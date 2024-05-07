Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?
Махачев показал золотые перчатки, в которых подерется с Порье
Он станет первым чемпионом, который выйдет на бой в новой экипировке
Фото: инстаграм Ислама Махачева
Порье возьмет на бой с Махачевым маленькую дочь
«Моя дочь будет в первом ряду. Впервые в жизни. Хочу показать ей, что мечты сбываются. Для меня это очень важно. Это больше, чем моя спортивная карьера. Как я уже говорил, меня не волнует серебро и золото – я сражаюсь за нечто большее», – сказал Порье.
Возможно, это отсылка к истории Алекса Волкановски и его дочери. Экс-чемпион в полулегком весе рассказывал: «Она боится, что к нам ворвется грабитель. Говорю ей: «Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено». А она отвечает: «А если это будет Ислам Махачев?»
После этого Махачев отправил дочери Волкановски куклу. Что подарит в этот раз?
Что важно знать перед UFC 302?
Всем привет! В ночь на 2 июня в Ньюарке пройдет UFC 302. Главным событием станет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
Для Махачева, первого номера P4P, это третья защита пояса. Он владеет титулом с октября-2022, пройдя за это время Чарльза Оливейру и Алекса Волкановски (дважды). Теперь может сравняться по количеству защит с Хабибом Нурмагомедовым, который тоже дрался с Порье.
Порье допустил, что завершит карьеру после боя с Махачевым, а чемпион в легком весе думает о переходе в другой дивизион: «Честно говоря, я мечтаю о втором чемпионском титуле. Хочу стать чемпионом в полусреднем весе. Не знаю, кто будет моим соперником, но сейчас там правит Леон Эдвардс. Пояс BMF? Мне он не нужен. Я вообще не знаю, для чего он существует».
В соглавном событии встретятся экс-чемпион в среднем весе Шон Стрикленд и Пауло Коста. Стрикленд стал чемпионом после победы над Исраэлем Адесаньей, но утратил пояс, проиграв Дрикусу Дю Плесси. Теперь встретится с Костой, который в феврале проиграл Роберту Уиттакеру.
Главные бои турнира:
• 🏆 Ислам Махачев – Дастин Порье
• Шон Стрикленд – Пауло Коста
• Рэнди Браун – Элизеу Дос Сантос
• Сезар Алмейда – Роман Копылов
• Жаилтон Алмейда – Александр Романов
• Роман Долидзе – Энтони Эрнандес (Эрнандес выбыл из-за травмы)
Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. Sports проведет онлайн-трансляцию турнира в Ньюарке!