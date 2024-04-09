3:3 «Реала» с «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов нас потряс.

«Реал» и «Манчестер Сити» устроили мегашоу.

🔵 Хитрый гол Бернарду Силвы на 2-й минуте – в ближний Андрею Лунину.

⚪️ Ответ «Реала» с рикошетом – 1:1 после удара Эдуардо Камавинга, автогол Рубена Диаша.

⚪️ Мадридский переворот: 2:1 к 14-й минуте благодаря чудо-пасу вразрез Винисиуса и реализации Родриго.

🔵 Фил Фоден сравнял из-за штрафной.

🔵 Йошко Гвардиол через пять минут положил издали еще – и повел уже «Сити».

⚪️ Феде Вальверде влепил идеальным ударом с лета – 3:3!

Внутри сюжета – пять точных ударов вне штрафной, два камбэка, а в итоге – ярчайшая ничья!

Такая, после которой вообще все главные вопросы предстоит решать в ответном матче. До него больше недели, только в следующую среду – и как дождаться?

У нас есть время на осмысление. Что мы сейчас увидели: грандиозный матч, исторический, величайший в ЛЧ за десятилетие?

Какие впечатления, эмоции и эпитеты у вас?