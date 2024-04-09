Аморим в «Ливерпуле» – насколько все близко?

Фаворит на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле» известен.

Даже букмекерские коэффициенты на назначение Рубена Аморима просели в район 1.2, то есть до минимума сомнений.

За Аморима «Ливерпулю» придется заплатить. Есть даже инсайд о договоренности

Имя Аморима зазвучало в конце января – о нем писал Daily Mail. Позже британские медиа сообщали, что это главная кандидатура на случай отказа Хаби Алонсо. В марте-апреле стало известно об интересе к португальцу от «Барселоны», где тоже готовятся менять тренера летом.

Telegraph Sport писал, что за Аморима «Ливерпуль» заплатит 15 миллионов евро отступных. Фабрицио Романо уточнял: «Спортинг» установил 30 млн – для португальских команд, 20 – для зарубежных, но в топ-клуб может отпустить и за 10.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что Аморим достиг устной договоренности с «Ливерпулем». Джеймс Пирс из The Athletic опроверг: интерес к тренеру есть, но предложения о работе пока не поступало.

При этом сам Аморим не исключает, что сменит клуб: «Вопрос о будущем решается уже долгое время. Мы объявим, каким оно будет. То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан «Спортингу».

Схема 3-4-3, особое внимание к обороне и работе латералей, постоянный прессинг, характер, лидерские качества – все это характеризует Аморима, который наверняка этим и приглянулся «Ливерпулю». Плюс успешная работа с молодежью, что всегда было важно для клуба.

Алонсо отказался, но кандидатов хватало. Кто в гонке за пост?

Изначально было примерно семь-восемь кандидатов, из которых выделялась такая тройка: Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби и Пеп Лейндерс.

Алонсо, конечно, подходил идеально: бывший игрок, так ярко начавший на топ-уровне и впечатливший всю Европу с привлекательным «Байером». Хаби поначалу реагировал сдержанно, говорил о приоритете нынешнему сезону. А потом вообще закрыл эту тему, не дожидаясь лета.

Он объявил, что из «Байера» после этого сезона никуда не уйдет – ни в «Ливерпуль», ни в «Баварию».

Де Дзерби благодаря работе в «Брайтоне» выглядел желанным тоже, а логичным казался и выбор ассистента Клоппа – Пепа Лейндерса, хоть изначально клуб и объявил об уходе штаба Клоппа тоже.

Мелькали и другие кандидатуры – вроде Юлиана Нагельсманна, Луиса Энрике, Энджа Постекоглу и даже Грэма Поттера. Были среди известных имен и Лучано Спаллетти, Антонио Конте и Жозе Моуринью. Впрочем, серьезно относиться к таким прогнозам вряд ли стоило.

Приход Аморима в «Спортинг» выглядел дико: за 10 млн после пары месяцев работы. Но он почти двухкратный чемпион

Аморим выигрывал десять трофеев с «Бенфикой» как игрок. Особенно прекрасен был в 2014-м: четыре титула, и это еще в финале Лиги Европы против «Севильи» провалили серию пенальти. Он съездил на два чемпионата мира с Португалией и закончил карьеру из-за травм в 32 года.

Учитывая, как задорно Аморим праздновал чемпионства с «Бенфикой» с микрофоном (в победном автобусе приставал ко всем как тележурналист), переходу на телевидение никто бы не удивился, но через год после карьеры португалец начал тренировать, а через два – вынес с «Брагой» в дебютном матче «Белененсеш» со счетом 7:1. В том же месяце забрал Кубок лиги, обыграв в финале «Порту». До Аморима «Брага» брала этот трофей лишь однажды. А с ним заодно и обыграла всю топ-тройку.

Два месяца в «Браге» настолько впечатлили «Спортинг», что Аморима тут же забрали – да-да, вот так, почти без опыта. Причем за 10 млн евро отступных! Выглядело авантюрно или даже абсурдно, но лиссабонцы к тому моменту уже несколько сезонов не поднимались выше третьего места, страдали от выходок фанатов, нападавших на игроков, и вообще часто удивляли странным решениями.

Рубен в первом сезоне финишировал со «Спортингом» только на четвертом месте, но в следующем довел до чемпионства впервые с 2002-го. К тому же добрал в течение года два Кубка лиги и Суперкубок.

В сезоне-2021/22 – второе место в чемпионате, но выход в плей-офф ЛЧ (вылетели от «Ман Сити»), следом – неудачное четвертое место, а сейчас мало кто сомневается в новом титуле: первые с +4 и игрой в запасе за шесть туров до конца. Календарь спокойный – только «Порту» в гостях в конце апреля. Домашние матчи в лиге впечатляют особо – 14 побед из 14 возможных.

Заодно близок и Кубок Португалии – «Спортинг» в финале сыграет с «Порту» или «Виторией Гимараэш». Золотой дубль перед переходом в топ-клуб выглядел бы супер.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по голам в последние 15 минут – 26. На 10 больше, чем у кого-либо

Фото: Gettyimages /Emilio Andreoli, Alexander Hassenstein; Gerardo Santos/Keystone Press Agency/Global Look Press