Дэвис и Смолкин теперь в Канаде, в лучшей школе мира. Почему столько недовольных?
Привет!
«Чистый хвост» возвращается после паузы: Полина Крутихина, Иван Кузнецов, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева обсудили главные фигурные новости последних недель.
1) Диана Дэвис и Глеб Смолкин осваиваются в монреальской академии – лучшей школе мира. Казалось бы, какие претензии к ним и к школе? Но они есть!
2) Михаил Коляда – теперь надежда Китая, который, оказывается, «подзабил» на фигурное катание.
3) ISU готовит важные реформы фигурки, а руководить всем будет... человек из футбола.
Без Матвея Ветлугина и Ильи Малинина тоже не обошлось. А еще поднят большой вопрос: кого из фигурных тренеров пора раскулачить?
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 переход к Рукавицыну спасет карьеру Ветлугина? Полина сомневается
5:20 Настя переживает из-за отсутствия у Ветлугина классных программ
9:54 «китайцы нацелились на секреты Мишина»: анализируем новый статус Коляды
16:25 Ваня рассуждает о том, станет ли Коляда топ-тренером, и о стебе над современностью
21:13 Дэвис и Смолкина критикуют за очередную смену тренера – мы не согласны
28:25 как переход Дианы и Глеба восприняли фанаты монреальской школы? Кажется, не все довольны
34:42 Дэвис и Смолкин – первая пара из России, которая попала к Дюбрей и Лозону. Что им это даст?
41:45 Майя рассказывает о том, как Малинин врывается в шоу-индустрию
44:22 как вернуть зрителей на трибуны? Новый гендиректор ISU, кажется, знает ответ
48:42 популярность фигурного катания падает, потому что прошла эпоха суперзвезд?
56:08 «Малинин – абсолютный подросток»: почему Илья (пока?) не уйдет к Арутюняну?
«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку
Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
То же хотят в Канаду.)))