9 1/2 главных стартапов нового сезона и Guest star Тимур Каргинов в подкасте Порошина и Лукомского

Новый эпизод подкаста о главных новостройках года. Авторы снова рискуют, хотя лидеры предыдущих лет провалились.

В выпуске квантовый турецкий стартап, обычный стартап из России, неожиданные кандидаты от Доктора и Пациента с продолжительным обсуждением «Барселоны» с Тимуром Каргиновым и Георгием Кодзаевым.

00:00 — Доктор просыпается, ведь пришло время стартапов. Вспоминаем, что три предыдущих стартапа провалились.

05:29 — О механическом вкачивании денег и симптоматичном отсутствии «Ювентуса» и «Челси». 09:15 — Начинаем с отечественного стартапа и матча РПЛ, в котором Пациент ничего не понял…

12:32 — …зато понял Доктор.

17:28 — Какой российский клуб настоящий стартап по мнению Доктора независимо от тренерских назначений.

26:06 — Просмотр «Ростова» — этнографическая экскурсия?

28:24 — А «Спартак» — стартап?

31:38 — Квантовый турецкий стартап (что?) и переплет, в который угодил Пирло.

35:11 — За кого голосует главный специалист по турецкому футболу.

41:49 — За каким неочевидным игроком в турецком чемпионате нужно следить. Им интересуется «Боруссия» и «Бавария».

44:27 — Жезуш построит новый успешный проект?

47:02 — Какая команда в Турции больше всего по духу Пациенту.

49:30 — Неаполитанская сказка с огромным коилчеством новых персонажей, которую снова должен написать Лучано Спаллетти.

57:16 — Почему аргументы Пациента для Доктора не настолько важны в контексте «Наполи».

59:59 — Новый вид игры и ставки ради шутки. Если бы Пушкин был жив, то он точно сыграл бы с нами.

1:02:18 — Женя Башкиров «ставит» на волосы Спаллетти и рассказывает о давнем друге Хвиче Кварацхелии.

1:06:53 — Самая успешная ставка Евгения Башкирова.

1:08:50 — И на что ставит Евгений.

1:12:30 — При каком условии Пациент готов поддержать прогноз Башкирова. И причем здесь прическа.

1:18:28 — Главные факторы для успеха Хвичи. Отсутствие рассудка в наших ставках.

1:22:26 — «Севилья» — от самого скучного клуба до стартапа года: феномен Мончи, помощник с PhD по физике и много данных.

1:29:08 — Две методики, которые соединятся в «Севилье» этого года. Не смотреть клуб, а только следить за трансферным окном?

1:32:56 — И снова «Аякс». Новый клуба, стихийное бедстви и непривычный шопинг.

1:40:11 — Новый Френки Де Йонг…

1:41:48 — …И он же в «Хайпе нового дня».

1:43:27 — Почему «Аякс» нельзя считать главным стартапом. Тектонический сдвиг в мировом футболе.

1:49:36 — Удивительный стартап-выбор Доктора — суперузнаваемая команда, которая вылетела в Чемпионшип, но ее очень хвалит Гвардиола.

1:58:12 — «МЮ» — хрущевка, которая ждет своего Собянина.

2:02:02 — Почему две буквы «Б» так легко одолели «МЮ» и несколько тактических нюансов.

2:06:28 — Нужно ли «МЮ» усиление и немного трансферного троллинга от Доктора.

2:12:24 — «Атлетик» из Бильбао — инновация, а не просто стартап.

2:15:52 — Инаки Уильямс и один принцип земли и крови.

2:18:32 — Главный вопрос: Бьелса или Вальверде. И как футбол стал предметом политки, его материей.

2:22:16 — ПСЖ — стартап(!). Смена идеологии с очень непопсовым тренером.

2:25:43 — Какую ставку можно было бы сделать на ПСЖ в этом году.

2:27:56 — Что больше всего подкупает истории в Кампуше и Гальте, которые теперь оказались на другой стороне. Гол Месси из дворового футбола.

2:32:10 — Преимущество Витиньо над Паредесом и закономерная трансферная кампания ПСЖ. 2:37:01 — Почеттино vs Гальте.

2:38:46 — Обсуждаем главную новостройку из Каталонии вместе с Гошей (Георгием!) Кадзаевым (ЦСКА) и еще одним фанатом «Барселоны» — стендапером, автором kuji podcast Тимуром Каргиновым.

2:41:21 — Тимур отвечает на вопрос о возращении kuji Podcast. И немного о нахождении между двумя осетинами.

2:45:22 — Шапка на голову — как «Барселона» появилась в жизни Тимура.

2:48:06 — О странном происходящем с «Барселоной». Знаменитые «рычаги».

2:49:52 — Что значат заемы, как клуб-почти банкрот получает деньги. «Барселона» и «Боруссия» — клубы-побратимы?

2:56:01 — Вызывает ли «Барселона» аллергию у Доктора.

2:59:02 — О вере в чистоту «Барселоны» и новая финансовая пирамида.

3:02:01 — Интересно ли смотреть «Барселону»? Хави подставили?

3:05:27 — Самый исчерпывающий ответ на вопрос о переходе Левандовского.

3:17:58 — Рафинья — обжорство? За какими игроками будет следить Тимур и наконец-то вспоминаем Феррана Торреса и Ансу Фати.

3:23:12 — Впервые в истории магия бренда была использована, чтобы игроки отказывались от чего-то?

3:25:54 — Как Хави справляется с хаосом и перегрузом

3:29:44 — Хороший сезон «Барселоны» это — …?

3:32:11 — Желает ли Доктор зла «Барселоне».

3:35:09 — Кто должен вернуться в «Барселону» — Месси или Неймар?

3:36:36 — Может ли Мбаппе подойти «Барселоне»?