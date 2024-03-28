Чего не хватает Малинину для величия и насколько он все-таки русский?

Главный старт фигурного сезона позади.

Золото чемпионата мира впервые взял Илья Малинин – наступила его эра? Или ему, несмотря на легендарный прокат и титул, чего-то не хватает для абсолютного величия? И кстати, насколько справедливо его называть отчасти русским?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не попали в топ-10, запомнившись разве что неудачным «Лебединым озером» – результат по делу? Каори Сакамото выиграла ЧМ в третий раз подряд, уже работает над квадом и вроде бы ждет возвращения наших – верим? А вот Луна Хендрикс, кажется, остается одной из главных и самых заметных фигуристок мира, несмотря на нестабильные выступления.

Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев , Полина Крутихина , Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева с множеством инсайдов из Монреаля.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Майя смотрела ЧМ в Монреале – топ-3 ее впечатлений

4:51 Канада обожает мужское катание: даже Стойко все еще хедлайнер

10:15 произвольная Малинина – лучший прокат в истории?

14:53 «нам надоело, когда ездят от прыжка к прыжку»: инсайд про то, как изменится фигурное катание уже этим летом

20:51 Браун нужен американской федерации гораздо больше, чем она ему

24:28 зачем Фа постоянно делает сальто? Оказывается, в этом есть смысл

30:05 мы живем в эпоху Малинина? Настя не согласна: ей не хватает ярких программ

38:10 Уно больше не первый номер федерации. Готов ли он кататься до следующей Олимпиады?

42:27 Полина считает, что золото должны были взять Гиллес и Пуарье. Чего им не хватило?

51:07 двенадцатое место Дэвис и Смолкина – провал или успех?

57:08 когда в танцы на льду вернутся вальс и танго? ISU берет курс на тикток

59:34 выиграть ЧМ в 40 лет проще, чем получить канадский паспорт? История про Стеллато-Дудек

1:08:25 Паша уверен, что Малинин и Левито похожи. Чем именно?

1:14:18 Лью возвращается – зачем это ей самой и американской федерации?

1:18:13 Сакамото или Хендрикс? Выбираем звезду женского катания без россиянок

1:22:27 на чемпионате мира впервые проголосовали за лучший показательный – как все устроено?

Как одолеть Малинина? Золото 40-летней Стеллато-Дудек – это приговор фигурке? Главные вопросы после ЧМ

Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .