Конкурент в гонке великих – только Фергюсон.

Пеп Гвардиола сотворил историю: привел «Ман Сити» к четвертому подряд титулу – такого в английском футболе еще не случалось.

Это 17-й трофей каталонца в Англии. И он на пути к 18-му – не забываем про финал Кубка в следующую субботу. Есть шанс на второй сезон с четырьмя титулами.

Вот как выглядит трофейная комната Гвардиолы в «Сити».

● Без трофеев в Англии Пеп завершил сезон только в первом сезоне: тогда все началось с третьего места, а выше финишировали «Челси» и «Тоттенхэм».

● Дальше началось доминирование: шесть чемпионств за восемь лет – только в 2020-м серию прервал «Ливерпуль». Гвардиола теперь догнал по титулам в Англии Боба Пэйсли и Джорджа Рэмзи, впереди только Алекс Фергюсон (13). При этом даже великому шотландцу не удавалось брать АПЛ четыре раза подряд – он дважды останавливался на сериях из трех.

● В прошлом году Гвардиоле покорился большой требл: АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии. В этом сезоне скромнее, зато «Сити» на пути к четырем трофеям: уже есть АПЛ, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, а впереди финал Кубка (дерби с «МЮ»). Это повторение рекорда по количеству: в сезоне-2018/19 Пеп выиграл чемпионат, оба внутренних кубка и Суперкубок Англии.

● Всего у Гвардиолы уже 38 тренерских трофея. Здесь он соревнуется только с Фергюсоном – у шотландца 49.

● И совсем безумное: Пеп – чемпион в 12 из 15 сезонах в топ-5 лигах.

Магнит для трофеев.

Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill