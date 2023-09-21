Впереди марафон – матчи каждые три дня.

«Интер Майами» в разборке аутсайдеров Восточной конференции оказался явно сильнее «Торонто» – 4:0. Правда, возвращение Лионеля Месси и Жорди Альбы в состав оказалось недолгим.

Оба покинули поле еще до перерыва.

Команды сделали 4 замены за первый тайм. «Интер» поднялся на одну строчку и немного приблизился к плей-офф

«Торонто» приехало в Майами в статусе последней команды лиги, несмотря на наличие в составе Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.

Матч начался с двух вынужденных замен: на 12-й и 26-й минутах их провели канадцы. Дальше пришел черед «Интера»: на 34-й ушел Альба, а на 37-й замену попросил Месси. Аргентинец отдал капитанскую повязку партнеру, приспустил гетры, снял щитки и самостоятельно покинул поле.

Сначала Лео сел на скамейку (медицинскую помощь ему не оказывали), а незадолго до перерыва ушел в подтрибунное помещение. Тренер Тата Мартино в перерыве дал комментарий: «Им пришлось покинуть поле. Мы оценим их состояние в течение следующих нескольких дней».

В середине тайма у Месси был хороший момент: аргентинец бил в касание с угла штрафной, но немного не попал в створ. «Интер» открыл счет в компенсированное к первому тайму время, когда кипер «Торонто» неуклюже прервал навес, а Факундо Фариас с ходу вколотил мяч в сетку.

Таймкод первого гола: 2:10.

Во втором тайме «Интер» уверенно довел до разгрома. Дублем отметился вышедший вместо Месси Роберт Тейлор.

«Интер» поднялся на 13-е место из 15 в Восточной конференции: у флоридцев равное количество очков с «НЙ Ред Буллс» (по 31), но игра в запасе и лучше дополнительные показатели.

«Майами» приблизился на расстояние пяти очков к «Ди Си Юнайтед Уэйна Руни, который идет на спасительном девятом месте. Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды.

При этом «Интер» сыграл на две игры меньше, чем «Ди Си». Впереди у флоридцев еще шесть матчей в регулярке. До прямой путевки в плей-офф (седьмого места) «Интер» отделяет 12 очков.

Месси с Альбой пропустят и следующий матч. «Интер» бережет лидеров: впереди игры каждые три дня, включая финал Кубка США. Приоритет – потенциальный трофей

● После матча Херардо Мартино не стал интриговать как раньше, а сразу сказал, что Месси и Альба не сыграют в воскресной выздной игре с «Орландо Сити».

Тренер даже допустил, что они могут пропустить финал Открытого Кубка США в следующую среду.

«Нет никаких шансов, что они сыграют против «Орландо». Перед этим матчем они тренировались нормально, и мы чувствовали, что они готовы. Не думаю, что это что-то новое или хуже того, что у них уже есть. Это усталость. Вряд ли мышечная травма .

Месси беспокоит последствие от старого повреждения. Из-за этого мы дали ему отдохнуть во время матча с «Атлантой» в прошлом туре. Думаю, что ситуация та же – мышечной травмы нет. Но я говорю это, основываясь на разговоре, который у меня с ним состоялся, а не на сканировании. Мы должны подождать и, возможно, быть еще более осторожными, чем сейчас.

Я знаю, что у нас впереди финал, но они не подойдут близко к полю, если не смогут играть».

● Еще до игры с «Торонто» Мартино признался, что сейчас в первую очередь делает ставку на Кубок, а не на МЛС . Матч за второй трофей после перехода Месси состоится уже 27 сентября.

«Финал – это всего одна игра, и мы уже гарантированно там. Очень заманчиво играть за трофей. Реальность такова, что у нас нет гарантий на выход в плей-офф. Это не значит, что мы не будем биться за попадание туда, но это правда, что мы сосредоточены на 27 сентября».

● «Интер» не просто так бережет лидеров, у команды сейчас максимально напряженный график.

«Начиная со среды, у нас 6 матчей за 18 дней, то есть играем каждые три дня, включая финал Кубка , – говорит Мартино. – Впереди много важных матчей за короткий промежуток времени. И одна из моих обязанностей как тренера – заботиться об игроках и помогать им принимать трудные решения, которые дадут нам наилучшие шансы сохранить здоровье всех во время этого напряженного забега».

Календарь «Майами» в эти дни выглядит очень плотным:

❌ 16 сентября: «Атланта» (2:5)

✅ 20 сентября: «Торонто» (4:0)

🕐 24 сентября: «Орландо Сити» (в гостях)

🕐 27 сентября: «Хьюстон Динамо» (дома, финал Кубка США)

🕐 30 сентября: «Нью-Йорк Сити» (дома)

🕐 4 октября: «Чикаго Файр» (в гостях)

🕐 7 октября: «Цинциннати» (дома)

Две заключительные игры регулярного сезона «Интер» проведет 18 и 21 октября. При этом 12 и 17 октября у Месси два матча в отборе к ЧМ за сборную Аргентины.

МЛС, как мы знаем, паузы на сборные не делает. В ближайшие недели «Интеру» и Месси предстоит непростой марафон.

Фото: East News/Rich Graessle/Icon Sportswire