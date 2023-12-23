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Первая женщина-судья в АПЛ. Кто она?

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Знакомьтесь, Ребекка Уэлч.

Матч «Фулхэма» с «Бернли» (0:2) вышел не самым ярким, но он точно в истории АПЛ.

Впервые главным арбитром была женщина – 40-летняя Ребекка Уэлч. Отработала достойно и спокойно:

● 22 фола на двоих;

● три желтые карточки (Басси, Пальинья, Байер);

● 0 спорных ситуаций – достижение для АПЛ.

Кто же это такая?

Уэлч – первая женщина-арбитр в английском футболе. Играла и сама

Ребекка – бывшая футболистка. Выше университетских команд не забиралась, футбол был скорее хобби. Уэлч долго работала в администрации Национальной службы здравоохранения, но в 2010-м пошла учиться на арбитра – все из-за споров с другом-судьей.

«Я играла в футбол, даже не думала о судействе, – вспоминала девушка. – Однажды нас судил мой хороший друг, он работает арбитром. Меня бесило каждое его решение, мы постоянно спорили. Я всю игру ходила за ним, рассказывала, как надо судить, а он злился: «Если думаешь, что это так просто, попробуй сама». Я попробовала, мне понравилось. И вот я здесь». 

Уэлч начинала с воскресных лиг, постепенно поднималась. Сдав экзамен в Сандерленде, Реббека попала в женский футбол: судит матчи местной женской лиги, ездила на женский ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии как член элитной группы судей УЕФА, там отработала три матча. Никаких вопросов.

Матч АПЛ – не дебют Уэлч в мужском футболе: в январе она стала первой женщиной, которая отсудила в профессиональных лигах Англии, ее поставили на «Бирмингем» – «Престон». С сентября Реббека уже отработала четыре игры Чемпионшипа, три матча Первой лиги и еще один в четвертом дивизионе. 

В ноябре Уэлч впервые поставили на АПЛ – четвертым арбитром на матч как раз «Фулхэма» с «Ман Юнайтед». А теперь она побывала и главной. 

«Если она профи, пол не должен волновать». По всей АПЛ поддерживают Уэлч

Уэлч мощно поддерживают по всей Англии. 

Судейский корпус Англии (PGMOL) называет Ребекку революционером: «Она открывает дорогу к мечте огромному количеству людей, это невероятно. Мы всегда стремимся к разнообразию. То, что Уэлч получает все больше шансов, доказывает, что наша стратегия отвечает всем требованиям». 

Пеп Гвардиола тоже приветствовал назначение Ребекки: «Отличная идея, мне нравится этот шаг. Надеюсь, в будущем женщин-судей станет больше». Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау назвал это «великим моментом», Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас» называет Уэлч первопроходцем. Микель Артета считает, что этот шаг был необходимостью.

«Это важная веха в истории английского футбола, – считает тренер «Бернли» Венсан Компани. – Я не думаю, что мои игроки будут относиться к Ребекке по-другому из-за ее пола. Если она профи, пол не должен волновать».

Маурисио Почеттино восхищен шагом и сравнивает назначение Ребекки с приходом во французский футбол Стефани Фраппар несколько лет назад. Она уже работала на ЧМ в Катаре, активно судит матчи Лиги чемпионов. 

Прекрасный ориентир для Уэлч.

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse

10 комментариев
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Хороший шаг. Преодоление еще одного из многих немотивированных ограничений, правил и предписаний, доставшихся нам по наследству от каких-то старых предрассудков.
+12
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+6
0 спорных ситуаций - точно английский судья?) Другу спасибо!
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Судить хуже чем нынешние свистки просто невозможно, так что думаю к лучшему. Пусть работает
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Да ну. Надо чёрненькую и без полую.
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I’m be v.d.y.л
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Кто она ?
-ЧЕЛОВЕК!
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Ответ Konservator
Хороший шаг. Преодоление еще одного из многих немотивированных ограничений, правил и предписаний, доставшихся нам по наследству от каких-то старых предрассудков.
Ну объективно же процент интересующихся футболом среди женщин в разы ниже, чем среди мужчин. Это не правило, но надо не забывать, что футбол самим девушкам не так прям нужен, когда очередной раз будет подниматься вопрос о равенстве.
За судью рад, если человек судит хорошо, то какая разница что у нее в штанах?
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Ответ Konservator
Хороший шаг. Преодоление еще одного из многих немотивированных ограничений, правил и предписаний, доставшихся нам по наследству от каких-то старых предрассудков.
Я бы добавил что не просто хороший шаг, но и очень интересный. Будет любопытно смотреть на матчи ведущих клубов, особенно, когда там будут спорные ситуации.
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Ответ Konservator
Хороший шаг. Преодоление еще одного из многих немотивированных ограничений, правил и предписаний, доставшихся нам по наследству от каких-то старых предрассудков.
Очередной шаг к пропасти..
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