9 1/2 главных стартапов нового сезона и Guest star Тимур Каргинов в подкасте Порошина и Лукомского

Новый эпизод подкаста о главных новостройках года. Авторы снова рискуют, хотя лидеры предыдущих лет провалились.
В выпуске квантовый турецкий стартап, обычный стартап из России, неожиданные кандидаты от Доктора и Пациента с продолжительным обсуждением «Барселоны» с Тимуром Каргиновым и Георгием Кодзаевым.
00:00 — Доктор просыпается, ведь пришло время стартапов. Вспоминаем, что три предыдущих стартапа провалились.
05:29 — О механическом вкачивании денег и симптоматичном отсутствии «Ювентуса» и «Челси». 09:15 — Начинаем с отечественного стартапа и матча РПЛ, в котором Пациент ничего не понял…
12:32 — …зато понял Доктор.
17:28 — Какой российский клуб настоящий стартап по мнению Доктора независимо от тренерских назначений.
26:06 — Просмотр «Ростова» — этнографическая экскурсия?
28:24 — А «Спартак» — стартап?
31:38 — Квантовый турецкий стартап (что?) и переплет, в который угодил Пирло.
35:11 — За кого голосует главный специалист по турецкому футболу.
41:49 — За каким неочевидным игроком в турецком чемпионате нужно следить. Им интересуется «Боруссия» и «Бавария».
44:27 — Жезуш построит новый успешный проект?
47:02 — Какая команда в Турции больше всего по духу Пациенту.
49:30 — Неаполитанская сказка с огромным коилчеством новых персонажей, которую снова должен написать Лучано Спаллетти.
57:16 — Почему аргументы Пациента для Доктора не настолько важны в контексте «Наполи».
59:59 — Новый вид игры и ставки ради шутки. Если бы Пушкин был жив, то он точно сыграл бы с нами.
1:02:18 — Женя Башкиров «ставит» на волосы Спаллетти и рассказывает о давнем друге Хвиче Кварацхелии.
1:06:53 — Самая успешная ставка Евгения Башкирова.
1:08:50 — И на что ставит Евгений.
1:12:30 — При каком условии Пациент готов поддержать прогноз Башкирова. И причем здесь прическа.
1:18:28 — Главные факторы для успеха Хвичи. Отсутствие рассудка в наших ставках.
1:22:26 — «Севилья» — от самого скучного клуба до стартапа года: феномен Мончи, помощник с PhD по физике и много данных.
1:29:08 — Две методики, которые соединятся в «Севилье» этого года. Не смотреть клуб, а только следить за трансферным окном?
1:32:56 — И снова «Аякс». Новый клуба, стихийное бедстви и непривычный шопинг.
1:40:11 — Новый Френки Де Йонг…
1:41:48 — …И он же в «Хайпе нового дня».
1:43:27 — Почему «Аякс» нельзя считать главным стартапом. Тектонический сдвиг в мировом футболе.
1:49:36 — Удивительный стартап-выбор Доктора — суперузнаваемая команда, которая вылетела в Чемпионшип, но ее очень хвалит Гвардиола.
1:58:12 — «МЮ» — хрущевка, которая ждет своего Собянина.
2:02:02 — Почему две буквы «Б» так легко одолели «МЮ» и несколько тактических нюансов.
2:06:28 — Нужно ли «МЮ» усиление и немного трансферного троллинга от Доктора.
2:12:24 — «Атлетик» из Бильбао — инновация, а не просто стартап.
2:15:52 — Инаки Уильямс и один принцип земли и крови.
2:18:32 — Главный вопрос: Бьелса или Вальверде. И как футбол стал предметом политки, его материей.
2:22:16 — ПСЖ — стартап(!). Смена идеологии с очень непопсовым тренером.
2:25:43 — Какую ставку можно было бы сделать на ПСЖ в этом году.
2:27:56 — Что больше всего подкупает истории в Кампуше и Гальте, которые теперь оказались на другой стороне. Гол Месси из дворового футбола.
2:32:10 — Преимущество Витиньо над Паредесом и закономерная трансферная кампания ПСЖ. 2:37:01 — Почеттино vs Гальте.
2:38:46 — Обсуждаем главную новостройку из Каталонии вместе с Гошей (Георгием!) Кадзаевым (ЦСКА) и еще одним фанатом «Барселоны» — стендапером, автором kuji podcast Тимуром Каргиновым.
2:41:21 — Тимур отвечает на вопрос о возращении kuji Podcast. И немного о нахождении между двумя осетинами.
2:45:22 — Шапка на голову — как «Барселона» появилась в жизни Тимура.
2:48:06 — О странном происходящем с «Барселоной». Знаменитые «рычаги».
2:49:52 — Что значат заемы, как клуб-почти банкрот получает деньги. «Барселона» и «Боруссия» — клубы-побратимы?
2:56:01 — Вызывает ли «Барселона» аллергию у Доктора.
2:59:02 — О вере в чистоту «Барселоны» и новая финансовая пирамида.
3:02:01 — Интересно ли смотреть «Барселону»? Хави подставили?
3:05:27 — Самый исчерпывающий ответ на вопрос о переходе Левандовского.
3:17:58 — Рафинья — обжорство? За какими игроками будет следить Тимур и наконец-то вспоминаем Феррана Торреса и Ансу Фати.
3:23:12 — Впервые в истории магия бренда была использована, чтобы игроки отказывались от чего-то?
3:25:54 — Как Хави справляется с хаосом и перегрузом
3:29:44 — Хороший сезон «Барселоны» это — …?
3:32:11 — Желает ли Доктор зла «Барселоне».
3:35:09 — Кто должен вернуться в «Барселону» — Месси или Неймар?
3:36:36 — Может ли Мбаппе подойти «Барселоне»?
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