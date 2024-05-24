Агент Шкурина: «Тема с ЦСКА уже закрыта. Со «Сталью» продлили контракт на год, фактически, он принадлежит этому клубу. Пока других конкретных предложений нет»
Агент Ильи Шкурина заявил, что нападающий не вернется в ЦСКА.
В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал за польскую «Сталь» на правах аренды.
«Контракт Ильи с ЦСКА истекает в конце июня, а с польской «Сталью» мы продлили контракт еще на один год. Фактически, Шкурин принадлежит этому клубу.
ЦСКА по продлению контракта с Ильей на меня не выходил. Тема с российским клубом уже закрыта.
Что будет в следующем сезоне говорить сложно – пока конкретных предложений нет. Если их не будет, то нападающий продолжит выступать в польском клубе», – сообщил Валерий Исаев.
За польский клуб Шкурин провел 34 матча и забил 17 голов, став вторым бомбардиром чемпионата Польши. Его статистика доступна здесь.
Transfermarkt оценивает белорусского футболиста в 2 миллиона евро. Белорус забил 3 гола в 19 матчах за ЦСКА.