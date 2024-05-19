Три сценария развязки АПЛ

Расклады.

Финиш чемпионской гонки в Англии: впереди последний тур, интрига жива. Хотя шансы «Арсенала» на титул не впечатляют.

И все же расстояние до «Манчестер Сити» – всего два очка.

«Сити» – явный фаворит

«Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Арсенал» параллельно играет с «Эвертоном».

Согласно вычислениям суперкомпьютера Opta, явный фаворит – «Сити», на чемпионство Пепа дают 84,1%.

«Арсенал» оценивают лишь в 15,9 процентов.

Победа «Сити» = чемпионство «Сити»

Все просто: если «Ман Сити» выиграет у «Веста Хэма», результат «Арсенала» ни на что не влияет.

«Вест Хэм» не мотивирован и провел странный сезон. Уходит Дэвид Мойес, могут продать лидеров Лукаса Пакета и Мохаммеда Кудуса. Заряжен только форвард Микаил Антонио – он жаждет титула «Арсенала», надоела гегемония.

Будет тяжело: в последний раз «Вест Хэм» обыгрывал «Ман Сити» в рамках АПЛ осенью 2015-го, с тех пор три раза сыграли вничью, проиграли 13 встреч. Единичный успех – проход в Кубке Англии в 2021-м: сидели в штрафной до пенальти и взяли серию.

Непобеда «Арсенала» = чемпионство «Сити»

Если «Эвертон» отбирает очки у канониров, «Сити» может даже проиграть – и все равно станет чемпионом.

«Эвертон» в отличной форме: не проигрывают пять игр подряд, из них четыре победы – в том числе в дерби с «Ливерпулем». Турнирных задач нет, хотя команде Дайча не помешают любые очки – вдруг у них снимут еще парочку, лучше запастить.

«Арсенал» взял два последних матча с «Эвертоном», а вот год назад проиграл. Неприятный соперник: с 2020-го по 2021-й проигрывали им почти год, тогда проект Микеля Артеты еще строился.

Ничья «Сити» + победа «Арсенала» = титул «Арсенала»

Если «Вест Хэм» выстоит, «Арсеналу» нужны три очка с «Эвертоном». Тогда смотрят дополнительные показатели.

В таком порядке:

● Разница забитых/пропущенных – преимущество «Арсенала» (сейчас +61 против +60);

● Забитые мячи – уже преимущество у «Ман Сити» (93 против 89);

● Очки в личных встречах – тоже за «Арсеналом», помогают 1:0 в октябре. На «Этихаде» было 0:0.

То есть, если команды сравняются по очкам, «Арсенал» выйдет вперед за счет разницы мячей. И возьмет титул.

Если «Сити» проиграет, не придется даже смотреть дополнительные показатели.

Фото: Gettyimages /Ryan Pierse, Shaun Botterill