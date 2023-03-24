В конце 2022 года у Sports.ru сменился генеральный директор, им стал Евгений Коврин. Как это отразится на будущем сайта? Обсудили вместе с ним в новом выпуске «Подкаста Сирена».

Какие цели у издания? Что получается здорово уже сейчас, а где стоит добавить? И правда ли, что раньше было лучше?

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Таймкоды:

0:00 Гости подкаста, а заодно и его новые ведущие – Саша Бушмакин и Ярослав Сусов!

0:40 А герой выпуска – генеральный директор Sports.ru Евгений Коврин

1:41 Каким будет Sports.ru через 5 лет?

2:50 Инсайд про точку роста сайта. Как это связано с РПЛ и просмотром футбола в целом?

5:48 Какая философия у Sports.ru на сегодня? И какие цели у издания?

7:30 Раньше Sports.ru был лучше? Отвечаем любителям ностальгии

8:55 Sports.ru потерял дерзость или нет?

12:20 Как сейчас живут спортивные медиа в России и мире? И почему им лучше, чем Lifestyle-изданиям?

17:00 Какой потенциал развития у Sports.ru? И какие факторы будут на это влиять?

18:55 Что у Sports.ru получается хорошо уже сейчас?

21:45 А в чем Sports.ru стоит прибавить?

24:00 Почему закрыли проект «Гол»? И будет ли его возрождение?

25:45 Стоит ли ждать новые темы на Sports.ru? И как будут выбираться потенциальные направления?

27:50 Блиц! Кем Женя хотел стать в детстве? Работа мечты? Лучшее спортивное медиа кроме Sports.ru?

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