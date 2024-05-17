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Дед Валиевой – мем года? Главный стыд устроила не Загитова, а кто? Фигурный Оскар-2024

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Привет!

Настало время долгожданного «Оскара» от подкаста «Чистый хвост».

Павел Копачев, Иван Кузнецов, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова по традиции выбирают лучших в фигурном катании.

Кто главная фигуристка сезона – Аделия Петросян или Каори Сакамото? Смогло ли что-то перебить трансферы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? И как Этери Тутберидзе дважды попала в номинацию «противостояние года»?

А еще мы выбрали событие сезона, лучшие программы, отдали статуэтки за мем и кринж года.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! И сразу едва не деремся из-за правил вручения «Оскара» 

8:27 лучший фигурист – самая очевидная номинация года?

15:24 главная фигуристка мира – Петросян или все-таки Сакамото? А может, Левито?

29:19 как истории Горбачевой и Лебедевой меняют фигурное катание? 

34:33 Полина объясняет, почему скандал из-за музыки Гуменника – событие года

44:34 Настя составила топ программ, которые должен посмотреть каждый

51:01 Паша признается в любви розовым платьям, а Ваня – Мэдисон Чок (да, опять)

56:02 почему ISU ни разу не назвал Ламбьеля лучшим тренером? 

1:11:30 Дикиджи против Селевко: голосуем за открытие сезона

1:24:11 камбэк сезона: Линичук, Тарасова или Степанова / Букин?

1:34:55 самый перспективный трансфер года – переезд Дэвис и Смолкина в Канаду?

1:41:27 что общего между Железняковым и Ротенбергом? 

1:49:45 двойная номинация для Тутберидзе: выбираем противостояние года

2:05:20 разочарование сезона – прокаты Ветлугина, приостановка Туктамышевой или «Русский вызов»? 

2:12:50 защита Валиевой – провал или тактика?

2:22:30 «Кринж года» стал номинацией для бывших фигуристов?

2:34:50 контракт Ангелопола или дед Валиевой? Выбираем главный мем сезона

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

logoтанцы на льду
logoГлеб Смолкин
logoЕлизавета Туктамышева
logoПетр Гуменник
logoМэдисон Чок
logoпары
logoОткрытый турнир по шоу-программам
logoДиана Дэвис
logoЭтери Тутберидзе
logoмужское катание
logoАлексей Ягудин
logoПоль Пуарье
logoАлина Горбачева
logoсборная России
logoШома Уно
logoКамила Валиева
logoВалерий Ангелопол
logoМаксим Траньков
logoАделия Петросян
logoЭван Бейтс
logoМатвей Ветлугин
logoСтефан Ламбьель
logoАлексей Железняков
logoИлья Малинин
logoПайпер Гиллес
logoВладислав Дикиджи
logoТатьяна Тарасова
logoженское катание
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