – я сражаюсь за нечто большее», – сказал Порье.

Возможно, это отсылка к истории Алекса Волкановски и его дочери. Экс-чемпион в полулегком весе рассказывал: «Она боится, что к нам ворвется грабитель. Говорю ей: «Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено». А она отвечает: «А если это будет Ислам Махачев?»

После этого Махачев отправил дочери Волкановски куклу. Что подарит в этот раз?