Судьба трех турниров – за неделю. Мегаважный отрезок «Аталанты»
В четверг – старт.
У «Аталанты» неделя высочайшей важности. Редко бывает, чтобы столько ключевых событий выпадали на такой короткий отрезок.
Решается судьба сезона.
Кубок Италии, финал ЛЕ и путевка в ЛЧ. Календарь ключевых событий
Просто зафиксируем.
● 9 мая, четверг: ответный полуфинал Лиги Европы против «Марселя» дома. В первом матче – 1:1, в потенциальным финале ждет «Байер», если «Рома» не вернется в Леверкузене с 0:2.
● 12 мая, воскресенье: ключевой матч против «Ромы» в битве за ЛЧ: бергамаски сейчас пятые, и это пропуск в турнир нового формата, Италия заслужила бонусное место (вместе с Германией). Команды идут вровень по очкам, у «Аталанты» матч в запасе, позиция сильнее, так что задача-минимум – не проиграть, чтобы сохранить дистанцию в три очка.
● 15 мая, среда: финал Кубка Италии против «Ювентуса». Шестой решающий матч и всего лишь одна победа за всю историю клуба: в сезоне-1962/63.
Судьбоносная неделя.
Путь «Аталанты» к истории: почти без поражений в Европе, перезапуск в 2024-м и вынос сильных клубов в Кубке Италии
Везде получалось по-разному. Лаконично о главном.
Серия А. В начале сезона «Аталанту» лихорадило: чередовали победы с потерями очков, но со временем плотно основались в зоне еврокубков. В 2024-м команда переродилась и проиграла в лиге лишь трижды (за прошлую часть сезона было семь поражений). Единственный крупный провал – в феврале против «Интера» (0:4). В остальных матчах календарного года девять побед и четыре ничьих.
Кубок. Путь с 1/8 финала получился насыщенным мощными соперниками. Начали с «Сассуоло», а дальше прошли «Милан» и «Фиорентину», которая параллельно сама хороша в кубковом формате, движется ко второму подряд финалу Лиги конференций. Причем во Флоренции проиграли 0:1, но снесли соперника в ответном матче – 4:1. Вышли в финал на «Ювентус», которому надо спасать нечемпионский сезон трофеем.
Лига Европы. В 11 еврокубковых матчах сезона проиграли лишь однажды – «Ливерпулю» в ответном четвертьфинале, сразу после разгрома 3:0 на «Энфилде». Сам по себе вынос команды Юргена Клоппа – жемчужина сезона, пусть англичан и поймали в кризисный момент. Остальные результаты тоже впечатляют: групповой этап без поражений и уверенное первое место, за весь сезон не забили тоже только во втором матче с «Ливерпулем». Хотя разгромов немного: всего два за все матчи, в основном победы в один-два мяча.
Впереди ответная игра с «Марселем» дома на «Адзурри д’Италия» – кстати, в следующую Лигу чемпионов же можно пройти и через победу в Лиге Европы. Будет страховочная опция, если выбьют французов, а в концовке Серии А что-то пойдет не так.
Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Globallook Press/Global Look Press; Gettyimages.ru/Marco Luzzani
Поэтому желаю Миранчуку взять трофей какой-то, а команде удачно квалифицироваться в ЛЧ
Поэтому желаю Миранчуку взять трофей какой-то, а команде удачно квалифицироваться в ЛЧ