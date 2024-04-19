Кто отправит в ЛЧ 5 клубов? Серия А точно, АПЛ почти потеряла шансы

Со следующего сезона две топ-лиги отправят в Лигу чемпионов пять первых команд из таблицы. Какие же это будут лиги?

Италия забронировала пять мест в ЛЧ. Есть шанс даже на шесть!

Раньше первая четверка рейтинга УЕФА получала по четыре места в ЛЧ. В новом формате турнира двум лучшим странам еврокубкового сезона дадут дополнительное место.

Сейчас расклад такой.

Как считаются очки: два за победу, одно за ничью. Если игра уходит в экстра-таймы, то учитывается не исход серии пенальти, а результат по итогам 120 минут. За выход в полуфинал и финал любого из еврокубков – по бонусному баллу.

Италия уже математически обеспечила место в топ-2, так что ждем 5 клубов из Серии А в следующей ЛЧ. Более того, теоретически она может получить шесть путевок – если «Рома» или «Аталанта» выиграют Лигу Европы и финишируют вне топ-4 Серии А (а шансы на это высоки, потому что они сейчас за пределами четверки). В этом случае в ЛЧ идут топ-4 таблицы, победитель Лиги Европы и бонусная команда (либо 5-е, либо 6-е место – в зависимости от того, какое будет у победителя ЛЕ).

То же самое касается и Германии, у которой на пятом месте идет «Боруссия Д», продолжающая борьбу в ЛЧ и имеющая шанс на путевку в турнир за счет победы в нем.

Второе место наверняка получит Германия

Кто остается у остальных претендентов?

Германия: «Бавария», «Боруссия Д» и «Байер».

Англия: «Астон Вилла».

Франция: «ПСЖ» и «Марсель».

Испания: «Реал».

На этой неделе Англия впервые за сезон выпала из топ-2 – все из-за вылетов «Манчестер Сити» и «Арсенала».

А немецкие клубы выступили идеально. Для гарантии пятого места им достаточно (на выбор):

● двух побед на всех в оставшихся матчах;

● три ничьих на всех;

● одной победы + две ничьих;

● двух ничьих при условии выхода кого-нибудь в финал.

Вполне реально.

Кто сейчас на пятых местах в чемпионатах?

Италия (6 туров до конца): «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья». Пятое место занимает «Рома», отрыв от «Аталанты» +4.

Германия (5): «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Лейпциг». Пятое место у «Боруссии Д», отрыв от «Айнтрахта» +14.

Англия (5-6): «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла». На пятом месте – «Тоттенхэм», отрыв от «Ньюкасла» +10.

Испания (7): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико». На пятой строчке – «Атлетик», отрыв от «Реал Сосьедада» +7.

От Франции (еще 5-6 туров) напрямую в группу зайдут первые три места (сейчас это «ПСЖ», «Брест» и «Монако»), плюс еще одна команда попадет в квалификацию (четвертым идет «Лилль»). А на пятом месте у французов находится «Ницца», отрыв от «Ланса» +1.

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro – Paolo Bruno