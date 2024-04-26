Дэвис и Смолкин теперь в Канаде, в лучшей школе мира. Почему столько недовольных?

Привет!

«Чистый хвост» возвращается после паузы: Полина Крутихина , Иван Кузнецов , Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили главные фигурные новости последних недель.

1) Диана Дэвис и Глеб Смолкин осваиваются в монреальской академии – лучшей школе мира. Казалось бы, какие претензии к ним и к школе? Но они есть!

2) Михаил Коляда – теперь надежда Китая, который, оказывается, «подзабил» на фигурное катание.

3) ISU готовит важные реформы фигурки, а руководить всем будет... человек из футбола.

Без Матвея Ветлугина и Ильи Малинина тоже не обошлось. А еще поднят большой вопрос: кого из фигурных тренеров пора раскулачить?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 переход к Рукавицыну спасет карьеру Ветлугина? Полина сомневается

5:20 Настя переживает из-за отсутствия у Ветлугина классных программ

9:54 «китайцы нацелились на секреты Мишина»: анализируем новый статус Коляды

16:25 Ваня рассуждает о том, станет ли Коляда топ-тренером, и о стебе над современностью

21:13 Дэвис и Смолкина критикуют за очередную смену тренера – мы не согласны

28:25 как переход Дианы и Глеба восприняли фанаты монреальской школы? Кажется, не все довольны

34:42 Дэвис и Смолкин – первая пара из России, которая попала к Дюбрей и Лозону. Что им это даст?

41:45 Майя рассказывает о том, как Малинин врывается в шоу-индустрию

44:22 как вернуть зрителей на трибуны? Новый гендиректор ISU, кажется, знает ответ

48:42 популярность фигурного катания падает, потому что прошла эпоха суперзвезд?

56:08 «Малинин – абсолютный подросток»: почему Илья (пока?) не уйдет к Арутюняну?

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .