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Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Юрген Клопп Юрген Клопп
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Футбол Футбол

Трент не решил при выходе впятером на двоих.

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли 1:1 в центральном матче 18-го тура АПЛ. 

«Арсенал» чуть не забил на 29-й секунде. Получилось все равно быстро – офсайд не различить

Гости начали сверхактивно. Уже через полминуты прострел Букайо Сака отразил Алиссон, а Габи Жезус добивал с лета, но попал в соперника.

На четвертой минуте «Арсенал» забил: Мартин Эдегор подал со штрафного, а Габриэл Магальяэс точно пробил головой.

Алиссон не отреагировал – сложно было спасти.

Но не офсайд ли? Поначалу казалось, что Габриэл находился чуть ближе к воротам, чем последний игрок «Ливерпуля». Но мерили по Коди Гакпо, и офсайда ВАР не увидел.

Граница даже в таком приближении почти неразличима, но это все же офсайдные линии. Если их разместили правильно, система показывает справедливый результат. Пускай и миллиметровый.

Привет летит и Ибраима Конате: он упустил Габриэла, дал ему пространство, и еще до удара стал поднимать руку с сигналом об офсайде. Есть ощущение, что мог бы не выключаться, а продолжать мешать сопернику.

У защитника уже 11-й гол за клуб в АПЛ – чаще него момента, как он пришел в «Арсенал» в сентябре 2020-го, никто из игроков обороны во всей лиге не забивает так много.

Самый спорный момент: Эдегор остановил мяч рукой. Не пенальти?

Эпизод, который вызвал больше всего споров.

Мартин Эдегор рукой потрогал мяч в своей штрафной. Ладошкой, пальцами.

Мохамед Салах проталкивал мяч в штрафную, норвежец вот так прервал полет.

Пенальти не дали.

Главный судья Крис Кавана не отреагировал по ходу матча, ВАР не вмешался.

Реакции полетели сразу же. Например, экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Уорнок заявил прямо: «Не понимаю, как тут не назначили пенальти».

Сравнял Салах: накрутил Зинченко, положил в ближний. А потом завалили Клоппа

На 29-й минуте «Ливерпуль» ответил: когда Мохамед Салах легко прошел Александра Зинченко.

Хотя изначально ситуация была не очень-то в его пользу, несмотря на шикарный длинный пас Трента Александера-Арнолда: рядом защитник, прострелить не на кого. Что же, надо решать самому.

Он и решил: просто обыграл соперника и грохнул в ближний. Прекрасный гол.

Уже десятый гол Салаха «Арсеналу», соперник в топ-3 у египтянина: еще по десятке получили «МЮ» и «Вест Хэм».

У Мо на «Энфилде» теперь 121 результативное действие (88+33) за 120 матчей. Мощь.

Дальше уже не так приятно. На первый взгляд забавная ситуация, над которой чуть позже смеяться расхотелось. Букайо Сака толкнул Константиноса Цимикаса, а тот – срубил Юргена Клоппа.

Неприятно вышло.

Хуже всего то, что Цимикаса пришлось менять: он ударился плечом, держался примерно за ключицу. Вероятно, пострадал именно при падении, все же в технической зоне наверняка жестче, чем само поле.

Во втором тайме заметных эпизодов стало меньше, но на 73-й минуте «Ливерпуль» упустил супершанс. Впятером убежали к воротам – а вернулись только два защитника.   Началось с того, что у чужой штрафной столкнулись два игрока «Арсенала» – пробить партнеру помешал Зинченко, а мяч подхватил Салах и разогнался.

Столько вариантов.

  Но не забили – Салах отпасовал Тренту, а он пробил в перекладину.

Поэтому закончили вничью. «Арсенал» был лучше в первой половине, «Ливерпуль» – во второй. Ничья – в пользу конкурентов.

«Ливерпуль» снова не выиграл дома. «Арсенал» без побед на «Энфилде» больше 10 лет

Даже по статистике почти равенство – по 13 ударов, в створ у «Ливерпуля» на один больше (3:2). Команды пробили в створ в пять раз меньше от общего количества.

