Каким будет Sports.ru через 5 лет? Поговорили с генеральным директором в новом выпуске «Подкаста Сирена»
В конце 2022 года у Sports.ru сменился генеральный директор, им стал Евгений Коврин. Как это отразится на будущем сайта? Обсудили вместе с ним в новом выпуске «Подкаста Сирена».
Какие цели у издания? Что получается здорово уже сейчас, а где стоит добавить? И правда ли, что раньше было лучше?
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Таймкоды:
0:00 Гости подкаста, а заодно и его новые ведущие – Саша Бушмакин и Ярослав Сусов!
0:40 А герой выпуска – генеральный директор Sports.ru Евгений Коврин
1:41 Каким будет Sports.ru через 5 лет?
2:50 Инсайд про точку роста сайта. Как это связано с РПЛ и просмотром футбола в целом?
5:48 Какая философия у Sports.ru на сегодня? И какие цели у издания?
7:30 Раньше Sports.ru был лучше? Отвечаем любителям ностальгии
8:55 Sports.ru потерял дерзость или нет?
12:20 Как сейчас живут спортивные медиа в России и мире? И почему им лучше, чем Lifestyle-изданиям?
17:00 Какой потенциал развития у Sports.ru? И какие факторы будут на это влиять?
18:55 Что у Sports.ru получается хорошо уже сейчас?
21:45 А в чем Sports.ru стоит прибавить?
24:00 Почему закрыли проект «Гол»? И будет ли его возрождение?
25:45 Стоит ли ждать новые темы на Sports.ru? И как будут выбираться потенциальные направления?
27:50 Блиц! Кем Женя хотел стать в детстве? Работа мечты? Лучшее спортивное медиа кроме Sports.ru?
Ответ: Разнообразные рекламы буков
21:45 А в чем Sports.ru стоит прибавить?
Ответ: Быстрее закрывать убыточные проекты
Это смешно, субханаЛлах. Ребят, а зачем читателям спорца слушать этот подкаст с такими ответами?
Также как и хайп вокруг медиафутбола, который вы не способны ни объяснить, ни урезонить...
Я вас скажу, что произойдет со спортсом через 5 лет - он получит приставку "Экспресс-газета"/life.ru, дай Бог, останется возможность узнать счет прошедшего матча, но на главной мы будем лицезреть только материалы о нижнем белье очередной подруги известного спортсмена