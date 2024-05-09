Судьба трех турниров – за неделю. Мегаважный отрезок «Аталанты»

В четверг – старт.

У «Аталанты» неделя высочайшей важности. Редко бывает, чтобы столько ключевых событий выпадали на такой короткий отрезок.

Решается судьба сезона.

Кубок Италии, финал ЛЕ и путевка в ЛЧ. Календарь ключевых событий

Просто зафиксируем.

● 9 мая, четверг : ответный полуфинал Лиги Европы против «Марселя» дома. В первом матче – 1:1, в потенциальным финале ждет «Байер», если «Рома» не вернется в Леверкузене с 0:2.

● 12 мая, воскресенье : ключевой матч против «Ромы» в битве за ЛЧ: бергамаски сейчас пятые, и это пропуск в турнир нового формата, Италия заслужила бонусное место (вместе с Германией) . Команды идут вровень по очкам, у «Аталанты» матч в запасе, позиция сильнее, так что задача-минимум – не проиграть, чтобы сохранить дистанцию в три очка.

● 15 мая, среда : финал Кубка Италии против «Ювентуса». Шестой решающий матч и всего лишь одна победа за всю историю клуба: в сезоне-1962/63.

Судьбоносная неделя.

Путь «Аталанты» к истории: почти без поражений в Европе, перезапуск в 2024-м и вынос сильных клубов в Кубке Италии

Везде получалось по-разному. Лаконично о главном.

Серия А . В начале сезона «Аталанту» лихорадило: чередовали победы с потерями очков, но со временем плотно основались в зоне еврокубков. В 2024-м команда переродилась и проиграла в лиге лишь трижды (за прошлую часть сезона было семь поражений). Единственный крупный провал – в феврале против «Интера» (0:4). В остальных матчах календарного года девять побед и четыре ничьих.

Кубок . Путь с 1/8 финала получился насыщенным мощными соперниками. Начали с «Сассуоло», а дальше прошли «Милан» и «Фиорентину», которая параллельно сама хороша в кубковом формате, движется ко второму подряд финалу Лиги конференций. Причем во Флоренции проиграли 0:1, но снесли соперника в ответном матче – 4:1. Вышли в финал на «Ювентус», которому надо спасать нечемпионский сезон трофеем.

Лига Европы . В 11 еврокубковых матчах сезона проиграли лишь однажды – «Ливерпулю» в ответном четвертьфинале, сразу после разгрома 3:0 на «Энфилде». Сам по себе вынос команды Юргена Клоппа – жемчужина сезона, пусть англичан и поймали в кризисный момент. Остальные результаты тоже впечатляют: групповой этап без поражений и уверенное первое место, за весь сезон не забили тоже только во втором матче с «Ливерпулем». Хотя разгромов немного: всего два за все матчи, в основном победы в один-два мяча.

Впереди ответная игра с «Марселем» дома на «Адзурри д’Италия» – кстати, в следующую Лигу чемпионов же можно пройти и через победу в Лиге Европы. Будет страховочная опция, если выбьют французов, а в концовке Серии А что-то пойдет не так.

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marco Luzzani