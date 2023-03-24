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Каким будет Sports.ru через 5 лет? Поговорили с генеральным директором в новом выпуске «Подкаста Сирена»

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В конце 2022 года у Sports.ru сменился генеральный директор, им стал Евгений Коврин. Как это отразится на будущем сайта? Обсудили вместе с ним в новом выпуске «Подкаста Сирена».

Какие цели у издания? Что получается здорово уже сейчас, а где стоит добавить? И правда ли, что раньше было лучше?

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Таймкоды:

0:00 Гости подкаста, а заодно и его новые ведущие – Саша Бушмакин и Ярослав Сусов!

0:40 А герой выпуска – генеральный директор Sports.ru Евгений Коврин

1:41 Каким будет Sports.ru через 5 лет?

2:50 Инсайд про точку роста сайта. Как это связано с РПЛ и просмотром футбола в целом?

5:48 Какая философия у Sports.ru на сегодня? И какие цели у издания?

7:30 Раньше Sports.ru был лучше? Отвечаем любителям ностальгии 

8:55 Sports.ru потерял дерзость или нет?

12:20 Как сейчас живут спортивные медиа в России и мире? И почему им лучше, чем Lifestyle-изданиям?

17:00 Какой потенциал развития у Sports.ru? И какие факторы будут на это влиять?

18:55 Что у Sports.ru получается хорошо уже сейчас?

21:45 А в чем Sports.ru стоит прибавить? 

24:00 Почему закрыли проект «Гол»? И будет ли его возрождение?

25:45 Стоит ли ждать новые темы на Sports.ru? И как будут выбираться потенциальные направления?

27:50 Блиц! Кем Женя хотел стать в детстве? Работа мечты? Лучшее спортивное медиа кроме Sports.ru?

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4 комментария

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Лыж_Ник
Ответ no_one_perfect
Подкасты на текстовом сайте - явно показывают отношение к своим пользователям... Также как и хайп вокруг медиафутбола, который вы не способны ни объяснить, ни урезонить... Я вас скажу, что произойдет со спортсом через 5 лет - он получит приставку "Экспресс-газета"/life.ru, дай Бог, останется возможность узнать счет прошедшего матча, но на главной мы будем лицезреть только материалы о нижнем белье очередной подруги известного спортсмена
Не только, еще про права ЛГБТ будет обязательная статья.
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Rjcnbr
18:55 Что у Sports.ru получается хорошо уже сейчас?
Ответ: Разнообразные рекламы буков
21:45 А в чем Sports.ru стоит прибавить?
Ответ: Быстрее закрывать убыточные проекты
Это смешно, субханаЛлах. Ребят, а зачем читателям спорца слушать этот подкаст с такими ответами?
0
-1
-1
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Иван Иванов
Если Лукомский отрастит себе волосы, снимет очки и женится, то я ухожу из спортса!
+1
0
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no_one_perfect
Подкасты на текстовом сайте - явно показывают отношение к своим пользователям...
Также как и хайп вокруг медиафутбола, который вы не способны ни объяснить, ни урезонить...
Я вас скажу, что произойдет со спортсом через 5 лет - он получит приставку "Экспресс-газета"/life.ru, дай Бог, останется возможность узнать счет прошедшего матча, но на главной мы будем лицезреть только материалы о нижнем белье очередной подруги известного спортсмена
+8
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+6
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