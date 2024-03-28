Чего не хватает Малинину для величия и насколько он все-таки русский?
Главный старт фигурного сезона позади.
Золото чемпионата мира впервые взял Илья Малинин – наступила его эра? Или ему, несмотря на легендарный прокат и титул, чего-то не хватает для абсолютного величия? И кстати, насколько справедливо его называть отчасти русским?
Диана Дэвис и Глеб Смолкин не попали в топ-10, запомнившись разве что неудачным «Лебединым озером» – результат по делу? Каори Сакамото выиграла ЧМ в третий раз подряд, уже работает над квадом и вроде бы ждет возвращения наших – верим? А вот Луна Хендрикс, кажется, остается одной из главных и самых заметных фигуристок мира, несмотря на нестабильные выступления.
Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева с множеством инсайдов из Монреаля.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 Майя смотрела ЧМ в Монреале – топ-3 ее впечатлений
4:51 Канада обожает мужское катание: даже Стойко все еще хедлайнер
10:15 произвольная Малинина – лучший прокат в истории?
14:53 «нам надоело, когда ездят от прыжка к прыжку»: инсайд про то, как изменится фигурное катание уже этим летом
20:51 Браун нужен американской федерации гораздо больше, чем она ему
24:28 зачем Фа постоянно делает сальто? Оказывается, в этом есть смысл
30:05 мы живем в эпоху Малинина? Настя не согласна: ей не хватает ярких программ
38:10 Уно больше не первый номер федерации. Готов ли он кататься до следующей Олимпиады?
42:27 Полина считает, что золото должны были взять Гиллес и Пуарье. Чего им не хватило?
51:07 двенадцатое место Дэвис и Смолкина – провал или успех?
57:08 когда в танцы на льду вернутся вальс и танго? ISU берет курс на тикток
59:34 выиграть ЧМ в 40 лет проще, чем получить канадский паспорт? История про Стеллато-Дудек
1:08:25 Паша уверен, что Малинин и Левито похожи. Чем именно?
1:14:18 Лью возвращается – зачем это ей самой и американской федерации?
1:18:13 Сакамото или Хендрикс? Выбираем звезду женского катания без россиянок
1:22:27 на чемпионате мира впервые проголосовали за лучший показательный – как все устроено?
Как одолеть Малинина? Золото 40-летней Стеллато-Дудек – это приговор фигурке? Главные вопросы после ЧМ
Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Т.е. каждый прыжковый элемент.
Не факт, что это вообще в ближайшее время кто-нибудь (даже он сам) сможет повторить.
Считаю предложить свои критерии:
1. Умение играть на балалайке
2. Пить водку с медведями
3.Носить косоворотку и лапти
- слушал это впервые и хохотался над манерой речи насти(?) интонационно чисто скабеева, одна школа?)
- с 14го года в мировом женском одиночном правили тутберидзе липницкая, медведева, загитова, щербакова, валиева, выигрывая всё подчистую - озаботился ли кто о степени их русскости?) напяливал ли кто из адептов "из под хвоста" на перечисленных лапти и кокошники?...ну и с чего вдруг озаботились рускостью малинина?
любите фигурное катание в себе, а не себя с флагом и гимном(с)к.с.станиславский