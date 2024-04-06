«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по голам в последние 15 минут – 26. На 10 больше, чем у кого-либо

«Ливерпуль» больше всех в АПЛ забивает в последние 15 минут. В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Шеффилд» со счетом 3:1. За «красных» забил Алексис Мак Аллистер на 76-й, а Коди Гакпо – на 90-й.

В этом сезоне «Ливерпуль» забил 26 голов в Премьер-лиге в последние 15 минут матча – на 10 мячей больше, чем у любой другой команды лиги. Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу с 70 очками, опережая «Арсенал» на 2 очка и «Сити» на 3. При этом «красные» – фавориты у букмекеров:

2.50 на «Ливерпуль», 2.60 на «Ман Сити» и 3.80 на «Арсенал» прямо сейчас.

У команды Клоппа в этом сезоне четыре победных гола на 80+ минуте! Иными словами – 12 очков в активе. Клопп в межсезонье изменился, стал более активен на бровке, у него прибавилось энергии, и это отразилось на его поведении на бровке и на том, как игроки на него реагируют. Жаль, что уходит.

Но и на пресс-конференциях стал подбирать слова еще тщательнее, ведь больше шансов на победу с командой у него не будет: «Одна из главных вещей в этот период – не обращать внимания на внешнюю суету. Эмоции то закипают, то утихают. Мы должны быть профессионалами и направлять эмоции в правильное русло, быть лучшей версией самих себя. Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет».

А как поставить на это? 7 апреля игра с «МЮ» – скорее всего последняя проверка перед довольно простым финишем АПЛ (еще будет «Тоттенхэм» из серьезных клубов). Ясно, что «Ливерпуль» фаворит – 1.65 на победу (4.70 на «МЮ»), а что с голами в заключительном отрезке матча? На гол с 76-й по 90 минуту можно поставить за 1.60, что его не будет – 2.26.

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Фото: IMAGO/Gary Oakley/Global Look Press