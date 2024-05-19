Три сценария развязки АПЛ
Расклады.
Финиш чемпионской гонки в Англии: впереди последний тур, интрига жива. Хотя шансы «Арсенала» на титул не впечатляют.
И все же расстояние до «Манчестер Сити» – всего два очка.
«Сити» – явный фаворит
«Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Арсенал» параллельно играет с «Эвертоном».
Согласно вычислениям суперкомпьютера Opta, явный фаворит – «Сити», на чемпионство Пепа дают 84,1%.
«Арсенал» оценивают лишь в 15,9 процентов.
Победа «Сити» = чемпионство «Сити»
Все просто: если «Ман Сити» выиграет у «Веста Хэма», результат «Арсенала» ни на что не влияет.
«Вест Хэм» не мотивирован и провел странный сезон. Уходит Дэвид Мойес, могут продать лидеров Лукаса Пакета и Мохаммеда Кудуса. Заряжен только форвард Микаил Антонио – он жаждет титула «Арсенала», надоела гегемония.
Будет тяжело: в последний раз «Вест Хэм» обыгрывал «Ман Сити» в рамках АПЛ осенью 2015-го, с тех пор три раза сыграли вничью, проиграли 13 встреч. Единичный успех – проход в Кубке Англии в 2021-м: сидели в штрафной до пенальти и взяли серию.
Непобеда «Арсенала» = чемпионство «Сити»
Если «Эвертон» отбирает очки у канониров, «Сити» может даже проиграть – и все равно станет чемпионом.
«Эвертон» в отличной форме: не проигрывают пять игр подряд, из них четыре победы – в том числе в дерби с «Ливерпулем». Турнирных задач нет, хотя команде Дайча не помешают любые очки – вдруг у них снимут еще парочку, лучше запастить.
«Арсенал» взял два последних матча с «Эвертоном», а вот год назад проиграл. Неприятный соперник: с 2020-го по 2021-й проигрывали им почти год, тогда проект Микеля Артеты еще строился.
Ничья «Сити» + победа «Арсенала» = титул «Арсенала»
Если «Вест Хэм» выстоит, «Арсеналу» нужны три очка с «Эвертоном». Тогда смотрят дополнительные показатели.
В таком порядке:
● Разница забитых/пропущенных – преимущество «Арсенала» (сейчас +61 против +60);
● Забитые мячи – уже преимущество у «Ман Сити» (93 против 89);
● Очки в личных встречах – тоже за «Арсеналом», помогают 1:0 в октябре. На «Этихаде» было 0:0.
То есть, если команды сравняются по очкам, «Арсенал» выйдет вперед за счет разницы мячей. И возьмет титул.
Если «Сити» проиграет, не придется даже смотреть дополнительные показатели.
Фото: Gettyimages/Ryan Pierse, Shaun Botterill
Создает видимую конкуренцию , но чемпионом становится Сити 😂