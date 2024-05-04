Hardcore, не позорьтесь. Почему промоушен деградирует и злит

Негодование Ивана Ефимова.

В апреле сразу два турнира Hardcore закончились скандалом. В Hardcore MMA иранец Али Хейбати пнул ринг-герл и ударил соперника после боя – дошло до массовой драки и госпитализации. В Hardcore FC Мохаммед Хейбати, младший брат Али, сорвал главный бой вечера против Мухамеда Калмыкова, демонстративно нарушив правила.

Многие снова заговорили о запрете поп-ММА. Почему Hardcore, для которых такие ситуации – норма, опять подвел индустрию?

Hardcore взбодрил индустрию в начале 2020-х. Дальше – деградация и дешевый хайп

Я следил за Hardcore с первых турниров летом 2020-го. Тогда уже появилась кулачная лига Top Dog, отшумели «Битва за Хайп» Амирана Сардарова и «Стрелка», где дрались будущие звезды поп-ММА. Важный момент: взлет кулачных боев совпал с упадком баттл-рэпа, разрывавшего рунет больше пяти лет.

В мае 2020-го Ресторатор ушел из Versus Battle, а в июне Hardcore выложил первый турнир. Лига стала аналогом Versus, где вместо словесных дуэлей – кулачные. Я знал несколько фанатов Versus, которые скидывали мне первые выпуски Hardcore. Глава Hardcore Анатолий Сульянов участвовал в создании «Битвы за Хайп» и отправил лигу по тому же пути – посыпались миллионные просмотры.

Сейчас Hardcore – медиагигант с тремя филиалами: Hardcore MMA, Hardcore Boxing и кулачные бои. За четыре года Сульянов превратился в Дану Уайта поп-ММА, хотя не любит такие сравнения:

«Ни в коем случае не хочу быть похожим на кого-то, в том числе на Дану Уайта, Джо Рогана или Скотта Кокера. Мы стремимся к тому, чтобы стать уникальной единицей в мире спорта и для нашей аудитории».

В 2020-м Hardcore казался чем-то свежим. Российские ММА находились в кризисе: турниры транслировали по ТВ в удобное время, в отличие от ночного UFC, но простой зритель их не смотрел. Лишь бой Минеева и Исмаилова в Fight Nights стал народным и вызвал большой интерес.

Включать российские лиги после UFC тяжело: там не раскрывали бойцов, плохо работали в медиа, отставали в продакшене, а заявления про конкуренцию с Америкой – раздражали.

И тут зашел Hardcore – c бойцовским реалити-шоу, которое увлекло молодежь. Пресс-конференции напоминали шоу Андрея Малахова из нулевых: желтушные сценарии, постановочные конфликты и драки, много мата и эмоций. Как ни странно, это вызывало интерес – никогда еще Россия настолько не болела боями.

То, что казалось новым, приелось. Прошло почти четыре года, а Hardcore остался в той же точке.

Сульянов говорил про международную экспансию, большие зарубежные имена, выход на новый уровень. Убеждал, что Hardcore перерос поп-ММА и открещивался от фрик-боев. Апрель-2024 – Hardcore снова собирает просмотры трэш-контентом.

Всего за месяц вылезло несколько скандалов. Сначала в Hardcore MMA, где Али Хейбати перед боем против Аркадия Осипяна пнул проходящую мимо ринг-герл. Без шансов проиграл и отказался извиняться (потом извинился ): «Перед всеми, кто любит женщин в клетке, извиняюсь, а 99% за меня! Я знаю, что 90% нормальных людей это не одобряют!»

После поражения Хейбати ударил со спины Осипяна. Дальше подключился потенциальный соперник – чемпион HFC Наби Набиев: вместе с толпой он выскочил из зала и избил Осипяна. Били ногами – после турнира бойца госпитализировали.

Hardcore пожизненно дисквалифицировал Набиева и Хейбати. Гонорар последнего передал ринг-герл и осудил беспредел:

«В нашем сегменте, как и в любом виде спорта, всегда есть место хайпу, противостояниям, трэш-току, личным конфликтам, но никак не массовым столкновениям, разбою и искалечиванию коллег-спортсменов, чьи жизни и судьбы чьих семей сегодняшними бесчинствами были поставлены под угрозу».

Другой скандал – на турнире Hardcore FC, где Мохаммед Хейбати дрался с Мухамедом Калмыковым. У бойцов конфликт: Хейбати требовал после кулачки бой по ММА – там у него больше опыта. В итоге сорвал бой: неплохо подрался в первом раунде, во втором стал пропускать, бороться и бить Калмыкова ногой – за что получил дисквалификацию.

Почему Hardcore – главное разочарование поп-ММА?

