ЛЧ теперь будет на Okko? Что влияет на отказ «Матч ТВ»?

Возможно, увидим турнир даже на «Первом» и «РЕН ТВ».

Недавно появился громкий инсайд «Первого спорта»: Okko купит права на показ Лиги чемпионов-2024/25. Контракт с «Матч ТВ» истекает уже в конце сезона.

Спецвыпуск подкаста «SILA Права» как раз посвящен телеправам на футбол. Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров обсудили в том числе и показ ЛЧ – и объяснили, почему «Матч ТВ» мог отказаться от такого статусного турнира.

Телеправа на ЛЧ в России продает компания из Казахстана. С ее стороны есть рекламный запрос

Права на показ Лиги чемпионов-2024/25 в России приобрела компания из Казахстана – Quest Media. Сразу появилась информация, что права будут перепроданы – по сути, это новый «Телеспорт», тоже покупает телеправа на футбол и торгуется с разными медиа.

Возможно, Quest Media нагрузит эти права обязательной рекламой букмекера: видимо, он и предоставил средства на покупку ЛЧ. Телеграм-канал «Мутко против» подтверждал, что в пакет с правами сразу входят рекламные обязательства перед неназванной беттинг-компанией. Соответственно, покупатель будет или совсем лишен, или существенно ограничен в том, чтобы монетизировать показ ЛЧ за счет букмекеров.

Предположим позицию «Матч ТВ». Quest Media не может продать права на ЛЧ платному Okko, потому что матчи нужны широкому обществу. С другой стороны, еще и добавлен букмекер – в этом случае «Матч» не продаст своего. Так отбить стоимость телеправ невозможно.

Есть требование УЕФА, по которому один-два матча в неделю должны показывать на общедоступном телевидении. У Okko пока нет федерального телеканала – возможно, будут вынуждены договариваться с каким-то другим каналом. Так ЛЧ может всплыть не на «Матче», а, например, на «Первом», «РЕН ТВ» и других.

Почему УЕФА продал российские права в Казахстан?

Вероятно, казахская промежуточная фирма появилась, чтобы обойти санкции. Даже если какое-то российское лицо не под санкциями, часто наши зарубежные партнеры перестраховываются и не взаимодействуют напрямую. Так возникают промежуточные юридические лица.

УЕФА пошел по пути наименьшего сопротивления. «Матч» – это «Газпром-медиа». Платят структуры, связанные с «Газпромом», и сам факт получения денег даже Швейцарией будет проблематичным. Здесь УЕФА формально не связывается с российской компанией, получает деньги от Казахстана.

Вопрос платежей тоже имеет важное значение. Расчеты в валюте из России проходят намного сложнее. Тем более, речь о десятках миллионов долларов.

Сколько может заплатить Okko?

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев у себя в телеграм-канале оценил стоимость прав на трансляции в 20-25 миллионов евро плюс затраты на производство контента. Он добавил, что Okko попытается окупить затраты через контракт с букмекером: как двух главных претендентов выделил «Фонбет» и «Винлайн», а следом «Лигу ставок» и «Олимп», потенциальное бетттинг-партнерство оценил в 2+ млрд рублей, напомнив, что в текущем сезоне стоимость спонсорства ЛЧ на «Матч ТВ» составила около 1,5 млрд рублей, сезоном ранее – 1 млрд.

Сергеев добавил: «Не исключаю, что в эту стоимость войдут и букмекерские права, то есть матчи ЛЧ можно будет в плохом качестве и без комментаторов смотреть у того букмекера, который эту спонсорскую гонку выиграет».

Кроме того, топ-менеджер PARI считает, что объем ставок на ЛЧ сильно снизится: «После ухода АПЛ в Оkko мы увидели существенное падение интереса к АПЛ, не только в охватах, но и в объеме ставок на турнир. Сейчас матчи Лиги чемпионов и так смотрят сильно хуже без клубов из России, а теперь главный клубный турнир Европы может стать еще менее интересным».

По данным РБК, «Матч ТВ» платит за трансляции ЛЧ 30-35 млн евро за сезон.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; AFP /ALESSIO MORGESE; Vladimir Baranov/Global Look Press