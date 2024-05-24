Агент Шкурина: «Тема с ЦСКА уже закрыта. Со «Сталью» продлили контракт на год, фактически, он принадлежит этому клубу. Пока других конкретных предложений нет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Польша возможные трансферы Валерий Исаев Сталь Мелец Илья Шкурин Футбол

Агент Ильи Шкурина заявил, что нападающий не вернется в ЦСКА.

В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал за польскую «Сталь» на правах аренды.

«Контракт Ильи с ЦСКА истекает в конце июня, а с польской «Сталью» мы продлили контракт еще на один год. Фактически, Шкурин принадлежит этому клубу.

ЦСКА по продлению контракта с Ильей на меня не выходил. Тема с российским клубом уже закрыта.

Что будет в следующем сезоне говорить сложно – пока конкретных предложений нет. Если их не будет, то нападающий продолжит выступать в польском клубе», – сообщил Валерий Исаев.

За польский клуб Шкурин провел 34 матча и забил 17 голов, став вторым бомбардиром чемпионата Польши. Его статистика доступна здесь.

Transfermarkt оценивает белорусского футболиста в 2 миллиона евро. Белорус забил 3 гола в 19 матчах за ЦСКА.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наш провал.
+1
0
+1
Ответ Некорректный туберкулез
Наш провал.
Провал, что не продали или что он сбежал как другие 2 крысы (Сигурдсон и Эджуке)?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий