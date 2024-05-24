Агент Шкурина: «Тема с ЦСКА уже закрыта. Со «Сталью» продлили контракт на год, фактически, он принадлежит этому клубу. Пока других конкретных предложений нет»

Агент Ильи Шкурина заявил, что нападающий не вернется в ЦСКА.

В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал за польскую «Сталь» на правах аренды.

«Контракт Ильи с истекает в конце июня, а с польской «Сталью» мы продлили контракт еще на один год. Фактически, принадлежит этому клубу.

ЦСКА по продлению контракта с Ильей на меня не выходил. Тема с российским клубом уже закрыта.

Что будет в следующем сезоне говорить сложно – пока конкретных предложений нет. Если их не будет, то нападающий продолжит выступать в польском клубе», – сообщил Валерий Исаев.

За польский клуб Шкурин провел 34 матча и забил 17 голов, став вторым бомбардиром чемпионата Польши. Его статистика доступна здесь.

Transfermarkt оценивает белорусского футболиста в 2 миллиона евро. Белорус забил 3 гола в 19 матчах за ЦСКА.