Hardcore расстраивает – промоушен не может расстаться с прошлым. Где обещанный выход на новый уровень? Международные стадионные турниры, на которых бойцы Hardcore избивают зарубежных ветеранов? Да, снимается реалити-шоу формата TUF с экс-бойцами UFC Люком Рокхолдом и Тайроном Вудли. Но экс-звездами не удивить – даже их бой в Hardcore не сенсация.

Дело только в геополитической обстановке? Едва ли. Проблема в том, что Hardcore сам не хочет выходить на новый уровень, ведь привык собирать просмотры не качественными боями, а скандалами.

Сульянов с первого выпуска Hardcore уверяет, что лига выступает за чистый спорт (мы проверили – с первого ). Но массовые драки на апрельских турнирах – прямое следствие их же политики.

1 сентября 2023-го в телеграме Hardcore появилось пафосное объявление . Оно сопровождалось видео, где Сульянов на пресс-конференции говорит бойцам, что будет наказывать за драки:

«Впредь любая драка на конференции = отстранение на три месяца от выступлений в любой из наших лиг: Hardcore FC, HFC MMA, Hardcore Boxing. Повторная драка = отстранение на полгода. Любые вопросы должны решаться по спортивному принципу. По-другому уже не будет – мы меняем правила в индустрии».

Что изменилось после этого заявления? Ничего. На пресс-конференциях дерутся, а бойцов, если они приносят просмотры, не дисквалифицируют. Именно поэтому апрельский беспредел – вина Hardcore. Вот примеры:

• Мохаммед Хейбати и Калмыков подрались на пресс-конференции в Москве 27 апреля. Бой закончился скандалом и потасовкой.

• Аркадий Осипян подрался с Наби Набиевым и конфликтовал с Али Хейбати на пресс-конференции 15 апреля. Бой закончился массовой дракой.

Где обещанные три месяца дисквалификации и измененные правила в индустрии? Сульянов ответил на пресс-конференции перед боем Калмыков – Хейбати: «Если через 100 лет я проснусь, меня разбудят и спросят, что происходит в поп-ММА, я скажу: и клевещут».

Так можно проанализировать любой скандал в Hardcore – сначала там допускают беспредел, потом осуждают последствия. Новая звезда Hardcore Александр Хоронженко дрался на пресс-конференции с обоими братьями Хейбати. Не удивляйтесь, если Хоронженко получит бой с одним из них и (какой сюрприз!) снова будет массовая драка. Hardcore хайпанет, а Сульянов будет обещать, что эта драка – точно последняя.

Забавно, что все эти драки Hardcore смакует в соцсетях – не прячет, а, наоборот, сопровождает кликбейтом. Вот как они описали конференцию от 15 марта (ютуб удалил ее из-за жестокости, но Hardcore перезалил):

Аркадий Осипян VS Али Хейбати – НАСТОЯЩАЯ НЕНАВИСТЬ

Роман Авдал ворвался в студию, чтобы спросить с Хейбати

Наби Набиев VS Аркадий Осипян – НЕОЖИДАННЫЙ КОНФЛИКТ

Hardcore лицемерит и тормозит индустрию, которую сами когда-то вырастили. Индустрию ютуб-промоушенов, новых российских ММА, где ориентируются на зрителя, а не теневых спонсоров. Казалось, это изменит рынок – все устали, что в нашем спорте зритель ничего не решает. Но оказалось, фанатам продают не спорт, а второсортное реалити-шоу.

Hardcore угодил в ловушку: попытка уйти в спорт бьет по просмотрам – второй год они падают. За последние шесть месяцев лишь несколько выпусков пробили два млн в ютубе, хотя когда-то нормой было пять-шесть.

Интересный парадокс: многие пресс-конференции Hardcore собирают больше, чем бои. Для UFC или любой другой лиги ММА – абсурд. Но Hardcore – сериал, где зритель ждет новую серию, чтобы узнать развязку. Главными хитами становятся массовые драки, оскорбления, конфликты в соцсетях.

Сериал мог продолжаться бесконечно: Hardcore трэш не смущает – у них есть филиал Epic Fighting, где дерутся алкоголики, бомжи и проститутки. Я не считаю, что это плохо – многие турниры Epic Fighting весьма забавные.

Больше раздражает трэш во флагмане – например, на первом турнире Hardcore в Казахстане, когда в клетку вызвали двух зрителей из зала – зарубиться в ММА-перчатках. Один оказался мастером спорта по боксу и сломал сопернику нос первой же серией. «Здоровье прежде всего, у нас здесь спорт!» – вспоминается фраза Сульянова из первого выпуска Hardcore.

Звездами Hardcore становятся не лучшие бойцы, а те, кто закатит более громкий кипиш. Да, Hardcore повторяет, что там дерется Тимур Золотой – лучший кулачник лиги и, возможно, страны. Только большой звездой стал не он, а те, кто хулиганит на пресс-конференциях. Кто срывает бои, нарушает закон и ведет себя неадекватно.