● «Ливерпуль» все еще лишь с одним поражением в АПЛ. Проиграли только раз за последние 29 матчей, да и то было очень обидное – вы наверняка помните скандальный матч с «Тоттенхэмом» и решающий гол в свои ворота.   ● «Ливерпуль» выиграл 11 домашних матчей во всех турнирах в этом сезоне, а потом чуть притормозил – ничьи с «МЮ» и «Арсеналом». Из 18 игр АПЛ «Ливерпуль» не забил только в одной – неделю назад в ворота «МЮ».   ● «Арсенал» так и не может победить на «Энфилде» в АПЛ – прошло 11 матчей, было четыре ничьих и семь поражений (четыре из них – с крупным счетом). Последняя победа осталась в 2012-м – 2:0, когда Пепе Рейне забили Лукас Подольски и Санти Касорла.

В этом туре вся первая тройка сыграла вничью, поэтому «Арсенал» остался лидером.

 

Это хорошие новости для «Сити»: пока они отстают, но у них теперь матч в запасе (с «Брентфордом») из-за поездки на клубный ЧМ. Раз остальные терябт очки, у команды Пепа Гвардиолы больше возможностей подтянуться.

Следующий тур – уже 26-28 декабря. Там привлекают вывески «Арсенал» – «Вест Хэм», «МЮ» – «Астон Вилла» и «Брайтон» – «Тоттенхэм». «Сити сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Ливерпуль» – с «Бернли». «Ньюкасл» примет «Ноттингем Форест», а «Челси» – «Кристал Пэлас».

Ждет боксинг дэй!

Первая женщина-судья в АПЛ. Кто она?

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31 комментарий
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Ответ Helge
Ливерпуль не выиграл уж точно не из-за того, что судья не назначил спорный пенальти
Трент обязан был забивать,но назвать железный пеналь спорным....,вы серьезно?
+20
-2
+18
Ответ MaxB
Все, кто взывает к ВАР, достали уже, выучите порядок его работы наконец: видео смотрят всегда (даже те моменты, на которые мы внимания не обращаем) и зовут судью к монитору ТОЛЬКО в случае "явной и очевидной ошибки" (по мнению ВАР), т.е. если момент хоть немного спорный, то оставляют решение рефери в поле, а зовут его, если уверены в его косяке. Поэтому крики: - "пачиму не сматрели?!!" (смотрели всё) - "судья! крот! посмотри видео!" (не судья в поле решает, что смотреть) - "ды там с трибуны видно, что пенальти" (не очевидная ошибка, оставляем решение) это всё мимо.
Ну смотрели и что?, вынесли предвзятое решение, не первый раз.
+17
-2
+15
Ответ MaxB
Все, кто взывает к ВАР, достали уже, выучите порядок его работы наконец: видео смотрят всегда (даже те моменты, на которые мы внимания не обращаем) и зовут судью к монитору ТОЛЬКО в случае "явной и очевидной ошибки" (по мнению ВАР), т.е. если момент хоть немного спорный, то оставляют решение рефери в поле, а зовут его, если уверены в его косяке. Поэтому крики: - "пачиму не сматрели?!!" (смотрели всё) - "судья! крот! посмотри видео!" (не судья в поле решает, что смотреть) - "ды там с трибуны видно, что пенальти" (не очевидная ошибка, оставляем решение) это всё мимо.
Это не явная и очевидная ошибка?

Человек рукой подрабатывает мяч в собственной штрафной, нет ни отскока от корпуса, ни попадания с близкого расстояния, человек взял и просто КАК ЧОРТОВ ХОККЕИСТ ЗАБРАЛ МЯЧ РУКОЙ

