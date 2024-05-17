Дед Валиевой – мем года? Главный стыд устроила не Загитова, а кто? Фигурный Оскар-2024

Привет!

Настало время долгожданного «Оскара» от подкаста «Чистый хвост».

Павел Копачев , Иван Кузнецов , Полина Крутихина и Настя Жаворонкова по традиции выбирают лучших в фигурном катании.

Кто главная фигуристка сезона – Аделия Петросян или Каори Сакамото? Смогло ли что-то перебить трансферы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? И как Этери Тутберидзе дважды попала в номинацию «противостояние года»?

А еще мы выбрали событие сезона, лучшие программы, отдали статуэтки за мем и кринж года.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! И сразу едва не деремся из-за правил вручения «Оскара»

8:27 лучший фигурист – самая очевидная номинация года?

15:24 главная фигуристка мира – Петросян или все-таки Сакамото? А может, Левито?

29:19 как истории Горбачевой и Лебедевой меняют фигурное катание?

34:33 Полина объясняет, почему скандал из-за музыки Гуменника – событие года

44:34 Настя составила топ программ, которые должен посмотреть каждый

51:01 Паша признается в любви розовым платьям, а Ваня – Мэдисон Чок (да, опять)

56:02 почему ISU ни разу не назвал Ламбьеля лучшим тренером?

1:11:30 Дикиджи против Селевко: голосуем за открытие сезона

1:24:11 камбэк сезона: Линичук, Тарасова или Степанова / Букин?

1:34:55 самый перспективный трансфер года – переезд Дэвис и Смолкина в Канаду?

1:41:27 что общего между Железняковым и Ротенбергом?

1:49:45 двойная номинация для Тутберидзе: выбираем противостояние года

2:05:20 разочарование сезона – прокаты Ветлугина, приостановка Туктамышевой или «Русский вызов»?

2:12:50 защита Валиевой – провал или тактика?

2:22:30 «Кринж года» стал номинацией для бывших фигуристов?

2:34:50 контракт Ангелопола или дед Валиевой? Выбираем главный мем сезона

«Защита так абсурдна, что даже дед под вопросом». Дело Валиевой – 130 страниц стыда

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .