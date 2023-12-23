Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

Трент не решил при выходе впятером на двоих.

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли 1:1 в центральном матче 18-го тура АПЛ.

«Арсенал» чуть не забил на 29-й секунде. Получилось все равно быстро – офсайд не различить

Гости начали сверхактивно. Уже через полминуты прострел Букайо Сака отразил Алиссон, а Габи Жезус добивал с лета, но попал в соперника.

На четвертой минуте «Арсенал» забил: Мартин Эдегор подал со штрафного, а Габриэл Магальяэс точно пробил головой.

Алиссон не отреагировал – сложно было спасти.

Но не офсайд ли? Поначалу казалось, что Габриэл находился чуть ближе к воротам, чем последний игрок «Ливерпуля». Но мерили по Коди Гакпо, и офсайда ВАР не увидел.

Граница даже в таком приближении почти неразличима, но это все же офсайдные линии. Если их разместили правильно, система показывает справедливый результат. Пускай и миллиметровый.

Привет летит и Ибраима Конате: он упустил Габриэла, дал ему пространство, и еще до удара стал поднимать руку с сигналом об офсайде. Есть ощущение, что мог бы не выключаться, а продолжать мешать сопернику.

У защитника уже 11-й гол за клуб в АПЛ – чаще него момента, как он пришел в «Арсенал» в сентябре 2020-го, никто из игроков обороны во всей лиге не забивает так много.

Самый спорный момент: Эдегор остановил мяч рукой. Не пенальти?

Эпизод, который вызвал больше всего споров.

Мартин Эдегор рукой потрогал мяч в своей штрафной. Ладошкой, пальцами.

Мохамед Салах проталкивал мяч в штрафную, норвежец вот так прервал полет.

Пенальти не дали.

Главный судья Крис Кавана не отреагировал по ходу матча, ВАР не вмешался.

Реакции полетели сразу же. Например, экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Уорнок заявил прямо: «Не понимаю, как тут не назначили пенальти».

Сравнял Салах: накрутил Зинченко, положил в ближний. А потом завалили Клоппа

На 29-й минуте «Ливерпуль» ответил: когда Мохамед Салах легко прошел Александра Зинченко.

Хотя изначально ситуация была не очень-то в его пользу, несмотря на шикарный длинный пас Трента Александера-Арнолда: рядом защитник, прострелить не на кого. Что же, надо решать самому.

Он и решил: просто обыграл соперника и грохнул в ближний. Прекрасный гол.

Уже десятый гол Салаха «Арсеналу», соперник в топ-3 у египтянина: еще по десятке получили «МЮ» и «Вест Хэм».

У Мо на «Энфилде» теперь 121 результативное действие (88+33) за 120 матчей. Мощь.

Дальше уже не так приятно. На первый взгляд забавная ситуация, над которой чуть позже смеяться расхотелось. Букайо Сака толкнул Константиноса Цимикаса, а тот – срубил Юргена Клоппа.

Неприятно вышло.

Хуже всего то, что Цимикаса пришлось менять: он ударился плечом, держался примерно за ключицу. Вероятно, пострадал именно при падении, все же в технической зоне наверняка жестче, чем само поле.

Во втором тайме заметных эпизодов стало меньше, но на 73-й минуте «Ливерпуль» упустил супершанс. Впятером убежали к воротам – а вернулись только два защитника. Началось с того, что у чужой штрафной столкнулись два игрока «Арсенала» – пробить партнеру помешал Зинченко, а мяч подхватил Салах и разогнался.

Столько вариантов.

Но не забили – Салах отпасовал Тренту, а он пробил в перекладину.

Поэтому закончили вничью. «Арсенал» был лучше в первой половине, «Ливерпуль» – во второй. Ничья – в пользу конкурентов.

«Ливерпуль» снова не выиграл дома. «Арсенал» без побед на «Энфилде» больше 10 лет

Даже по статистике почти равенство – по 13 ударов, в створ у «Ливерпуля» на один больше (3:2). Команды пробили в створ в пять раз меньше от общего количества.

● «Ливерпуль» все еще лишь с одним поражением в АПЛ. Проиграли только раз за последние 29 матчей, да и то было очень обидное – вы наверняка помните скандальный матч с «Тоттенхэмом» и решающий гол в свои ворота. ● «Ливерпуль» выиграл 11 домашних матчей во всех турнирах в этом сезоне, а потом чуть притормозил – ничьи с «МЮ» и «Арсеналом». Из 18 игр АПЛ «Ливерпуль» не забил только в одной – неделю назад в ворота «МЮ». ● «Арсенал» так и не может победить на «Энфилде» в АПЛ – прошло 11 матчей, было четыре ничьих и семь поражений (четыре из них – с крупным счетом). Последняя победа осталась в 2012-м – 2:0, когда Пепе Рейне забили Лукас Подольски и Санти Касорла.

В этом туре вся первая тройка сыграла вничью, поэтому «Арсенал» остался лидером.

Это хорошие новости для «Сити»: пока они отстают, но у них теперь матч в запасе (с «Брентфордом») из-за поездки на клубный ЧМ. Раз остальные терябт очки, у команды Пепа Гвардиолы больше возможностей подтянуться.

Следующий тур – уже 26-28 декабря. Там привлекают вывески «Арсенал» – «Вест Хэм», «МЮ» – «Астон Вилла» и «Брайтон» – «Тоттенхэм». «Сити сыграет на выезде с «Эвертоном», а «Ливерпуль» – с «Бернли». «Ньюкасл» примет «Ноттингем Форест», а «Челси» – «Кристал Пэлас».

Ждет боксинг дэй!