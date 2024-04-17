Разбор безумия в Турции: «Фенер» мог перейти в другую лигу, что грозит за саботаж Суперкубка?

От подкаста «SILA Права».

Подкаст «SILA Права» вернулся после длительной паузы – слушаем первый выпуск за четыре месяца. Ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров обсудили самые громкие новости марта-апреля, в том числе и безумие в турецком чемпионате.

Для начала коротко напомним: «Фенербахче» выпустил молодежный состав в Суперкубке Турции против «Галатасарая», пропустил на первой минуте и закончил игру – состав U-19 ушел с поля.

«Галатасарай» вместо этого провел двусторонку, а «Фенер» таким образом протестовал после драки игроков с фанатами «Трабзонспора», которая случилась в середине марта. Клуб размышлял над уходом в другую лигу, так делать не стал, но предпринял такую акцию.

Юристы подробно разобрали эту историю и ответили на главные вопросы по теме.

«Фенер» грозился уйти в голландский чемпионат. Это вообще реально?

Современные технологии дают нам возможность перемещаться между странами достаточно быстро. Технически все возможно: три часа лететь из Стамбула в Амстердам. Но юридически все сложнее.

Чтобы клуб выступал в чемпионате другой страны, нужно согласие двух ассоциаций и УЕФА. Сложно представить, как такое реализовать. Примеры-то есть: «Андорра» играет в чемпионате Испании. Но это еще с 1940-х, когда не было таких строгих правил. Сейчас перейти сложно.

«Монако» играет в чемпионате Франции, но княжество Монако – не член УЕФА. Лихтенштейнский «Вадуц» выступает в одной из швейцарских лиг, при этом путевка в еврокубки от Лихтенштейна разыгрывается по итогам Кубка страны (его всегда выигрывает «Вадуц» ).

Не будем забывать, что в лигах, куда собрался «Фенер», есть свои команды. Ты не можешь зайти в лигу, которую сам выбрал. Можно создать «Фенербахче» (Испания) и начинать с низших лиг. У нас был московский «Арарат» или «Кайрат». Но перевезти юридическое лицо из Казахстана в Россию нельзя. Для этого нужно создать новое и начать с низших лиг.

Но в «Фенере» про это не говорят. Если турецкий клуб начнет играть в низших испанских лигах, их повесят свои же болельщики. Угробить историю «Фенербахче» из-за того, что кто-то там психанул...

Еще подробнее о скандале – в форме подкаста .

«Фенер» сыграл в Суперкубке составом U-19. За это наказывают?

Выпускать игроков молодежки не запрещается. В большинстве лиг регламент позволяет им выступать за основную команду. Это нормальный путь наверх. В России было несколько таких случаев, которые между собой отличаются.

Во время ковидного чемпионата «Ростов» сыграл против «Сочи» молодежной командой, когда основная села на карантин. Тогда были строгие требования, у одного футболиста нашли ковид и посадили всю команду. «Сочи» отказался переносить матч, выиграл с разгромным счетом. «Ростов» играл мальчишками, но никто не говорил, что они негодяи и нарушили спортивный принцип. Наоборот, у «Ростова» была позитивная пресса.

В чемпионате России-2014/15 была и другая ситуация – когда тульский «Арсенал» в знак протеста на матч с ЦСКА отправил молодежный состав. После того, как КДК запретил проводить следующий домашний матч на стадионе в Туле. Команде пришлось играть на резервной арене «МСА Локомотив».

После поражения было много комментариев, нарушает ли это кодекс этики, матч провели в отсутствии честной борьбы. В этом случае ты специально выставляешь футболистов, которые не могут нормально конкурировать. Есть поводы думать: «А не сдаешь ли ты матч?» Эта ситуация применима к «Фенербахче».

«К черту такое правосудие. Встаньте и подайте в отставку!» «Трабзон» возмущен наказанием за драку

«Фенербахче» следует успокоиться и добиваться наказания для «Трабзонспора». Принцип строгой ответственности работает во всех чемпионатах. Согласно ему, клуб ответственен за поведение своих болельщиков. Команда-хозяин ответственна за организацию безопасности, а гости – за своих фанатов.

Помним, как в матче «Динамо» – «Зенит» в Антона Шунина прилетела петарда, когда его оглушило. Дома играли динамовцы, на них ответственность за безопасность, но было понятно, что петарду бросили фанаты «Зенита». На этот сектор не могли попасть динамовцы. И тогда наказали «Зенит».

Здесь так же: «Фенербахче» должен добиваться наказания для «Трабзонспора», а не устраивать истерические демарши. В таких ситуациях нужно продолжать играть и привлечь внимание к проблеме неадекватных болельщиков. Тем более, что в Турции она насущная.

«Трабзон» уже наказан проведением шести домашних игр без зрителей. Клуб провалился в вопросе безопасности, теперь будет играть еще и при пустых трибунах. Плюс там дисквалифицирован тренер и два игрока за участие в потасовке, наложен штраф в 3 млн лир (87 тысяч евро).

«Трабзон» так прокомментировал это решение: «К черту такое правосудие. Встаньте со своих мест и подайте в отставку!» Недовольны вообще все.

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Фото: East News /Serhat Cagdas/ANADOLU/Anadolu via AFP, Handout/DHA (Demiroren News Agency), DHA (Demiroren News Agency)/AFP