При этом многие даже не показывают зрелище в клетке. Вы вообще помните яркие победы Шовхала Чурчаева или братьев Хейбати за последний год? За всю их карьеру в поп-ММА вспомнится несколько хороших боев.

Это мыльный пузырь: бойцы разыгрывают спектакли на пресс-конференциях, которые намного важнее боя. Новые бойцы понимают: нужно устроить скандал, кого-то ударить или оскорбить, чтобы получить деньги и славу.

Hardcore до последнего зарабатывает на скандалистах, которых не подпишет приличная лига. Залимхан Юсупов – боец, из-за которого Hardcore интересовалась Генпрокуратура – на предмет пропаганды запрещенных веществ. Hardcore дарил ему кучу шансов, терпел, ведь Юсупов давал хайп. Он приходил в неадекватном состоянии на пресс-конференции и даже бои, душил людей со спины, устраивал драки – это всех веселило. «Это же Залик!» – говорили с улыбкой. Но, когда Hardcore понял, что Юсупов стал проблемой, от него избавились.

Юсупова дисквалифицировали на полгода – совместно с Федерацией бокса России. В декабре 2022-го пожизненно отстранили Тимура «Фартового» Абдурахманова, который дважды избил бойцов вне ринга (у одного – сотрясение мозга, у другого – перелом челюсти).

Но прошло полтора года, а дело Абдурахманова живет – на смену пришли другие хулиганы. Ибрагим Никархо, Шовхал Чурчаев, Сибирский Конор или Персидский Дагестанец – все они прославились конфликтами, а не победами. Hardcore это выгодно – пока беспредел не замечают в кабинетах.

Сейчас Hardcore выборочно дисквалифицирует драчунов и повторяет: мы за чистый спорт. Но это желание не Hardcore, а Федерации бокса, которая с декабря 2021-го курирует кулачные бои. Когда за Hardcore следят – они за спорт, светлые ценности и благотворительность. Стоит отвернуться – Hardcore снова хайпится на скандалах, провоцирует конфликты и собирает на них просмотры.

Эпопея с сорвавшимся боем Чурчаева и Хейбати в июле 2023-го – пик безумия Hardcore. Драки начались уже на пресс-конференции (бойцы бросались микрофоном), а ближе к турниру – бразильский сериал. Бой не состоялся, Сульянов грозил засудить и дисквалифицировать Чурчаева – как сейчас с братьями Хейбати. Но время прошло: Чурчаев снова на турнирах Hardcore, а Сульянов с улыбкой воссоздает их кринжовый диалог в клетке.

Есть другая реальность. Top Dog существовал до Hardcore – сколько там потасовок на пресс-конференциях? Сколько массовых драк после боев? Единицы. Потому что в Top Dog есть правило: если вы делаете грязь, то лучше идти в другие лиги.

У каждого есть роль в индустрии, но стыдится ли Hardcore своей? Сульянов много раз повторял, что пресс-конференции Top Dog – страшная скука. Это понимают и организаторы, которые пытаются раззадорить бойцов. Но не постановочными конфликтами, а интерактивом – например, на недавней пресс-конференции стояли на досках с гвоздями. Банально? Но это честнее, чем проводить пресс-конференции, где переворачивают диваны, дерутся и матерятся, а потом гордиться, что это приносит просмотры.

Hardcore стал сенсацией в начале 2020-х, вытащив российский мордобой из застоя. Hardcore мог стать большой лигой и может до сих пор. России нужны сильные лиги – турниры UFC проходят глубоко ночью, что снижает популярность ММА. Но пересоберет ли Hardcore себя и совершит прорыв? А главное – хочет ли?

Конкурент «Наше дело» движется к спорту: в 2021-м там подрались Джигурда и Милонов, теперь Эдуард Вартанян и Дамир Исмагулов. Вместо фриков лига подписала профессионалов: экс-претендента на пояс AMC Fight Nights Александра Грозина и экс-бойца PFL и Bellator Виктора Немкова (брата Вадима Немкова). Да, в «Нашем деле» по-прежнему много медийных боев – например, Мурада Легенды – но движение к спорту очевидно.

Промоутер Камил Гаджиев считает , что у Hardcore на такую трансформацию уйдет несколько лет:

«Hardcore долгие годы усердно работал над тем, чтобы скандалов на турнирах и вокруг них было как можно больше. Скандалы, кипиши были главным движком промоушена. Они быстро выросли на конфликтах, люди это смотрят. Hardcore сидел и думал – раз просмотры идут, давайте всех ссорить!

Сейчас по щелчку пальцев в моменте преобразиться не получится. Герои-то все те же! Как ты этим людям, которым вчера негласно давали добро на грязь, вдруг скажешь, что это нельзя?»

