3:3 «Реала» с «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!
Первый четвертьфинал Лиги чемпионов нас потряс.
«Реал» и «Манчестер Сити» устроили мегашоу.
🔵 Хитрый гол Бернарду Силвы на 2-й минуте – в ближний Андрею Лунину.
⚪️ Ответ «Реала» с рикошетом – 1:1 после удара Эдуардо Камавинга, автогол Рубена Диаша.
⚪️ Мадридский переворот: 2:1 к 14-й минуте благодаря чудо-пасу вразрез Винисиуса и реализации Родриго.
🔵 Фил Фоден сравнял из-за штрафной.
🔵 Йошко Гвардиол через пять минут положил издали еще – и повел уже «Сити».
⚪️ Феде Вальверде влепил идеальным ударом с лета – 3:3!
Внутри сюжета – пять точных ударов вне штрафной, два камбэка, а в итоге – ярчайшая ничья!
Такая, после которой вообще все главные вопросы предстоит решать в ответном матче. До него больше недели, только в следующую среду – и как дождаться?
У нас есть время на осмысление. Что мы сейчас увидели: грандиозный матч, исторический, величайший в ЛЧ за десятилетие?
Какие впечатления, эмоции и эпитеты у вас?
1) Модрич и в 50 лет будем самым умным и полезным футболистом в любом матче. В одиночку обеспечивает команде и контроль, и обострение. Гений.
2) Холланд опять в ноль провалил важный матч. Команда всю игру должна комбинировать и атаковать с минус одним футболистом. Когда на поле еще и нет де Брюйне, это можно вывезти только на личном скилле, как в случае с Фоденом
Невероятная игра в обороне и выходы в атаку у Реала.
Фантастическое терпение у Сити.
Просто космос.
1. Реалу все так же не хватает убийцы в атаке, атаки есть, скорости есть, креатив есть, реализация хромает на обе ноги. Мбаппе ждут всей страной
2. Холланд все так же не смотрится «своим» в игре Сити против сильных команд. Нет пространства, нет Холланда.
3. Помнится многие эксперты уже осенью увозили ЗМ Беллингему, ну что ж, Модрич вышедший на 20 минут в центр полузащиты смотрелся как игрок другой категории абсолютно.
4. Судья красавец, столько борьбы, столько нытья, но отсудил на высочайшем уровне.
5. Школа комментаторства в России официально мертва, если в матчах 1/4 главного спортивного турнира (по Рейтингам, не считая ЧМ и ЧЕ по футболу) мы получаем вот это
6. Не смотря на счет, обе команды показали отличную защиту и «заряженность» на игру в защите, в ворота залетали в основном «дураки»
7. Без КДБ зубодробительная атака Сити все так же превращается в ласкового котика