7 комментариев

Сам и назвал причину.

Лео Месси как игрок «Интер Майами» регулярно вспоминает время в «ПСЖ». Правда, без комплиментов – теперь рассказал, как клуб отреагировал на его победу на ЧМ-2022: «Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба».

Что именно сказал Месси?

Аргентинец хоть и добавил потом что-то вроде «ну и ладно», прозвучало как претензия.

Важен контекст этой фразы, чтобы понять, что именно Месси имел в виду. Спойлер: не встречу в команде или отношение со стороны «ПСЖ», а признание во Франции вообще.

«Я не очень хорошо себя чувствовал в Париже, но именно тогда стал чемпионом мира. Понимаю, что был в стране, чью команду мы обыграли в финале, и это была наша «вина», что они не стали чемпионами. Но я был единственным игроком аргентинской сборной, который не получил никакого признания – в отличии от своих 25 товарищей по команде».

Месси говорит про восприятие себя со стороны французов в целом.

При этом нападающий подчеркнул нормальные отношения с бывшим одноклубником Килианом Мбаппе, которого обыграл в финале турнира, и со всеми остальными игроками команды.

Это не первый укол Месси: рассказывал, что не хотел в «ПСЖ», что ему было сложно

Уже после переезда в Майами Лео признавался, что изначально не хотел переходить в «ПСЖ»: «Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне. В Париже было сложно, но сейчас все по-другому».

Чуть позже Месси раскрыл тему подробнее, объясняя мотивы выбора «Интера»: «Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось. Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневной жизнью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше».

В середине сентября Месси отреагировал на уход Марко Верратти в катарский «Аль-Араби», выложив совместную фотографию во время матча сборных. Многие обратили внимание, что на фото игроки не в форме «ПСЖ», хотя играли вместе два года.

Месси и «ПСЖ» прощались достойно. Отношения с фанатами так и не наладились

«ПСЖ» объявил об уходе аргентинца в начале июня. Проводили перечислением достижений, причем не только клубных – напомнили про семь «Золотых мячей».

Лео ответил нейтрально: «Я бы хотел поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем».

А вот фанаты перед последней игрой Месси за клуб – против «Клермона» в 38-м туре – освистали его во время объявления составов.

Отношения Месси с фанатами особенно накалились в его последние месяцы в клубе: в марте болельщики винили аргентинца в вылете из ЛЧ, а в мае-июне вообще устроили бойкот из-за поездки Лео в Саудовскую Аравию. «Месси – сын шлюхи», – баннеры с такими надписями вывешивали у административного здания «ПСЖ».

Не успокоились даже после ухода аргентинца: ультрас «ПСЖ» приехали к стадиону «Интер Майами» и развернули баннер с надписью «Месси: наконец-то избавились от грубияна».

Наверняка такое только провоцирует Лионеля вспоминать неприятные французские эпизоды.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, David Ramos, Julian Finney