И это не явная ошибка

Господи, какие клоуны
+5
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+5
Одной рукой за Салаха, другой за мячик....пожалел судья дяденьку, совсем тот плох уже, не стоит уже.....
+5
-1
+4
Мне показалось или у Гакпо меряли офсайд по ближайшей точке тела к воротам, а у Габриэля линия прорисована по центру головы?)
+2
0
+2
После матча я заново ( может вчера поменяли ) прочитал правила футбола , но там не нашел такого правила где , сопернику Ливерпуля можно играть рукой. ВАР и арбитр , видимо , такое правило нашли.
+2
0
+2
Ответ Владимир Долгополов
Хаверц???
Пост писал судья на ВАРе
+3
-1
+2
Гинер все купил
+2
-1
+1
Ответ elaman kojogeldiev
Пост писал судья на ВАРе
Точно)
+2
-1
+1
Ответ Van-der-Muravei
Всё так. Сначала с рукой Эдегора, потом с фолом на Хаверце. Надоели эти предвзятые в обе стороны судьи)
1-й 100% , там даже и смотреть не надо. Во втором девочка не смогла плечо в плечо
+5
-4
+1
Ответ luu
Ну смотрели и что?, вынесли предвзятое решение, не первый раз.
Всё так. Сначала с рукой Эдегора, потом с фолом на Хаверце.
Надоели эти предвзятые в обе стороны судьи)
+5
-4
+1
Но как не пенальти толчок в спину Хаверца?
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Ответ MaxB
Все, кто взывает к ВАР, достали уже, выучите порядок его работы наконец: видео смотрят всегда (даже те моменты, на которые мы внимания не обращаем) и зовут судью к монитору ТОЛЬКО в случае "явной и очевидной ошибки" (по мнению ВАР), т.е. если момент хоть немного спорный, то оставляют решение рефери в поле, а зовут его, если уверены в его косяке. Поэтому крики: - "пачиму не сматрели?!!" (смотрели всё) - "судья! крот! посмотри видео!" (не судья в поле решает, что смотреть) - "ды там с трибуны видно, что пенальти" (не очевидная ошибка, оставляем решение) это всё мимо.
Дык вопрос то в том, что эпизод с возможным пенальти как раз тянет на ошибку судьи.
Т.е. на тот момент, который стоит просмотреть после коллективного обсуждения по радиопереговорам и дать право главному арбитру решить был пенальти или нет.
Там скорее более вероятно, что было движение рукой в попытке остановить мяч (на повторе это видно), чем версия с опорной рукой у защитника.
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Ответ Van-der-Muravei
Всё так. Сначала с рукой Эдегора, потом с фолом на Хаверце. Надоели эти предвзятые в обе стороны судьи)
См. повторы внимательно. Игра корпус в корпус без грубости. Сака гораздо грубее сыграл, врезался в корпус. Травмировал Цимикаса, но даже разговора о карточке не было
0
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Ответ wy75tkp6dz
См. повторы внимательно. Игра корпус в корпус без грубости. Сака гораздо грубее сыграл, врезался в корпус. Травмировал Цимикаса, но даже разговора о карточке не было
Сака как раз плечо в плечо играл с Цимикасом, а Хаверцу играли в спину.
В этом разница.
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Ответ Natan Pilkin
Это не явная и очевидная ошибка? Человек рукой подрабатывает мяч в собственной штрафной, нет ни отскока от корпуса, ни попадания с близкого расстояния, человек взял и просто КАК ЧОРТОВ ХОККЕИСТ ЗАБРАЛ МЯЧ РУКОЙ И это не явная ошибка Господи, какие клоуны
Могу предположить, что и в моменте с Шоу в прошлом туре, и тут ВАР может рассуждать так: рука внизу, расстояние мало, Эдегор вообще падал - куча вводных, которые делают момент спорным. Поэтому (если отбросить фанатские эмоции) ассистенты и оставляют ответственность судье в поле.

Единственная просьба - судить так всегда, чтоб если условному Конате так прилетит в следующих матчах, то без пенальти
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От этой сомнительной ничьей выиграл МС. Но приятно было смотреть на Гомеса. Потихоньку оживает. Пара плотных ударов в створ и неплохо смотрелся на не позиционном месте левого вингера, почти не ошибался.
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Судейство в пользу Арсенала
+2
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Все, кто взывает к ВАР, достали уже, выучите порядок его работы наконец: видео смотрят всегда (даже те моменты, на которые мы внимания не обращаем) и зовут судью к монитору ТОЛЬКО в случае "явной и очевидной ошибки" (по мнению ВАР), т.е. если момент хоть немного спорный, то оставляют решение рефери в поле, а зовут его, если уверены в его косяке.

Поэтому крики:

- "пачиму не сматрели?!!" (смотрели всё)
- "судья! крот! посмотри видео!" (не судья в поле решает, что смотреть)
- "ды там с трибуны видно, что пенальти" (не очевидная ошибка, оставляем решение)

это всё мимо.
+10
-10
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Ответ Игорь Полищук
как же я люблю читать статейки от предвзятых людей ) спасибо, реально поржал ) можно было бы привести аргументы, но зачем они тут нужны )
И зачем ты тогда этот комментарий писал? Он тоже не особо нужен.
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Ответ Николай Тимошевич
Мне показалось или у Гакпо меряли офсайд по ближайшей точке тела к воротам, а у Габриэля линия прорисована по центру головы?)
Спецом линию начертили чтобы якобы казалось что оффсайд
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Ответ Николай Тимошевич
Мне показалось или у Гакпо меряли офсайд по ближайшей точке тела к воротам, а у Габриэля линия прорисована по центру головы?)
Очередной заговор против Ливерпуля получается. На этот раз со стороны геометрии.
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