Мысль Гаджиева рифмуется с фразой Артура Кулинского с первого турнира Hardcore. В дебюте «Акаб» за раунд избил соперника, не слушался рефери и бросался даже на зрителей. Когда рефери Александр Сидорин напомнил Кулинскому, что он спортсмен, тот ответил: «Какой здесь спорт? Мы за миллион челюсти ломаем!»

Кажется, это описывает главную проблему Hardcore – если вы открыли все замки, сказав, что правил нет, как потом навести порядок?

Куда меняться Hardcore? Избавиться от скандалистов, ценить звезд и работать над зрелищем в ринге

Для начала Hardcore важно отказаться от токсичных бойцов. Hardcore заявлял, что принимает новые правила в индустрии. Братья Хейбати, Чурчаев и другие хулиганы срывают турниры – таким не место в приличной лиге.

Сейчас АСА, топовой российской лигой, руководит интересный молодой функционер – Асланбек Бадаев. Он пытается сделать АСА интересной широкому зрителю, за что его критикуют . Бадаев считает, что шоу – элемент единоборств, который культивировал еще Мохаммед Али. Но знаете, что он сказал про потенциальное подписание Наби Набиева? Для АСА такие истории недопустимы:

«В этой ситуации пытаться подписать его было бы неправильно с нашей стороны. Во-первых, бойца отстранили в Hardcore MMA. Во-вторых, то, что произошло, сопровождается таким серьезным негативом... Очевидно, что в этом нет ничего хорошего, и ни один человек не скажет, что это было правильно».

Первый шаг для Hardcore – слезть с иглы легких просмотров, встав рядом с приличными лигами уровня АСА. Да, будет тяжело, Hardcore выйдет из зоны комфорта, просмотры поползут вниз – но это происходит и сейчас. Чем дольше затыкать дыры скандалами, тем меньше времени на перестройку. Если Hardcore считает себя серьезной лигой, то нужно забыть про персонажей старого формата.

Следующий шаг – поставить четкие границы трэш-тока для оставшихся бойцов. Любой, кто дерется на пресс-конференциях, получит дисквалификацию – не на словах, а на деле. Бойцы перестроятся и продолжат хайповать, но без массовых драк.

Сейчас они угрожают не только репутации индустрии, но и здоровью зрителей. На последний турнир Hardcore FC пришли олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, звезды эстрады DAVA, Анна Седокова, блогер Николай Соболев. То, что таких разных гостей заманили на кулачку, – хорошо. Но им нужно показывать бои, а не очередную истерику Персидского Дагестанца.

Важно приводить в Hardcore новых звезд – тех, кто качественно повысит уровень лиги. Промоутер Владимир Хрюнов говорил : «Тот, кто контролирует Емельяненко и Дацика, управляет мировыми единоборствами». Похоже, Сульянов верит в тот же принцип, но в отношении Чурчаева и братьев Хейбати.

Когда-то Hardcore подписывал именитых спортсменов – например, там собирал нокауты экс-боец UFC Константин Ерохин. В интервью Sports он признавался, что готов драться чаще, если будет достойный гонорар. Но Hardcore сливает деньги на поп-звезд, а профессионалы с именем в лигу идут все реже.

Под выпусками Hardcore много негатива – зрители критикуют бойцов и признаются, что перематывают. В том же Top Dog ситуация обратная – там пишут , как наслаждаются каждым моментом. В чем секрет? Отличная команда монтажеров, которые делают выпуски Top Dog с первых турниров. Когда они недавно ушли, фанаты раскритиковали низкий уровень новой картинки и промоушен быстро вернул прошлую команду. Вот какую важную роль в зрелищности боев играют люди, которые даже не выходят на ринг. В этом Hardcore нужно расти – и здесь не стыдно перенимать опыт конкурентов.

Другая проблема Hardcore – постоянный отток звезд: в разное время со скандалом ушли Влад Ковалев, Ибрагим Исламов, Дауд Кельбиханов, Эмиль Новрузов. Кто-то вернулся, но системное недовольство условиями в Hardcore – факт. Для промоушена важно удерживать звезд, выращенных в такой экосистеме, а не менять их на гастролеров из других лиг.

Это лишь часть пожеланий к Hardcore, которые копились годами. Почему так длинно? Потому что Hardcore – феномен, за который переживаешь. Хочется смотреть Hardcore, наслаждаться боями, уровнем российской кулачки и ММА. Хочется ставить в пример и не ждать ночных турниров Bare Knuckle, потому что понимаешь: у нас лучше.

Я смотрел первые турниры Hardcore, но почти перестал. И очень надеюсь, что когда-нибудь вернусь.

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Фото: Андреас Л. Эрикссон/ZUMAPRESS.com/Globallook Press/Global Look Press ; vk.com/hardcore.fighting